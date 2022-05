Tegoroczni ósmoklasiści mają już za sobą pierwszy z trzech egzaminów. We wtorek uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych pisali test z języka polskiego. Na naszej stronie publikujemy arkusze CKE. Wkrótce pojawią się także propozycje odpowiedzi przygotowane specjalnie dla Was przez polonistkę Małgorzatę Wojtysiak. Sprawdźcie arkusze CKE i rozwiązania.

Ósmoklasiści rozpoczęli egzamin z języka polskiego o godz. 9. Na jego rozwiązanie mieli 120 minut. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi o 60 minut więcej.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Tematy zdań i wypracowań

Na egzaminie ósmoklasisty - jak relacjonowali nam uczniowie jeszcze przed publikacja arkuszy - pojawił się fragment "Zemsty" Aleksandra Fredry. Uczniowie odpowiadali na związane z nim pytania.

Najwyżej punktowane zdanie na egzaminie z języka polskiego to wypracowanie. W sumie można za nie zdobyć 20 punktów. Oceniany tekst musi mieć minimum 200 słów.

Uczniowie mieli do wyboru jeden z poniższych tematów:

Temat 1.

Z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego.

Temat 2.

Napisz opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów wybranej lektury obowiązkowej. Wspólna przygoda skłoniła Cię do refleksji, że warto było przenieść się do świata przedstawionego tej lektury. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową

Arkusze i rozwiązania z egzaminu ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze egzaminacyjne. Znajdziecie je poniżej w linku lub w specjalnej galerii zdjęć. Za chwilę zaczniemy sukcesywnie publikować propozycje odpowiedzi. Przygotuje je dla Was polonistka mgr Małgorzata Wojtysiak nauczycielka z Warszawy.

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składa się z 19 zadań:

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022. JĘZYK POLSKI - ARKUSZ CKE. KLIKNIJ, ABY POBRAĆ >>>

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasistów?

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 1 lipca. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 8 lipca.

Punkty za egzamin ósmoklasisty

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

W tym roku rywalizacja o miejsca w najbardziej obleganych placówkach będzie zaciekła. W wyniku reform oświaty w rekrutacji weźmie udział półtora rocznika.

