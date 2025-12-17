Nuno Loureiro, wybitny naukowiec zajmujący się syntezą jądrową, został znaleziony martwy w swoim domu pod Bostonem. Policja prowadzi śledztwo pod kątem zabójstwa.

Nuno Loureiro, wybitny naukowiec zajmujący się m.in. syntezą jądrową, został zastrzelony w swoim domu pod Bostonem.

Władze niepublicznej uczelni Massachusetts Institute of Technology oraz środowisko naukowe wyraziły głęboki żal po jego śmierci, podkreślając jego wkład w rozwój nauki.

Policja prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa, a uczelnia nie udziela dodatkowych informacji ze względu na dobro postępowania.

W poniedziałkowy wieczór w miejscowości Brookline nieopodal Bostonu w amerykańskim stanie Massachusetts doszło do brutalnej zbrodni - informuje stacja NBC News.

Nuno Loureiro, 47-letni profesor na niepublicznej uczelni Massachusetts Institute of Technology (MIT), został znaleziony martwy w swoim domu. Jak poinformowały lokalne władze, naukowca zastrzelono.

Śledztwo pod kątem zabójstwa prowadzi policja stanowa Massachusetts przy wsparciu służb uczelni. MIT na razie nie udziela dodatkowych informacji, powołując się na dobro postępowania.

Reakcje środowiska naukowego i władz

Władze MIT wyraziły głęboki żal po śmierci profesora. "To szokująca strata dla naszej społeczności, która następuje w okresie niepokojącej przemocy w wielu miejscach" - napisała w oświadczeniu prezydent MIT, Sally Kornbluth. Uczelnia zapewniła wsparcie psychologiczne dla studentów i pracowników.

Kondolencje rodzinie i współpracownikom Nuno Loureiro złożył także ambasador USA w Portugalii, John Arrigo, podkreślając jego wkład w rozwój nauki i znaczenie prowadzonych przez niego badań.

Wybitny naukowiec i lider w dziedzinie fuzji jądrowej

Nuno Loureiro pochodził z Portugalii; urodził się i wychował w małym mieście położonym w środkowej części kraju. Studiował w Lizbonie i Londynie, gdzie uzyskał doktorat z fizyki na uczelni Imperial College London.

Od 2016 roku pracował na Massachusetts Institute of Technology, gdzie był profesorem na wydziałach inżynierii jądrowej oraz fizyki, a także pełnił funkcję dyrektora Centrum Nauki o Plazmie i Fuzji. Wcześniej prowadził badania w Instytucie Plazmy i Fuzji Jądrowej w Lizbonie.

W wywiadzie udzielonym w 2018 roku mówił, że "nie będzie przesadą stwierdzenie, że MIT to miejsce, gdzie szuka się rozwiązań największych problemów ludzkości".

Fuzja jądrowa to trudny problem, ale można go rozwiązać dzięki determinacji i pomysłowości - cechom, które definiują MIT. Energia syntezy jądrowej zmieni bieg historii ludzkości. To zarówno pokora, jak i ekscytacja, że mogę kierować ośrodkiem badawczym, który odegra kluczową rolę w umożliwieniu tej zmiany - stwierdził, odnosząc się do kierowania Centrum Nauki o Plazmie i Fuzji na MIT.