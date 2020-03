Poczta Polska wprowadziła zmiany w doręczaniu przesyłek rejestrowanych. Można je teraz odebrać bez pokwitowania. Wystarczy z bezpiecznej odległości okazać dokument tożsamości, a pracownik spisze cztery ostatnie cyfry numeru z dokumentu i wyda przesyłkę - poinformowała Poczta Polska.

Zdjęcie ilustracyjne / Aleksander Koźmiński / PAP

Jeżeli przyjdzie listonosz, to my tylko wyciągamy dowód osobisty, czy inny dokument potwierdzający nasza tożsamość, pokazujemy ten dokument na odległość - tak, żeby listonosz mógł zobaczyć dane.

W miejscu, gdzie do tej pory składaliśmy na dokumentach podpis listonosz sam zapisuje cztery ostatnie cyfry numeru naszego dokumentu i potem może nam wydać przesyłkę. Tak samo ma to działać w oddziałach poczty. Chodzi o to, żeby listonosz nie musiał każdemu adresatowi dawać długopisu do podpisania się - z długopisu może korzystać nawet kilkaset osób dziennie, co zwiększa ryzyko zakażenia.

Kolejna pocztowa zmiana dotyczy kontaktu z kurierem, każdy klient dostanie numer do dostawcy, żeby uzgodnić najbezpieczniejszy sposób odbioru przesyłki.