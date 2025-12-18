Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał rozporządzenie, które zmienia prawną klasyfikację marihuany na szczeblu federalnym. Nowe przepisy umożliwiają stosowanie marihuany w celach medycznych i otwierają drogę do szeroko zakrojonych badań nad jej właściwościami. To historyczna zmiana, która może wpłynąć na życie milionów Amerykanów.

Donald Trump podpisał rozporządzenie łagodzące federalne restrykcje dotyczące marihuany.

Marihuana zostaje przeklasyfikowana z kategorii I (najcięższe restrykcje) do kategorii III (umiarkowany lub niski potencjał uzależnienia).

Decyzja nie oznacza legalizacji marihuany na poziomie federalnym.

Prezydent podjął decyzję pod wpływem apeli ekspertów, pacjentów i weteranów.

Większość stanów już wcześniej zalegalizowała marihuanę do celów medycznych lub rekreacyjnych.

W czwartek prezydent Donald Trump ogłosił podpisanie rozporządzenia, które zmienia prawną klasyfikację marihuany na poziomie federalnym. Podczas oficjalnej ceremonii w Gabinecie Owalnym prezydent podkreślił, że nowe przepisy nie oznaczają pełnej legalizacji marihuany, ale stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie społeczne oraz głosy ekspertów i pacjentów.

Trump zaznaczył, że decyzja została podjęta po konsultacjach z sekretarzem zdrowia Robertem F. Kennedym oraz po licznych apelach ze strony obywateli, w tym osób cierpiących na przewlekły ból, nieuleczalne choroby, nowotwory, zaburzenia neurologiczne, a także weteranów wojennych.

Zmiana klasyfikacji

Dotychczas marihuana była sklasyfikowana w grupie I, obok takich substancji jak heroina, LSD czy ecstasy, co oznaczało najsurowsze restrykcje dotyczące jej stosowania i badań. Nowe rozporządzenie przenosi marihuanę do kategorii III, gdzie znajdują się substancje o umiarkowanym lub niskim potencjale uzależnienia, takie jak paracetamol z kodeiną, ketamina czy sterydy anaboliczne.

Dzięki tej zmianie marihuana będzie mogła być szerzej wykorzystywana w celach medycznych, a naukowcy zyskają większe możliwości prowadzenia badań nad jej właściwościami i potencjalnym zastosowaniem w leczeniu różnych schorzeń.

Marihuana w USA - stan prawny

Zmiana federalnej klasyfikacji marihuany nie oznacza jej pełnej legalizacji na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Obecnie prawo dotyczące marihuany jest zróżnicowane w poszczególnych stanach - w 24 stanach dopuszczalne jest jej użycie w celach rekreacyjnych, a w 40 stanach w celach medycznych. Nowe rozporządzenie ułatwi jednak dostęp do marihuany pacjentom w całym kraju i może przyczynić się do dalszych zmian legislacyjnych.

Apel do Kongresu i przyszłość przepisów

Donald Trump podczas wystąpienia wezwał Kongres do ponownego rozważenia przepisów dotyczących olejku CBD, który jest pozyskiwany z konopi siewnej i wykorzystywany w leczeniu wielu schorzeń. Prezydent podkreślił, że obecne regulacje są zbyt restrykcyjne i nie odpowiadają potrzebom pacjentów.

Prace nad zmianą klasyfikacji marihuany trwały od lat, a ich początki sięgają jeszcze prezydentury Joe Bidena. Proces legislacyjny był jednak długotrwały i skomplikowany. Dzisiejsza decyzja może być początkiem kolejnych reform dotyczących polityki narkotykowej w USA.