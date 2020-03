Kilkanaście grzywien w wysokości 5 tysięcy złotych nałożyli w całym kraju na osoby nieprzestrzegające zasad kwarantanny inspektorzy sanitarni. Reguły izolacji łamie dotąd niespełna procent wszystkich skierowanych na kwarantannę.

(zdjęcie ilustracyjne) / Philipp Guelland / PAP/EPA



Podstawowe narzędzie, jakie mają organy administracji, by egzekwować kwarantannę, to jest kodeks wykroczeń. Zgodnie z jego przepisami maksymalna grzywna za nieprzestrzeganie reguł izolacji wynosi maksymalnie 5 tysięcy złotych. To jest mechanizm, który standardowo stosujemy - mówi Jan Bondar z GIS.

Oprócz tego, przy skrajnych sytuacjach - przykładem może być zarażona lekarka przyjmująca pacjentów - stosowane są przepisy kodeksu karnego. Policja kieruje sprawę do prokuratury, która wszczyna postępowanie na mocy artykułu o sprowadzeniu zagrożenia dla zdrowia wielu osób. Wtedy kara może wynieść nawet 8 lat więzienia.

Można sobie też wyobrazić sytuację, gdy osoba skierowana na kwarantannę będzie stawiały fizyczny opór. Wtedy sanepid współpracuje z policją, która ma możliwość zastosowania środków przymusu bezpośredniego wobec takiej osoby - może między innymi chodzić o doprowadzenie. W takich przypadkach jest też możliwość zastosowania przepisów ustawy o egzekucji administracyjnej - na taką osobę można nakładać karę aż do wykonania obowiązku. Orzekalibyśmy grzywny do skutku, wielokrotnie, nawet codziennie - tłumaczy Bondar.

A co jeśli reguły kwarantanny złamie wieloosobowa rodzina? Każda z osób łamie zasady izolacji, więc każda powinna dostać za to oddzielną grzywnę, a za osoby nieletnie odpowiadają rodzice. Powinno być tyle kar, ilu jest członków rodziny - dodał rzecznik GIS.

Jan Bondar zaznacza, że o wysokości kary decyduje inspektor sanitarny. Nie ma tu natomiast znaczenia sytuacja finansowa karanego, a jedynie stopień zawinienia.

Według mnie, jeśli całą rodzina z obowiązkiem kwarantanny idzie na zakupy, to pełną piersią należy korzystać z możliwości przewidzianych prawem - mówi rzecznik.