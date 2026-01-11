Zakończył się kluczowy etap prac przy usuwaniu awarii magistrali wodociągowej w rejonie Placu Centralnego w Krakowie. Jak informują Wodociągi Miasta Krakowa, od poniedziałku, 12 stycznia, od pierwszych porannych kursów, tramwaje wrócą na swoje stałe trasy.

Kraków: Koniec prac na Placu Centralnym / Shutterstock

Zakończono naprawę awarii magistrali wodociągowej na Placu Centralnym w Krakowie, dzięki czemu od 12 stycznia tramwaje linii 4 i 22 wracają na stałe trasy.

Prace prowadzone były metodą bezwykopową, co pozwoliło uniknąć rozkopywania torowiska i utrzymać ciągłość dostaw wody.

Mieszkańcom i pasażerom podziękowano za cierpliwość.

Awaria dotyczyła jednej z głównych arterii wodociągowych. Ze względu na skomplikowaną infrastrukturę podziemną, konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu i zachowanie szczególnych procedur bezpieczeństwa. Prace prowadzono metodą bezwykopową, co pozwoliło na wymianę odcinka magistrali pod torami bez konieczności rozbierania torowiska czy rozkopywania jezdni.

W ostatnim etapie prac wzmocniono konstrukcję w miejscu wykopu, a 8 stycznia wylano tam 12 metrów sześciennych specjalistycznej mieszanki betonowej.

Do końca niedzieli obowiązują jeszcze zmiany w kursowaniu tramwajów:

Linia 4 i 22 - w kierunku Wzgórz Krzesławickich i Kopca Wandy kursują objazdami przez Rondo Czyżyńskie, ul. Bieńczycką, Rondo Kocmyrzowskie, Al. Andersa i Al. Solidarności.

Linia 62 - w kierunku Placu Centralnego objazd przez Rondo Czyżyńskie, ul. Bieńczycką, Rondo Kocmyrzowskie, Al. Andersa i Al. Jana Pawła II.

Od poniedziałku, 12 stycznia, od pierwszych kursów zostaną przywrócone stałe trasy linii 4 i 22, a ruch tramwajowy w tym rejonie wróci do normalnego funkcjonowania - informuje MPK Kraków.

Wodociągi Miasta Krakowa dziękują mieszkańcom i pasażerom za cierpliwość oraz służbom miejskim za współpracę.