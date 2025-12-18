Małżeństwo z Tokio zginęło w pożarze sauny. Według śledczych system alarmowy w lokalu Sauna Tiger był wyłączony prawdopodobnie od dwóch lat. Kiedy strażacy przybyli na miejsce, klamka od drzwi leżała na podłodze.

Do tragedii doszło w saunie w Tokio (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Aktualne informacje z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Do tragedii doszło w poniedziałek w lokalu o nazwie Sauna Tiger w dzielnicy Akasaka w stolicy Japonii. Małżeństwo - 37-letnia stylistka paznokci i jej 36-letni mąż, właściciel salonu piękności - wynajęło dla siebie prywatną saunę.

Straż pożarna została wezwana po tym, jak w obiekcie włączył się alarm pożarowy. Kiedy strażacy przybyli na miejsce, klamka od drzwi sauny leżała na podłodze. Śledczy badają m.in. czy była wcześniej uszkodzona, co mogło uniemożliwić małżonkom wydostanie się z pomieszczenia objętego płomieniami.

Parę znaleziono na podłodze, leżeli z głowami przy drzwiach. Zostali przewiezieni do szpitala, gdzie zmarli.

Policja poinformowała, że w pomieszczeniu znaleziono spalony ręcznik, co może wskazywać na to, że pożar powstał na skutek zetknięcia się ręcznika z gorącymi kamieniami w saunie.

Alarm nie działał

W ścianie sauny, jak podaje BBC, znajdował się przycisk alarmowy, za pomocą którego klienci mogli wezwać personel w razie potrzeby. Śledczy odkryli jednak, że system był wyłączony. Osłona alarmu została jednak zdjęta, co wskazuje na to, że małżonkowie prawdopodobnie naciskali go rozpaczliwie, prosząc o pomoc - poinformowała tokijska policja.

Lokalne piszą, że z rozmów policji z pracownikami Suna Tiger wynika, że system alarmowy nie był włączany od około 2023 roku.

Suna zwraca pieniądze klientom

"Składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia. Czujemy głęboki żal i ból, których nie można wyrazić słowami" - napisali właściciele Sauna Tiger na swojej stronie internetowej.

W swoim oświadczeniu firma stwierdziła, że traktuje incydent "bardzo poważnie" i "w pełni współpracuje z strażą pożarną podczas śledztwa".

Dodano, że Sauna Tiger będzie "na razie zamknięta" i zaoferowano zwrot pieniędzy wszystkim klientom, którzy dokonali rezerwacji.