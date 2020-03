Przed nami decydujący czas, zdaniem specjalistów zbliżamy się do kluczowego momentu w walce z epidemią. Dlatego apeluję o jeszcze większą mobilizację i dyscyplinę. Zostańmy w domach! Stosujmy się do wydawanych zaleceń - zaapelował w piątkowym orędziu prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda / PAP/Wojciech Olkuśnik /

Działając wspólnie, w poczuciu narodowej jedności i solidarności, jak dotąd zapobiegliśmy lawinowemu wzrostowi liczby zakażonych. Pustki na ulicach polskich miejscowości to widok daleki od naszych marzeń. Jednak w obecnej sytuacji budzi on nadzieję. Jest świadectwem mądrości i odpowiedzialności Polaków - powiedział prezydent w orędziu transmitowanym przez główne stacje telewizyjne.

Prezydent podkreślił, że "przed nami decydujący czas". Zdaniem specjalistów zbliżamy się do kluczowego, przełomowego momentu w walce z epidemią. Dlatego apeluję do wszystkich o jeszcze większą mobilizację, jeszcze większą dyscyplinę. Zostańmy w domach! Stosujmy się do wydawanych zaleceń. Nie ryzykujmy zdrowiem i życiem własnym oraz innych osób. Pamiętajmy o doświadczeniach innych państw: szybko rosnąca liczba zakażeń i zachorowań jest zawsze wynikiem lekkomyślności i lekceważenia podstawowych reguł bezpieczeństwa - oświadczył Andrzej Duda.

