Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uda się 17 stycznia do Paragwaju, by podpisać umowę handlową między Unią Europejską a blokiem Mercosur. Informację potwierdziła rzeczniczka Komisji.

Data podpisania umowy z Mercosur potwierdzona (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ursula von der Leyen 17 stycznia uda się do Paragwaju, by podpisać umowę handlową UE z blokiem Mercosur.

Porozumienie budzi sprzeciw części państw UE oraz protesty europejskich rolników obawiających się konkurencji z Ameryki Południowej.

Umowa przewiduje obniżki ceł na produkty rolne z Mercosuru oraz otwarcie tamtejszych rynków na unijne towary przemysłowe.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Wizyta została zapowiedziana już w piątek przez argentyńskiego ministra spraw zagranicznych Pablo Quirno. W delegacji weźmie udział także szef Rady Europejskiej Antonio Costa.

Porozumienie, na które zgodziły się unijne stolice mimo sprzeciwu Polski, Francji, Węgier, Austrii i Irlandii, budzi kontrowersje wśród europejskich rolników.

Obawiają się oni napływu tańszych produktów rolnych z Ameryki Południowej.

Umowa przewiduje preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu.

W zamian rynki Mercosuru otworzą się na unijne towary przemysłowe, takie jak samochody, maszyny i leki.