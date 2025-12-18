Raków Częstochowa jako jedyny z polskich zespołów wywalczył bezpośredni awans do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji Europy. W ostatnim meczu fazy grupowej drużyna spod Jasnej Góry pokonała na wyjeździe Omonię Nikozja 1:0. Pozostałe polskie drużyny - Lech Poznań i Jagiellonia Białystok - awansowały do baraży, natomiast Legia Warszawa, mimo efektownego zwycięstwa, pożegnała się z rozgrywkami.

/ NIKOS SAVVIDES / PAP/EPA

Raków Częstochowa awansował bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy.

Lech Poznań i Jagiellonia Białystok zagrają w barażach o awans do 1/8 finału.

Legia Warszawa, mimo zwycięstwa w ostatnim meczu, zakończyła udział w rozgrywkach.

Ostatni mecz Rakowa był pożegnaniem trenera Marka Papszuna.

Polskie drużyny pokazały się z dobrej strony w europejskich pucharach, choć nie wszystkie zrealizowały swoje cele.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Raków Częstochowa - sukces na Cyprze i awans do 1/8 finału

W decydującym meczu fazy grupowej Raków Częstochowa zmierzył się na wyjeździe z Omonią Nikozja. Raków zaprezentował się bardzo solidnie, kontrolując przebieg gry i nie pozwalając rywalom na stworzenie wielu groźnych sytuacji. Zwycięską bramkę zdobył w drugiej połowie Oskar Repka.

Wygrana pozwoliła zająć drugie miejsce w 36-zespołowej tabeli z dorobkiem 14 punktów w sześciu meczach i zapewnić sobie bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. To historyczne osiągnięcie dla klubu z Częstochowy, który po raz pierwszy znalazł się na tym etapie europejskich rozgrywek.

Lech Poznań i Jagiellonia Białystok - walka o 1/8 finału trwa

Lech Poznań rozegrał bardzo ważny mecz na wyjeździe z czeską Sigmą Ołomuniec. Poznaniacy za sprawą Mikaela Ishaka już w pierwszej połowie zdobyli dwa gole, co pozwoliło im kontrolować spotkanie i ostatecznie zwyciężyć 2:1. Dzięki temu Lech zajął 11. miejsce w tabeli i uzyskał prawo gry w barażach o awans do 1/8 finału. Przed drużyną z Wielkopolski jeszcze jedno wyzwanie - lutowe starcie z rywalem, które zdecyduje o dalszych losach w rozgrywkach.

Jagiellonia Białystok również zapewniła sobie udział w barażach, remisując na wyjeździe z AZ Alkmaar 0:0. Białostoczanie pokazali się z bardzo dobrej strony, skutecznie broniąc dostępu do własnej bramki i wywożąc cenny punkt z trudnego terenu. Jagiellonia uplasowała się na 17. miejscu w tabeli, co pozwoliło jej awansować do fazy pucharowej. W lutym drużyna z Podlasia powalczy o miejsce w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy.

Legia Warszawa - zwycięstwo na otarcie łez

Legia Warszawa, która przez długi czas nie potrafiła przełamać serii meczów bez zwycięstwa, w końcu odniosła upragniony triumf, pokonując Lincoln z Gibraltaru 4:1. Niestety, wcześniejsze niepowodzenia sprawiły, że nawet efektowna wygrana nie wystarczyła do awansu do fazy pucharowej. Legioniści zakończyli udział w europejskich rozgrywkach, pozostawiając niedosyt wśród kibiców.



