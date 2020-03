"Jestem przekonany, że w najbliższym czasie uda nam się zrealizować loty w ramach unijnego mechanizmu ochrony cywilnej" - mówi RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Jak ujawniła brukselska korespondentka, Polska nadal nie zgłosiła się do programu Komisji Europejskiej, w ramach którego można sprowadzić do kraju obywateli unii, którzy utknęli za granicą.

Zdj. ilustracyjne / Mateusz Marek / PAP

Polska do tej pory nie zgłosiła się do programu Komisji Europejskiej, bo - jak przekonuje minister Przydacz - chodziło przede wszystkim o czas. Z uwagi też na konieczność szybkiej reakcji, zdecydowaliśmy się na poprowadzenie akcji "LOT do domu" - podkreśla.

W ramach akcji "LOT do domu" wysłano maszyny LOT-u po Polaków rozsianych po świecie. W ten sposób od niedzieli wróciło już do kraju kilkanaście tysięcy osób. Według ministra, unijny mechanizm działa dużo wolniej. Niemcy i Austria skorzystały (z niego - przyp. red.) wczoraj - mówi minister.

Zgodnie z przepisami użycie unijnego mechanizmu wymaga koordynacji z innymi krajami unii i sprowadzenia ludzi wielu narodowości jednym transportem. Poza tym, mechanizm służy tylko do sprowadzania ludzi spoza unii, a bardzo wielu Polaków wracało z krajów Wspólnoty.

Jak jednak usłyszał reporter RMF FM, polskie władze chcą z mechanizmu skorzystać w najtrudniejszych przypadkach - np. wtedy, gdy trzeba sprowadzić zaledwie kilka osób z odległych miejsc.