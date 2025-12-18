Jaki może być cel wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Polsce? Czy nasz kraj za dużo przekazał Ukrainie? Czy Okrągły Stół powinien pozostać w Pałacu Prezydenckim? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Bronisława Komorowskiego, byłego Prezydenta RP. Zapraszamy!

Bronisław Komorowski, były Prezydent RP / Mikołaj Poruszek / RMF24

Gościem piątkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie były Prezydent RP Bronisław Komorowski. Tomasz Terlikowski zapyta go o piątkową wizytę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce.

W rozmowie nie zabraknie bieżących wydarzeń z polskiej polityki. Porozmawiamy o problemach PiS, a także wzroście poparcia dla partii Grzegorza Brauna. Zapytamy również o usunięcie Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

