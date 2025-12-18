Estońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że trzech rosyjskich strażników granicznych nielegalnie przekroczyło granicę z Estonią - państwem należącym do Unii Europejskiej i NATO.
- Trzech rosyjskich strażników granicznych nielegalnie przekroczyło granicę w rejonie Vasknarvy, przypływając na estońską stronę rzeki Narva na poduszkowcu.
- Estonia zapowiedziała wezwanie przedstawiciela ambasady Rosji w tej sprawie.
- Zwiększono również patrole policji i straży granicznej oraz zaplanowano spotkanie służb granicznych obu państw.
Do zdarzenia doszło w środę w rejonie miejscowości Vasknarva, przy granicznej rzece Narva. Jak wynika z informacji MSZ Estonii, rosyjscy funkcjonariusze przypłynęli na estońską stronę na poduszkowcu i przez około 20 minut poruszali się wzdłuż falochronu, nie informując wcześniej strony estońskiej o swoich działaniach.
Serwis "GeoInsider" podaje, że Rosjanie naruszyli obowiązujące porozumienie graniczne między oboma krajami. Estońskie władze podkreślają, że przekroczenie granicy było niezgodne z ustalonymi procedurami.