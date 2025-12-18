"Nie było bezpośredniego zagrożenia"

Do incydentu odniósł się minister spraw wewnętrznych Estonii Igor Taro. W telewizyjnym wystąpieniu zaznaczył, że sytuacja nie stanowiła bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa.

Nie było bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, ale policja i straż graniczna znacząco zwiększyły swoją obecność oraz liczbę patroli - powiedział Taro.

W odpowiedzi na zdarzenie zaplanowano spotkanie przedstawicieli straży granicznej Estonii i Rosji. Tallin zapowiedział także wezwanie przedstawiciela ambasady rosyjskiej.

Incydent nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście niedawnych wypowiedzi estońskiego ministra spraw zagranicznych. Margus Tsahkna w rozmowie z niemieckim dziennikiem "Frankfurter Rundschau" mówił kilka dni temu, jak Estonia zareagowałaby na wtargnięcie rosyjskich służb na swoje terytorium. Mogę odpowiedzieć jasno: zastrzelimy ich - stwierdził szef estońskiej dyplomacji.

Estońskie władze podkreślają, że ochrona granicy państwowej oraz przestrzeganie międzynarodowych ustaleń pozostają dla nich sprawą priorytetową.