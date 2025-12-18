Boeing 737-200, należący do Air India uznano za zaginiony 13 lat temu. Okazało się, że przez ponad dekadę maszyna stała zapomniana na lotnisku w Kalkucie. "Odkrycie" nie oznacza szczęśliwego zakończenia dla linii lotniczych, które teraz muszą zapłacić majątek za parkowanie.

Zaginiony samolot Air India cały czas stał na lotnisku w Kalkucie - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Samolot Air India zaginął "na papierze" 13 lat temu, choć fizycznie stał na lotnisku w Kalkucie.

Brak odpowiednich wpisów w dokumentach i roszady kadrowe sprawiły, że został uznany za zaginiony.

Władze lotniska odkryły maszynę, gdy Air India nie zapłaciła za parkowanie przez wiele lat.

Przewoźnik musi teraz uregulować karę w wysokości około 85 tysięcy funtów za 13 lat postoju.

Według informacji podanych przez portal Inquirer oraz brytyjskie media, samolot Air India zniknął z ewidencji firmy, dokumentów ubezpieczeniowych i wewnętrznych rejestrów.

Przez lata roszady kadrowe i luki w dokumentacji sprawiły, że maszyna nie figurowała w żadnych oficjalnych zestawieniach przewoźnika.

Boeinga uznano formalnie za zaginionego, chociaż przez 13 lat fizycznie stał terenie lotniska w Kalkucie.

Dopiero interwencja władz lotniska, które upomniały się o zaległe opłaty za parkowanie, doprowadziła do ponownego "odkrycia" samolotu.

Bardzo, bardzo wysoka opłata postojowa

Odnalezienie samolotu oznacza dla Air India konieczność uregulowania wieloletnich zaległości finansowych wobec lotniska. Według doniesień medialnych, przewoźnik będzie musiał zapłacić znaczną sumę za 13 lat postoju maszyny na płycie lotniska.

Linie lotnicze zostały obciążone karą w wysokości niemal 10 milionów rupii, czyli około 85 tysięcy funtów. Samolot został już usunięty z lotniska i przetransportowany do Bangaluru, gdzie będzie wykorzystywany do szkolenia załóg naziemnych.

Odnaleziony Boeing miał bogatą historię - latał dla Indian Airlines, Alliance Air oraz był wykorzystywany przez indyjski urząd pocztowy jako samolot cargo. Został wycofany z eksploatacji w 2012 roku, a następnie zapomniany. To już 14. porzucony samolot usunięty z lotniska w Kalkucie w ciągu ostatnich pięciu lat.