Dziś w Polsce zmarła szósta osoba zarażona koronawirusem. W sumie choruje 378 osób. Dziś też okazało się, że jedną z zakażonych osób jest wiceminister rolnictwa. Ministerstwo Zdrowia wydało ważna rekomendację dot. obowiązkowych szczepień dzieci - jak podano, mają zostać wstrzymane do 18 kwietnia. Hiszpański rząd nakazał zamknąć hotele. W niektórych powstaną miejsca odosobnienia dla zainfekowanych. Z kolei w Czechach każdy obywatel dostanie maseczkę ochronną. Wszystkie najistotniejsze informacje z kraju i ze świata na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa znajdziecie poniżej w naszym raporcie dnia.

Według najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, w całym kraju odnotowano dotąd 378. 6 osób zmarło.

15:16



Kraków zaczyna dezynfekcję ulic, placów, przejśc dla pieszych i przystanków. Do miasta dotarł specjalny płyn do dezynfekcji - to pierwsza z zaplanowanych dostaw. O podejmowanych działaniach opowiedział RMF FM Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu.





Dariusz Nowak o dezynfekcji ulic w Krakowie RMF FM

15:08

Proszę nie dzwonić z idiotycznymi pytaniami do sanepidu; on nie jest od tego, by informować, czy jakiś sklep jest czynny, czy nie - zaapelował do mieszkańców prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.





15:07

Z powodu pandemii koronawirusa władze Wietnamu od soboty 21 marca obejmą 14-dniową kwarantanną wszystkie osoby przybywające z zagranicy - poinformowało wietnamskie ministerstwo zdrowia.





15:06

Jeleniogórski sanepid prosi o kontakt pasażerów autobusu PKS, którzy od 9 do 13 marca podróżowali na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba. U kierowcy potwierdzono koronawirusa.



Komunikat wydany przez jeleniogórski sanepid /Zrzut ekranu /





14:55

Liczba zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby wzrosła w Holandii do 2994. Zmarło już 106 osób.

14:52

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do krwiodawców o oddawanie krwi. Instytucja posiada obecnie zapas, ale obserwuje zmniejszenie liczby dawców z powodu pandemii koronawirusa.

Krakowskie centrum krwiodawstwa wprowadziło specjalne zasady dotyczące Covid-19. Zgodnie z nimi krwiodawcy, którzy mieli kontakt z osobą zarażoną koronawirusem powinni przez 14 dni pozostawać w izolacji i nie oddawać krwi i jej składników. Po przechorowaniu Covid-19 także nie można oddawać krwi przez 14 dni od wyzdrowienia i wykluczenia zakażenia w badaniu laboratoryjnym.



14-dniowy zakaz obowiązuje także ochotników, którzy powrócili z pobytu poza granicami Polski.





14:44

Poczta Polska wprowadziła zmiany w doręczaniu przesyłek rejestrowanych. Można je teraz odebrać bez pokwitowania. Wystarczy z bezpiecznej odległości okazać dokument tożsamości, a pracownik spisze cztery ostatnie cyfry numeru z dokumentu i wyda przesyłkę - poinformowała Poczta Polska.









14:40





"Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. informuje, że w związku z aktualną sytuacją związaną z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego i wynikającym z tego przedłużającym się brakiem możliwości kontynuacji rozgrywek w zaplanowanym pierwotnie okresie, mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy zostają odwołane do 26 kwietnia 2020 r. włącznie" - podkreśliono w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na stronie Ekstraklasy S.A. Polski Związek Piłki Nożnej poinformował natomiast, że do 26 kwietnia wstrzymano rozgrywanie meczów pierwszej i drugiej ligi.





14:27

"Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny wraz z konsultantami krajowymi w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii rekomendują odroczenie szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci do 18 kwietnia 2020 r." - podał resort zdrowia. Jak wyjaśniono, ma to na celu ograniczenie skupisk dzieci i rodziców w przychodniach.

14:02

Szczepionka przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2, której testy prowadzone są w USA na kilku ochotnikach, będzie dostępna do użycia nie wcześniej, niż w połowie 2021 r. - informuje "BBC News".





14:00

We Włoszech pojawiają się nowe ogniska koronawirusa, wciąż jest za dużo zakażeń, a sytuacja na północy kraju jest katastrofalna - tak kolejny dzień epidemii w kraju opisał szef departamentu chorób zakaźnych w Krajowym Instytucie Zdrowia Giovanni Rezza.

13:59



Kryzys związany z koronawirusem najsilniej odbije się na najsłabszych uczniach - mówi RMF FM prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. ZNP apeluje do ministra edukacji o zapewnienie uczniom komputerów do zdalnej nauki.





13:53



"Od dzisiaj, zgodnie z wcześniejszymi komunikatami Związku Banków Polskich, sukcesywnie w kolejnych, dostępnych terminalach płatniczych w całej Polsce będzie wdrażana możliwość płatności zbliżeniowej do kwoty 100 zł bez konieczności ich autoryzacji PIN-em" - poinformował Związek Banków Polskich. "Wdrożenie nowego limitu w całej sieci terminali płatniczych w Polsce będzie następowało sukcesywnie i zajmie od kilku dni do kilku lub kilkunastu tygodni" - wyjaśniono.





13:50



"To szósty dzień operacji #LOTdoDomu. W sumie, od 15 marca, do kraju sprowadzono ponad 18 tys. polskich obywateli" - poinformował LOT w komunikacie. Dodano, przewoźnik wykonał w sumie 121 rejsów, wykorzystując 38 maszyn typu Boeing 787 Dreamliner, Boeing 737-800 i Embraer.





13:46

Taniejąca ropa, niemożność prowadzenia normalnej działalności gospodarczej, pakiet pomocy polskiego rządu. Jak koronawirus wpływa na polską i światową gospodarkę? O tym doktor Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie opowiadał naszej dziennikarce Marlenie Chudzio.

13:42



Rząd Hiszpanii ogłosił rozpoczęcie akcji sprowadzania z zagranicy obywateli hiszpańskich, którzy nie mogą wrócić do kraju. Zamiar powrotu zgłosiło już ponad 1000 osób.

Jak poinformował hiszpański MSZ, pierwszy samolot wyczarterowany w tym celu przez rząd wyleci w sobotę z Madrytu do stolicy Ekwadoru, Quito. Kolejne powinny w najbliższych dniach udać się do innych państw świata, w których z powodu restrykcji związanych z pandemią koronawirusa loty do Hiszpanii zostały wstrzymane.





13:33

Pandemia koronarwirusa Covid-19 jest sytuacją szczególnie trudną i niebezpieczną, z jaką nie mieliśmy do czynienia w wolnej Polsce. Wymaga od wszystkich odpowiedzialności w zapewnieniu nam przede wszystkim bezpieczeństwa zdrowotnego, ale też bezpieczeństwa ekonomicznego. W tym zakresie to okres szukania rozwiązań ratujących gospodarkę i miejsca pracy, a nie czas na rozgrywanie partykularnych interesów - napisał lider "Solidarności" Piotr Duda do związkowców.



Duda ocenił, że zaprezentowany przez rząd pakiet wsparcia, nazywany "tarczą antykryzysową", jest "odważną odpowiedzią na sytuację w jakiej się wszyscy - przedsiębiorcy i pracownicy - znaleźliśmy".





13:25



Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, skierował do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego list z apelem o zastąpienie biurokratycznych procedur uzyskania pomocy w ZUS szybkim prostym i szybkim zgłoszeniem e-mailem bądź pocztą. Dotyczy to chęci zrezygnowania na okres 3 miesięcy z opłacania składki na ubezpieczenie społeczne, z zachowaniem obowiązkowej składki zdrowotnej.

"Dziękujemy za ogromną pracę, jaką wykonuje Rząd, a w szczególności Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, aby społeczeństwo poniosło jak najmniejsze straty związane z pandemią. Polacy odpowiadają na to solidarnością i jednością. Jesteśmy zdyscyplinowani i gotowi do wykonywania zaleceń, tworzą się grupy pomocy dobrosąsiedzkiej, nie zapominamy o słabszych i chorych. Na mój apel do pomocy przedsiębiorcom przyłączają się kolejne samorządy, umarzając czynsze w lokalach komunalnych firmom, które musiały zamknąć działalność" - czytamy w liście.

"Wszystko to jest wspaniałe, ale jeżeli nie ocalimy gospodarczej tkanki naszej Ojczyzny i zacznie rosnąć bezrobocie, to pozytywnych nastrojów społecznych nie da się utrzymać na dłuższą metę. To jest - jak Pan podkreśla - trzęsienie ziemi dla gospodarki, dlatego ważne, by Rząd wziął na poważnie uwagi kierowane przez przedsiębiorców do ustaw z "tarczy antykryzysowej" oraz by zapowiadana pomoc nadeszła szybko i była udzielana bez biurokratycznej mitręgi" - podkreślil Abramowicz.





13:19



Obostrzenia wprowadzone w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się koronowirusa spowodowały, że znacznie więcej Polaków odwiedza lasy - informuje Krzysztof Trębski z biura prasowego Lasów Państwowych.

Leśnicy apelują, by nie tworzyć przy okazji wypraw do lasu skupisk ludzi, które mogą stanowić zagrożenie epidemiologiczne. Dla własnego i innych bezpieczeństwa wybierajcie większe kompleksy leśne, unikajcie najpopularniejszych turystycznie miejsc, odkrywajcie nowe miejsca, odwiedzajcie las raczej w dni powszechnie, rano albo pod wieczór - podkreślił Trębski. Leśne spacery pozwalają odetchnąć po długim siedzeniu w domu, utrzymać kondycję i budować odporność, rozładować duży stres związany z koronawirusem i zmianami, jakie wniósł w nasze życie. Takie wyprawy musimy jednak planować z głową, podchodząc do nich inaczej niż kiedyś - zauważył.





13:15

1070 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorianej bierze udział w operacji "Odporna wiosna". Ta akcja polega na dostarczaniu osobom potrzebującym żywności oraz lekarstw.

Zdecydowano o pomocy w pierwszej kolejności rodzinom personelu medycznego, który jest zaangażowany w walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Następnie - w porozumieniu z Izbami Pielęgniarskimi - pomoc będzie udzielana pielęgniarkom i lekarzom. Kolejne grupy objęte wsparciem to kombatanci, weterani, osoby powyżej 60 roku życia, niepełnosprawni, osoby samotnie wychowujące dzieci otaz takie, które przebywają na kwarantannie.

12:55

299 wniosków do sanepidu o ukaranie osób nie przestrzegających zasad kwarantanny skierowali policjanci. To efekt kontroli u ponad 44 tysięcy osób skierowanych w całym kraju na domową izolację w związku z zagrożeniem koronawirusem. Maksymalna grzywna nakładana przez inspektorów sanitarnych za złamanie kwarantanny to 5 tysięcy złotych.





12:51

Dwa żeńskie klasztory w Rzymie i w jego pobliżu zostały odizolowane z powodu przypadków koronawirusa. Łącznie stwierdzono tam 59 zakażeń. Poinformowane zostały o tym cywilne władze administracyjne.



12:48

Tradycyjne ceremonie zmiany warty przed pałacami królewskimi w Londynie oraz na zamku w Windsorze, które przyciągają tysiące turystów, zostały zawieszone do odwołania z powodu epidemii koronawirusa.







12:42

Dziś od północy większość banków zwiększy limity płacenia kartami zbliżeniowymi bez podawania PIN-u do 100 złotych. Odpowiednie procedury wprowadzili już operatorzy kart, czyli firmy VISA i Mastercard - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.

12:37

462 nowe zakażenia koronawirusem stwierdzono w Belgii w ciągu ostatnich 24 godzin i jest to najwyższy wzrost dobowy infekcji odnotowanych w tym kraju; jest też 16 nowych zgonów - poinformował belgijski federalny resort zdrowia. Ogólna liczba osób, u których stwierdzono do tej pory infekcje, wynosi 2257. Szesnaście kolejnych osób zmarło, co zwiększyło liczbę zgonów do 37.



12:34

Miasto Lublin zamyka place zabaw i siłownie na świeżym powietrzu - powód to oczywiście koronawirus. Niestety mimo ogólnych zaleceń, żeby pozostać w domu te miejsca były zwyczajnie oblegane, zwłaszcza przy ostatnio bardzo dobrej pogodzie. Z prezydentem Lublina Krzysztofem Żukiem - on-line rozmawiał Krzysztof Kot.

Miasto Lublin zamyka place zabaw Krzysztof Kot /RMF FM

12:27

Australijka chińskiego pochodzenia straciła pracę i pozwolenie na pobyt w Chinach za to, że w czasie wymaganej przepisami kwarantanny domowej wyszła w Pekinie pobiegać, nie zakładając nawet maseczki ochronnej - podał dziennik "China Daily".



12:25

We Włoszech pojawiają się nowe ogniska koronawirusa, wciąż jest za dużo zakażeń, a sytuacja na północy kraju jest katastrofalna - tak kolejny dzień epidemii w kraju opisał szef departamentu chorób zakaźnych w Krajowym Instytucie Zdrowia Giovanni Rezza.

12:17

W związku z zagrożeniem koronawirusem od najbliższej soboty do 3 kwietnia mieszkańcy Fryburga w Niemczech nie będą mogli przebywać w miejscach publicznych w grupach. To pierwsze duże miasto w Niemczech, w którym wprowadzono takie ograniczenia.

12:09

Szósta ofiara koronawirusa w Polsce, 27-letnia kobieta z Łańcuta kilka dni temu urodziła dziecko. Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, kobieta nie miała innych poważnych chorób. Wirusem zaraziła się od własnej matki, która niedawno wróciła z Włoch.





12:04

Włoski hymn został nadany o godzinie 11:00 przez wszystkie stacje radiowe w tym kraju. Zdarzyło się to po raz pierwszy w historii. Celem było wyrażenie wsparcia dla narodu podczas epidemii koronawirusa.

12:01

Polska nie aktywowała jeszcze unijnego mechanizmu ochrony cywilnej, dzięki któremu Polacy, którzy utknęli poza granicami UE, mogliby za darmo wrócić do ojczyzny - ustaliła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Mechanizm ten uruchomiły np. Niemcy i Austria. Powroty Polaków odbywają się przeważnie w ramach programu "Lot do domu", gdzie trzeba płacić za bilety.

11:54

Gwałtownie i nieustająco zwiększa się liczba zakażeń koronawirusem w Europie. W czterech krajach UE najbardziej dotkniętych epidemią: we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Francji, odnotowano dotąd ponad 85 tys. zakażeń koronawirusem, czyli więcej niż w Chinach. W Państwie Środka od wybuchu epidemii w grudniu 2019 r. wykryto bowiem 81 tys. zachorowań.

W całej Europie liczba zakażeń SARS-CoV-2 w piątek rano przekroczyła już 110 tys. i nadal rośnie. Z uwagi na tempo wzrostu infekcji wydaje się, że nasz kontynent nie osiągnął jeszcze szczytu zachorowań z powodu Covid-19 - twierdzi WHO.





11:32

W szpitalu w Łańcucie na Podkarpaciu zmarła 27-letnia kobieta, szósta ofiara koronawirusa w Polsce - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W sumie w naszym kraju zarażonych jest 378 osób.







10:59

33 osoby - personel i pacjenci - ze szpitala w Chełmie (Lubelskie) zostali objęci kwarantanną, po tym jak w czwartek u pacjenta na oddziale pulmonologii tego szpitala potwierdzono koronawirusa. Został on przewieziony do szpitala w Puławach.



10:57

Koleje Śląskie testują innowacyjne metody czyszczenia i dezynfekcji pojazdów z wykorzystaniem dwutlenku tytanu. Testowany produkt wspomaga tradycyjne metody dezynfekcji pojazdów. Likwiduje bakterie, wirusy oraz ich przetrwalniki, budując osłonę, która pozostaje aktywna przez co najmniej rok.



10:55

Wiceprezes PSL, europoseł Adam Jarubas poinformował na Twitterze, że ma koronawirusa.









"Jestem w szpitalu i czuję się dobrze" - napisał.





10:53

Rząd wydłuży zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców - dowiedział się reporter RMF FM Patryk Michalski. Zakaz ten pierwotnie miał obowiązywać do środy. Granice mają być zamknięte co najmniej do połowy kwietnia. Rząd oficjalnie ogłosi tę decyzję w przyszłym tygodniu, ale jak ustalił nasz dziennikarz, jest ona przesądzona. Chodzi o ograniczenie ruchu do Polski w czasie Wielkanocy, żeby obcokrajowcy nie mogli w tym czasie podróżować do Polski.

10:14

Tylko w ciągu ostatniej doby w Niemczech przybyło blisko 3000 zakażonych. Jak informuje Instytut Kocha, już ponad 15 tysięcy jest już chorych. 31 osób zmarło.





10:06

Skromna ceremonia towarzyszyła dotarciu ognia olimpijskiego do Japonii. Z powodu pandemii koronawirusa uczestniczyło w niej zaledwie 200 osób i miała miejsce w bazie wojskowej na północy kraju w Higashimatsushimie. 24 lipca w Tokio mają się rozpocząć letnie igrzyska. Czy do tego dojdzie, nadal nie wiadomo.

09:58

Pierwsze przypadki zachorowań w Polsce na COVID-19 to były przypadki z zewnątrz, teraz mamy już przypadki wewnątrzkrajowe - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dlatego też apelował do Polaków: zostańcie w domach, to najskuteczniejsza metoda uniknięcia choroby.

Wiceminister powołał się na przykłady innych państw, które wprowadzają regulacje nakazujące obywatelom pozostanie w domach. Wymienił stan Kalifornia w USA, gdzie zakaz wychodzenia z domu ogłosił w piątek stanowy gubernator.





09:39

W Rosji rozpoczęto testowanie prototypów szczepionki na koronawirusa SARS-CoV-2. Specjaliści oceniają, że wprowadzenie szczepionki jest możliwe już w czwartym kwartale roku. Badania nad szczepionką trwają także w innych krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych.

09:37

W piątek odbędzie się 17 lotów czarterowych do Warszawy z Polakami, którzy z całego świata chcą wrócić do kraju; loty odbędą się m.in. z Bangkoku, Londynu, Amsterdamu, Paryża, Lizbony, Zurychu, Moskwy czy Delhi.



09:35

Izba przyjęć Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha jest ponownie otwarta. Na kwarantannie przebywają 72 osoby, które miały kontakt z zakażonym pracownikiem.



09:25

Z powodu pandemii koronawirusa w zaplanowanych terminach nie odbędą się dwie pierwsze rundy rajdowych samochodowych mistrzostw Europy - na Azorach i Wyspach Kanaryjskich. Po znakiem zapytania stoją także dwie kolejne rundy cyklu - Rajd Lipawy na Łotwie (29-31 maja) i Polski, który zaplanowany jest na 26-28 czerwca.

09:04

YouTube pójdzie za radą Komisji Europejskiej i obniży domyślną jakość wyświetlania filmów na swojej platformie. Powodem decyzji są obawy o przeciążenie sieci w związku z epidemią koronawirusa.



08:55

Szpital wojewódzki w Częstochowie musiał zamknąć dwa oddział: ratunkowy i chorób płuc. Wszystko z powodu pacjenta, u którego wykryto koronawirusa. Na kwarantannie są teraz 22 osoby, w tym troje lekarzy. Czyszczenie i odkażanie SOR-u ma potrwać do jutra, oddział chorób płuc będzie zamknięty przez kilka kolejnych dni.

08:48

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 kolejnych przypadkach zarażenia koronawirusem w Polsce. Tym samym liczba chorych wzrosła do 367. Do tej pory z powodu koronawirusa zmarło w naszym kraju 5 osób.

Pięć nowych osób to zachorowania w Małopolsce, cztery z województwa warmińsko-mazurskiego i po jednej osobie ze Śląska, Wielkopolski i województwa świętokrzyskiego.

08:17

"Przygotowujemy się na rozwój epidemii, bo to jest naturalne. Spodziewamy się, że będzie więcej chorych, trudno powiedzieć ile dokładnie. (...) Jesteśmy przygotowani na rozwój sytuacji, apelujemy do wszystkich o współpracę. Wiemy, że ona jest. Są wyjątki, które mogą być niestety niebezpieczne. Chciałbym zaapelować - jedno nieodpowiedzialne zachowanie może spowodować nieobliczalne skutki" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury.

“Nie grupujmy się, to jest kwestia rozsądku. Możemy wychodzić na spacer, pojedynczo albo z osobami, z którymi jesteśmy w izolacji domowej. Można pójść inną alejką w parku, czy można pójść do lasu, gdzie jest mniej osób" - stwierdził polityk.





07:59

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom nakazał wszystkim mieszkańcom stanu pozostać w domach aż do odwołania; zarządzenie obowiązuje od piątku. W Kalifornii potwierdzono już ponad tysiąc przypadków zakażenia SARS-CoV-2, 19 osób zmarło.





07:57

Jeden z wiceministrów rolnictwa jest zakażony koronawirusem. Jak poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, całe kierownictwo resortu zostało poddane kwarantannie.





07:52

Wytwarzająca komponenty dla motoryzacji firma Marelli, posiadająca zakłady produkcyjne m.in. w Sosnowcu i Bielsku-Białej, od przyszłego tygodnia czasowo zawiesi produkcję w większości swoich europejskich fabryk.





07:35

Jak zorganizować posiedzenie parlamentu w czasach koronawirusa? O tym dziś po południu decydować będzie Prezydium Sejmu. W przyszłym tygodniu posłowie mają zebrać się Warszawie, by dyskutować o tarczy antykryzysowej. Wyzwaniem jest jednak bezpiecznie zorganizowanie zgromadzenie setek osób w jednym miejscu.



07:00

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało specjalną aplikacje na telefon, która ma ułatwić odbywanie kwarantanny. Mają z niej korzystać tylko i wyłącznie osoby, które zostały wyznaczone do odbycia kwarantanny i których numery telefonów zostały zarejestrowane przez służby.

Program będzie kilka razy dziennie przy pomocy powiadomienia i SMS-ów wzywał do zrobienia zdjęcia, które ma potwierdzać, że osoba odbywająca kwarantannę nie opuszcza miejsca, które zostało do tego wyznaczone. Jeżeli tego nie zrobi odwiedzą ją policjanci.

Aplikacja umożliwia także dostęp do specjalnej infolinii medycznej i pomaga w kontakcie z pracownikami pomocy społecznej, którzy zrobią niezbędne zakupy i dostarczą leki.





06:02

Naukowcy z rosyjskiego Instytutu Vector w Nowosybirsku opublikowali mikroskopowe zdjęcia koronawirusa. Jak poinformowali, są to pierwsze takie fotografie. Do ich wykonania użyto mikroskopu elektronowego JEM-1400, a wielkość cząsteczek wirusa oszacowano na 100 do 120 nanometrów.

Pierwsze mikroskopowe zdjęcia koronawirusa. Efekt pracy rosyjskich naukowców RUPTLY/x-news

05:08

Do tej pory w Niemczech potwierdzono 15 030 przypadków zakażenia koronawirusem; 44 osoby zmarły - podała w czwartek późnym wieczorem agencja dpa, uwzględniając aktualne dane z wszystkich niemieckich krajów związkowych.





05:07

W przyszłym tygodniu wszyscy mieszkańcy Czech mają dostać maseczki ochronne. Praga czeka na transport kilku milionów maseczek z Chin.

05:02

Rząd Hiszpanii podjął decyzję o zamknięciu wszystkich hoteli. Zakaz tymczasowej działalności obejmie też inne placówki, w których kwaterowano turystów. W najbliższych dniach kilka hiszpańskich hoteli zamieni się w punkty medyczne kwaterujące personel służby zdrowia lub pacjentów w lekkimi objawami koronawirusa.

Do późnego popołudnia w czwartek w całej Hiszpanii zanotowano ponad 800 zgonów na Covid-19 oraz blisko 17,2 tys. infekcji.





04:56

W ciągu ostatniej doby, tak jak poprzedniej, nie zarejestrowano w Chinach nowych lokalnych przypadków zakażenia koronawirusem. Nowe przypadki infekcji z ostatniej doby dotyczą 39 osób, które przyjechały do Chin z zagranicy.