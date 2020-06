Za ósmoklasistami pierwszy z serii egzaminów kończących szkołę podstawową. We wtorek, 16 czerwca, uczniowie zmierzyli się z zadaniami z języka polskiego. Na naszej stronie publikujemy arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Sukcesywnie pojawiać się też będą odpowiedzi.

W tym roku na egzaminie ósmoklasisty wśród lektur pojawiły się "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza oraz "Artysta" Sławomira Mrożka.



Arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu ósmoklasisty z zadaniami z języka polskiego są TUTAJ >>>

Arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty. Język polski POBIERZ >>>

Odpowiedzi na poszczególne zdania specjalnie dla Was przygotują polonistki ze szkoły podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie: pani Anna Lech i Agnieszka Rosochacka-Wójtowicz. Rozwiązania sukcesywnie będziemy publikować poniżej.

Arkusz CKE. Egzamin ósmoklasisty 2020, język polski, odpowiedzi / RMF FM

Chwilę później na naszej stronie oraz na naszym profilu na Facebooku nauczyciele na żywo wyjaśnią poszczególne zagadnienia. Bądźcie z nami!

Trzydniowy egzamin ósmoklasisty





W 2020 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 347 700 uczniów z ponad 12 400 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 043 000 arkuszy egzaminacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty jest trzydniowy. W pierwszym dniu (wtorek) był egzamin z języka polskiego. W drugim dniu - w środę - będzie egzamin z matematyki, a w trzecim dniu - w czwartek - będzie egzamin z języka obcego.

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - 7-9 lipca.

Wynik egzaminu - uczniowie poznają do 31 lipca - wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.