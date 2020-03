Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło udostępnianie aplikacji „Kwarantanna domowa” na smartfony. Dzięki aplikacji osoby poddane kwarantannie będą mogły w prosty sposób potwierdzić, że dotrzymują jej warunków.

Po pobraniu i aktywowaniu aplikacji osoba poddana kwarantannie powinna zrobić sobie zdjęcie - selfie. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że aplikacje będzie można uruchomić tylko na telefonach osób, które znajdą się w bazie poddanych kwarantannie.



Każdego dnia kwarantanny objęte nią osoby, które zainstalowały i aktywowały aplikację otrzymają jednego lub kilka SMS-ów z poleceniem wykonania i wysłania selfie.



Dzięki geolokalizacji oraz nowoczesnemu systemowi porównywania twarzy będzie wiadomo, że to na pewno ta osoba i że przechodzi kwarantannę w miejscu zadeklarowanym w formularzu lokalizacyjnym - podkreśliło MC.

20 minut na wykonanie selfie

Dziennie trzeba będzie zrobić jedno lub kilka takich zdjęć. Prośby o ich wykonanie będziemy wysyłać z zaskoczenia. Idea jest dokładnie taka sama, jak przy niezapowiedzianych wizytach funkcjonariuszy policji - tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski.



Czas przeznaczony na wykonanie selfie to 20 minut od otrzymania SMS-a. Po upływie tego czasu osoba objęta kwarantanną dostanie wiadomość przypominającą. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie wykonamy zdjęcia będzie to sygnał dla policji, że powinna sprawdzić, czy zasady kwarantanny nie są łamane.



Kwarantannie domowej poddawane są obecnie osoby wracające z zagranicy, albo takie, które miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Kwarantanna oznacza m.in. zakaz opuszczania miejsca, w którym się ją odbywa. Przestrzeganie zakazu sprawdza na miejscu policja, za złamanie warunków grozi mandat do 5 tys. zł.

Problemy z aplikacją



Są już pierwsze problemy z systemem. Jak się okazało, niektóre osoby objęte kwarantanną nie mogą się do niej zalogować i autoryzować swojego pobytu w danym miejscu. Każdy, kto ściągnie aplikację, aby uwierzytelnić, że jest osobą wysłaną na kwarantannę, musi podać numer telefonu - ten sam podany w karcie lokalizacyjnej, wypełnianej na lotnisku czy na granicy.



Kilku osobom na telefonie pojawia się komunikat: "Twoich danych nie ma w systemie. Aplikacja nie jest przeznaczona dla Ciebie", co oznacza, że dotąd informacje z papierowych kart lokalizacyjnych nie zostały przeniesione jeszcze do systemu elektronicznego.