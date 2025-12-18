Dlaczego Wołodymyr Zełenski zdecydował się na przyjazd do Warszawy? Jakie relację łączą dziś Polskę i Ukrainę? Czy istnieją realne szanse na odmrożenie rosyjskich aktywów? Czy Europa jest w stanie samodzielnie udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa? Między innymi o to Piotr Salak zapyta Mykołę Kniażyckiego, deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy, który będzie gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

Mykoła Kniażycki / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Z ukraińskim politykiem porozmawiamy też o problemie dezercji w ukraińskiej armii, a także o planie pokojowym - na jakie ustępstwa jest gotowe ukraińskie społeczeństwo? Zapytamy też o wybory w Ukrainie i o to, kto ma szansę zostać szefem Biura Prezydenta Ukrainy.

