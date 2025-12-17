​Ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger w opublikowanym w środę przez "Gazetę Wyborczą" wywiadzie odniósł się do kwestii wypłaty przez Niemiec Polsce reparacji wojennych. "Polska i Niemcy powinny skoncentrować się na sprawach dotyczących wspólnego bezpieczeństwa i przyszłości, zamiast na reparacjach" - ocenił dyplomata.

Ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger (zdjęcie poglądowe) / Łukasz Gągulski / PAP

Ambasador Niemiec w Polsce, Thomas Bagger, podczas ostatniego wystąpienia odniósł się do kwestii reparacji wojennych oraz relacji polsko-niemieckich.

Podkreślił, że obraz Niemiec wśród niektórych polskich polityków jest nieaktualny i pochodzi z lat 50. XX wieku.

Zwrócił też uwagę, że różnice między Polską a Niemcami są podsycane przez rosyjską propagandę, której celem jest osłabienie jedności Europy i NATO.

Bagger zaapelował, by skoncentrować się na sprawach kluczowych dla bezpieczeństwa i przyszłości obu krajów.

Ambasador zaznaczył, że rząd niemiecki rozumie znaczenie wypłaty odszkodowań dla ofiar okupacji, ale nie przedstawił konkretnych propozycji w tej sprawie.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Wszyscy wiemy, jak okrutna była okupacja Niemiec w Polsce i do jakich ofiar doprowadziła. Mam jednak wrażenie, że w Polsce są politycy, którzy mają obraz Niemiec nieodpowiadający rzeczywistości, pochodzący być może z lat 50. ubiegłego wieku - powiedział Berger.

Dodał także, że różnice między Polską a Niemcami "są wzmacniane jeszcze przez rosyjską propagandę i dezinformację, która próbuje rozbić jedność Europy i NATO".

Apel ambasadora Niemiec w Polsce. Chodzi o reparacje

Dlatego apelujemy, jednocześnie całkowicie rozumiejąc znaczenie wydarzeń z przeszłości i mając świadomość naszej odpowiedzialności, by skoncentrować się na sprawach, które dotyczą naszego bezpośredniego bezpieczeństwa i przyszłości - stwierdził Berger.

W jego przekonaniu część polityków podejmuje temat reparacji, choć w rzeczywistości "nie chodzi (...) o załatwienie tej sprawy, tylko zaspokojenie politycznych interesów". W naszej ocenie to odwraca uwagę od kwestii naprawdę istotnych i współpracy na rzecz naszego bezpieczeństwa - podkreślił.

Ambasador powiedział, że niemiecki rząd rozumie, jakie polityczne znaczenie dla rządu Donalda Tuska ma kwestia wypłaty odszkodowań dla kilkudziesięciu tysięcy jeszcze żyjących ofiar okupacji niemieckiej. Nie odpowiedział jednak konkretnie na pytanie, czy Niemcy przygotowują obecnie jakąś propozycję w tej sprawie.

"Polsko-niemieckie konsultacje w Berlinie były konstruktywne"

Dyplomata ocenił, że polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe w Berlinie na początku grudnia były "dobre i konstruktywne".

Chcemy zwiększyć priorytet naszej dwustronnej niemiecko-polskiej współpracy obronnej, obowiązującej w ramach NATO (...). Liczymy, że uda nam się rozwinąć współpracę pomiędzy naszymi przemysłami obronnymi. Jak dotąd była ona niezbyt intensywna - podsumował dyplomata.