Prezydent Karol Nawrocki po raz kolejny skorzystał z prawa weta, blokując trzy istotne ustawy. Tym razem dotyczą one prawa oświatowego, podwyżki akcyzy oraz podwyższenia tzw. podatku cukrowego. Jednocześnie podpisał 15 innych ustaw i zaapelował do rządu o bardziej przemyślane prace legislacyjne.
Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się zawetować trzy ustawy, które w ostatnich tygodniach wzbudzały wiele emocji zarówno wśród polityków, jak i opinii publicznej.
Pierwsza z nich dotyczyła zmian w prawie oświatowym. Miała umożliwić wdrożenie etapami w szkołach reformy programowej i przesunąć termin egzaminu ósmoklasisty na kwiecień. Nie mogę wyrazić zgody na taką ustawę. To reforma prowadząca do chaosu, ideologizacji szkoły i eksperymentowania na całych rocznikach dzieci - powiedział prezydent w nagraniu opublikowanym na platformie X w czwartek wieczorem.