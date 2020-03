Gliński: Jedno nieodpowiedzialne zachowanie może spowodować nieobliczalne skutki

„Przygotowujemy się na rozwój epidemii, bo to jest naturalne. Spodziewamy się, że będzie więcej chorych, trudno powiedzieć ile dokładnie. (...) Jesteśmy przygotowani na rozwój sytuacji, apelujemy do wszystkich o współpracę. Wiemy, że ona jest. Są wyjątki, które mogą być niestety niebezpieczne. Chciałbym zaapelować - jedno nieodpowiedzialne zachowanie może spowodować nieobliczalne skutki” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury.

Nie grupujmy się, to jest kwestia rozsądku. Możemy wychodzić na spacer, pojedynczo, albo z osobami, z którymi jesteśmy w izolacji domowej. Można pójść inną alejką w parku, czy można pójść do lasu, gdzie jest mniej osób - stwierdził polityk.

Robert Mazurek zapytał też swojego gościa o tarczę antykryzysową, czyli pakiet pomocowy dla przedsiębiorców w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. To są częściowo zasilenia gotówkowe, a częściowo płynnościowe. (...) Ustawa będzie przyjęta najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, zobaczymy jak będą wyglądały szczegóły. W tej chwili prezentujemy założenia ogólne. (...) Będziemy jeszcze dopracowywali tę tarczę, bo rozumiemy, że jest oczekiwanie jeszcze większego wsparcia, ale to jest połowa polskiego budżetu - powiedział.

Gliński był też pytany o to, czy powinno się przełożyć wybory prezydenckie, które są zaplanowane na 10 maja. Jeżeli wybory by się odbywały (w tę niedzielę - przyp.red.), to bym poszedł, natomiast trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć, Na razie nic takiego się nie wydarzyło w skali całego kraju. Intensywność tego kryzysu nie jest tak duża, żeby trzeba było w tej chwili odwoływać wybory. Skala zagrożenia taka nie jest, ale być może za dwa tygodnie będzie taka, że będzie trzeba podjąć inną decyzję, tak jak to słusznie powiedział profesor Szumowski: w kwietniu zobaczymy jaki jest rozwój sytuacji - ­stwierdził członek rządu.

Gliński: Najgorsza sytuacja teatrów prywatnych. Nie wiem, czy tarcza antykryzysowa będzie mogła je ratować

Jeszcze będę dzisiaj rozmawiał na ten temat - zadeklarował w Porannej rozmowie w RMF FM wicepremier Piotr Gliński odnosząc się do trudnej sytuacji prywatnych teatrów, które na czas kwarantanny społecznej musiały zawiesić funkcjonowanie. Minister kultury dawał przykład stołecznych scen - "Kapitolu" i "Kamienicy". Ja tutaj mam wciąż problem. (...) To jest sytuacja, gdzie w zasadzie 100 procent wpływów i możliwości utrzymania biznesu pada. I nie wiem, czy nasza tarcza antykryzysowa do końca będzie tutaj mogła ratować - stwierdził. Zobaczymy, bo nie wszyscy oni mają jakiekolwiek rezerwy - dodał. Jak tłumaczył, jeśli chodzi o państwowe i samorządowe instytucje kultury, "będą musiały mieć zasilanie specjalne z budżetu". Krótko mówiąc, będę musiał 'swoim' instytucjom zwrócić to, co oni stracą z braku możliwości sprzedaży biletów - stwierdził Gliński.

Mówił też o perspektywie zakończenia obostrzeń dotyczących m.in. zamknięcia kin, teatrów czy filharmonii. To może być nie dwa tygodnie, ale dłużej. Tylko musimy się na to nastawić. Mamy szansę wygrać z tym cholernym wirusem. Podjęliśmy walkę i wszyscy razem działamy - przekonywał. Receptą według wicepremiera jest izolacja i przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Proste, ale szalenie skomplikowane - zwłaszcza w długim okresie - przyznał.