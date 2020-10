Ministerstwo Zdrowia podało zatrważające dane dotyczące ostatniej doby - mamy 6526 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Z powodu Covid-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 105 osób. W sumie to aż 116 osób. Rzecznik resortu zapowiedział, że w czerwonej strefie znajdzie się ponad 100 powiatów, w tym wiele dużych miast. Reporter RMF FM Krzysztof Berenda informuje, że na 90 proc. będą to Warszawa i Kraków. Dr Paweł Grzesiowski, immunolog ze Szkoły Zdrowia Publicznego mówił w Porannej rozmowie w RMF, że mamy niedoszacowanie dane. Według jego obliczeń, jeśli w ciągu ubiegłej doby w Polsce zanotowano 5 tysięcy nowych przypadków zakażenia, rzeczywista liczba to 50 tysięcy. W trybie mieszanym pracuje 1037 placówek oświatowych, a 375 w trybie zdalnym. Pozostałe, czyli 47 tys., działa normalnie - przekazało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że w ramach walki z pandemią koronawirusa w części kraju, w tym w Paryżu, od soboty zacznie obowiązywać godzina policyjna. Najważniejsze informacje na temat epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdzieie w naszym raporcie dnia.

- Uniwersytet Johnsa Hopkinsa: na świecie od początku pandemii zainfekowanych koronawirusem zostało 38 006 121 osób, zmarło 1 083 875.

- Koronawirus może przetrwać na banknotach 28 dni - podała telewizja CBS News powołując się na badania australijskich naukowców.

- W Czechach odnotowano 8325 nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2.

- W środę Ministerstwo Zdrowia podało zatrważające dane dotyczące ostatniej doby - mamy 6526 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Z powodu Covid-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 105 osób. W sumie to aż 116 osób.

- Warszawa i Kraków na 90 proc. w czerwonej strefie już od jutra - informuje reporter RMF FM.



- Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że w trybie mieszanym pracuje 1037 placówek oświatowych, a 375 w trybie zdalnym. Pozostałe, czyli 47 tys., działa normalnie.

- W Małopolsce będą trzy dodatkowe szpitale zajmujące się wyłączeni pacjentami z zakażeniem koronawirusem. Decyzja zapadła podczas spotkaniu sztabu kryzysowego w urzędzie wojewódzkim w Krakowie.



- Dalsza przyszłość zależy od nas. Myj ręce! Noś maseczkę! Chroń Seniorów! - zaapelował prezydent Andrzej Duda po konsultacjach nt. aktualnej i spodziewanej sytuacji epidemicznej z Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem.



- Holandia wprowadza nowe restrykcje, które oznaczają częściowy lockdown. Wśród nich m.in. zakaż sprzedaży alkoholu po godz. 20 oraz zamknięcie restauracji i barów. Będzie można kupować jedzenie, ale wyłącznie na wynos.



- Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że w ramach walki z pandemią koronawirusa w części kraju, w tym w Paryżu, od soboty zacznie obowiązywać godzina policyjna.



21:14 Pandemia w Europie

Według danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zebranych dla 31 krajów, Polska znajduje się na 18. miejscu wśród państw Europy Zachodniej pod względem liczby zakażeń koronawirusem na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni. Pod względem liczby zgonów na Covid-19 Polska jest na siódmym miejscu.



Według zestawienia danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) dla 31 krajów (państw Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii i Islandii) w Polsce w ciągu ostatnich dwóch tygodni wykryto łącznie 119 infekcji wirusem SARS-CoV-2 w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców.



Najwięcej zakażeń odnotowano w Czechach - 581, następnie w Belgii - 469, Holandii - 412, Francji - 307, Wielkiej Brytanii - 283, Hiszpanii - 293 i Islandii - 273. Więcej niż w Polsce stwierdzono ich także na Słowacji - 208, w Rumunii - 181, w Słowenii 179, w Irlandii 171, na Węgrzech - 147, w Szwajcarii - 151, w Portugalii - 140, w Austrii - 148.

21:12 Rumunia

W ciągu ostatniej doby liczba nowo wykrytych zakażeń koronawirusem w Rumunii po raz pierwszy przekroczyła 4 tys.; na Covid-19 zmarło 66 chorych - poinformowały władze. Rząd wprowadził kolejne ograniczenia i przedłużył do połowy listopada stan alarmowy.



W Rumunii wirusem SARS-CoV-2 zakaziło się 164 477 osób, z czego 4016 w ciągu ostatniej doby. 5601 chorych zmarło, a 122 714 uznano za wyleczonych. Z powodu koronawirusa w szpitalach leczonych jest 9439 pacjentów, w tym 686 na oddziałach intensywnej terapii.



21:08 Francja

W ramach walki z pandemią koronawirusa w części Francji, w tym w Paryżu, od soboty zacznie obowiązywać godzina policyjna - poinformował prezydent Emmanuel Macron.



21:07 Sebastian Kaleta zakażony koronawirusem

Dziś otrzymałem informację o zakażeniu koronawirusem - poinformował na swoim Twitterze Sebastian Kaleta. Poseł Solidarnej Polski zaapelował o rozwagę i zapewnił, że jak dotąd czuje się dobrze.



20:57 Austria

W Austrii liczba nowych infekcji spowodowanych koronawirusem osiągnęła rekordowy dzienny poziom. Resort zdrowia i MSW ogłosiły w środę 1346 nowych zakażeń. W przeliczeniu na liczbę mieszkańców to średnio dwa razy więcej niż w Niemczech.



Najwięcej nowych przypadków odnotowano w Wiedniu (402), Górnej Austrii (234), w Tyrolu (184), w Dolnej Austrii (139) i w Salzburgu (134).



Liczba aktywnych przypadków koronawirusa wzrosła z 11 516 do 11 954.



Od początku pandemii zmarły w Austrii z powodu koronawirusa 872 osoby, w tym 11 w ciągu ostatniej doby.

20:55 Niemcy

Według najnowszego raportu Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) liczba infekcji koronawirusem w grupach wiekowych od 80 do 89 lat oraz od 90 do 99 lat od początku września wzrosła w Niemczech około ośmiokrotnie - pisze dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".



Latem w Niemczech koronawirus był chorobą młodego pokolenia. Jak pokazują statystyki RKI, w sierpniu prawie 30 proc. zakażonych należało do grupy wiekowej od 20 do 29 lat.



To wynik wakacyjnych podróży - mówi Heinz Rothgang, ekonomista ds. zdrowia z Uniwersytetu w Bremie.

20:53 USA

Podczas pandemii śmiertelność w USA jest wyższa niż w innych rozwiniętych państwach świata - wynika z raportu tygodnika "Journal of the American Medical Association". To wnioski na podstawie badań z 18 innych krajów.



Raport w periodyku Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego stwierdza, że w ciągu ostatnich pięciu miesięcy wskaźnik umieralności w USA był znacznie wyższy niż w 18 innych krajach o wysokim dochodzie. Dane obejmują ofiary śmiertelne zarówno z powodu Covid-19, jak i z innych przyczyn.

20:34 Godziny dla seniorów

Od czwartku 15 października w sklepach spożywczych, aptekach i drogeriach będą obowiązywały tzw. godziny dla seniorów. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie wprowadzające nowe regulacje.



20:27 Mazowsze

Od 2 do 9 października mazowiecka inspekcja sanitarna wydała 148 zgód na edukację hybrydową lub zdalną; 12 placówek oświatowych dostało decyzje odmowne - poinformowała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie.



Większość placówek, które uzyskały zgodę mazowieckich stacji sanepidu na zmianę trybu nauczania, stanowiły szkoły podstawowe. Było ich 123. Zgodę dostały też 24 przedszkola, 2 żłobki i 1 pozaszkolna placówka specjalistyczna. Z odmową spotkało się 10 szkół i 2 przedszkola.

20:20 Spotkanie zespołu kryzysowego

Na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego omówiono aktualną sytuację epidemiologiczna w kraju oraz możliwe środki zapobiegawcze w celu ratowania zdrowia i życia obywateli; w czwartek zostaną podjęte decyzje co do wprowadzenia ewentualnych nowych środków profilaktycznych - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller.



20:17 Małopolska

Trzy kolejne małopolskie szpitale - na wzór placówek jednoimiennych - będą zajmowały się pacjentami z Covid-19 - poinformował wojewoda Łukasz Kmita. Jak wyjaśnił, będą one mieściły się w regionach podhalańskim i tarnowskim, a także w zachodniej Małopolsce.



20:10 Irlandia

Rekordową liczbę 1095 zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby w Irlandii - podało w środę ministerstwo zdrowia tego kraju. Zarejestrowano też kolejnych pięć zgonów z powodu Covid-19.



W efekcie całkowity bilans epidemii w Irlandii wzrósł do 45 243 zachorowań i 1835 ofiar śmiertelnych.

19:59 Portugalia

Z powodu Covid-19 liczba napływających do Lizbony turystów spadła o ponad 50 proc. Epidemia nie zniechęciła jednak stołecznych kieszonkowców do kradzieży. Wśród najbardziej aktywnych w okresie zarazy złodziei są, jak wskazuje policja, osoby w wieku ryzyka.



Opisująca jako “znaczący" kryzys w portugalskiej turystyce telewizja TVI podała, że lizbońskiej policji łatwiej dziś kontrolować nielegalne praktyki w stolicy Portugalii, takie jak np. handel narkotykami czy kradzieże.



Za jeden z największych sukcesów w ostatnich dniach lizbońscy stróże prawa uznają przyłapanie na “gorącym uczynku" w jednym ze stołecznych autobusów 82-letniego kieszonkowca o pseudonimie “Anibal".

19:47 Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Biuro Rzecznika Praw Dziecka działa normalnie, ja pracuję zdalnie - powiedział przebywający na kwarantannie rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Po kontakcie z pracownikiem, u którego stwierdzono zakażenie, Pawlak został skierowany na kwarantannę.



O kwarantannie Pawlak poinformował w środę na Twitterze.

Ponieważ nie mam żadnych objawów, nie zostałem skierowany na test na obecność koronawirusa przez lekarza rodzinnego. Czekam na informację z sanepid" - napisał.



Zapewnił, że biuro RPD działa normalnie. Już wcześniej wprowadziliśmy ograniczenia, rotacyjną pracę pracowników, także biuro pracuje normalnie, a ja zdalnie - podkreślił.

19:45 Włochy

Premier Włoch Giuseppe Conte wyraził zaniepokojenie dalszym wzrostem zakażeń koronawirusem. Nie wykluczył, że w poszczególnych regionach restrykcje będą zaostrzone. Tego dnia zanotowano najwyższą od początku pandemii dobową liczbę infekcji, ponad 7300.



Odnosząc się do tych danych, premier Conte powiedział dziennikarzom: Krzywa powoli, ale stopniowo rośnie. To z tego powodu wprowadziliśmy bardziej restrykcyjne kroki. Nie jesteśmy z tego zadowoleni, ale musimy ich przestrzegać.

19:44 Hiszpania i Portugalia

Blisko 12 tys. nowych zakażeń koronawirusem wykryto w Hiszpanii między wtorkiem a środą. To znaczący wzrost wobec poprzedniej doby. Z kolei w Portugalii służby medyczne potwierdziły w ciągu minionych 24 godzin ponad 2 tys. infekcji, czyli najwięcej od wybuchu epidemii.



19:43 Sopot

Wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim wystosowała do wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha pismo, w którym zaapelowała o utworzenie miejsc pobytu dla osób wymagających stałej opieki i seniorów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem.



Treść listu przesłała mediom w środę Anetta Konopacka z Biura Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Sopotu.



Wiceprezydent kurortu zwraca w nim uwagę, że problem dotyczący opieki nad osobami niesamodzielnymi, u których zdiagnozowano Covid-19, wciąż nie został rozwiązany.

19:20 Szkoły

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni sytuacją w polskich szkołach i uważamy, że nadszedł najwyższy czas, aby wdrożyć wariant awaryjny - apelują w piśmie do premiera lekarze i świadczeniodawcy Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Proponują, by starsze klasy przeszły na edukację zdalną.



18:57 Kościół

Wśród chorych na Covid-19 są również biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński oraz emerytowany biskup pomocniczy Paweł Socha - poinformował rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze ks. Andrzej Sapieha.



Komunikat w tej sprawie został zmieszczony na stronie internetowej Kurii.

18:56 Holandia

Holandia wprowadza nowe restrykcje, które oznaczają częściowy lockdown. Ma to związek z wzrostem zakażeń koronawirusem. W kraju codziennie przybywa ponad 7 tys. nowych zarażeń.



18:53 Grudziądz

Staramy się funkcjonować normalnie, ale dostosowujemy się do obostrzeń - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. Miasto znajduje się obecnie w tzw. czerwonej strefie.



18:51 Opolskie

Blisko siedemdziesiąt osób z Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku jest zakażonych koronawirusem - poinformował starosta kluczborski Mirosław Birecki.



Według informacji udzielonych przez starostę kluczborskiego, obecność koronawirusa potwierdzono u 51 pensjonariuszy i 17 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, na blisko 120 przebadanych osób.



Tylko jeden z zakażonych wymagał opieki szpitalnej. Stan pozostałych zakażonych określa się jako dobry. Lokalny sanepid zapowiedział przeprowadzenie testów u kolejnych osób.

18:50 Rzecznik Praw Dziecka na kwarantannie

Miałem kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, jestem na kwarantannie - poinformował na Twitterze Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Przekazał, że czeka na test na obecność koronawirusa.



Pawlak podkreślił we wpisie, że nie mam żadnych objawów i czuje się dobrze. Czekam na testy. Życzę wszystkim dużo zdrowia - napisał.

18:49 Liga Włoska

Amerykański piłkarz Juventusu Turyn Weston McKennie jest zakażony koronawirusem - poinformował piłkarski mistrz Włoch. Jak dodano, drużyna musi poddać się izolacji, ale zawodnicy z negatywnym wynikiem będą mogli normalnie grać i trenować.



To kolejny przypadek Covid-19 u zawodnika z Turynu. Dzień wcześniej Portugalska Federacja Piłkarska poinformowała o pozytywnym wyniku testu słynnego Cristiano Ronaldo, który przebywał na zgrupowaniu reprezentacji tego kraju.

18:48 Sport

Jeden z najlepszych piłkarzy na świecie Cristiano Ronaldo wrócił - jak podają media - do Włoch, mimo że powinien w Lizbonie przebywać w izolacji. We wtorek miał pozytywny test na koronawirusa i nie wystąpi w środowym meczu reprezentacji Portugalii ze Szwecją w Lidze Narodów.



18:46 Co tu się od-Covidowało?

18:13 Wielka Brytania

Rekordową od początku epidemii liczbę 19 724 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii - poinformował po południu brytyjski rząd. Zanotowano w tym czasie również 137 zgonów z powodu Covid-19.



Koronawirus w Wielkiej Brytanii / RMF FM / RMF FM

Liczba zakażeń jest o prawie 2500 wyższa od tej podanej we wtorek i o prawie 2200 wyższa od dotychczasowego rekordu z ostatniego czwartku. Wprawdzie jeszcze wyższy był bilans z 4 października, ale wówczas kilka tysięcy z prawie 23 tys. infekcji było zaległymi przypadkami z poprzednich dni.

18:10 Łyżwiarstwo figurowe

Zaplanowane na 30-31 października w Ottawie tradycyjne zawody Skate Canada, zaliczane do klasyfikacji Grand Prix ISU w łyżwiarstwie figurowym, zostały odwołane z uwagi na pandemię koronawirusa - poinformowali organizatorzy.



18:08 Wrocław

Koronawirus w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Falkiewicza na wrocławskim Brochowie. Zakażenia potwierdzono u 15 pacjentów i 10 osób z personelu.

Wstrzymano przyjęcia na oddział internistyczny, na którym wykryto zarażenia. W szpitalu nadal odizolowana jest także część oddziału położniczego. Covid-19 stwierdzono tam u 5 położnych. Pod obserwacją jest również 10 ciężarnych pacjentek.

Na Dolnym Śląsku, pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa otrzymało też kilkunastu pracowników i kilku pacjentów ze szpitala w Oławie.

17:55 Częstochowa

Nawet tysiąc osób mogło się bawić w klubie działającym w centrum Częstochowy w nocy z soboty na niedzielę - w pierwszej dobie obowiązywania nowych zaleceń sanitarnych. Sprawę bada policja pod kątem narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.



17:53 Włochy

Rekordową od początku pandemii liczbę 7332 nowych zakażeń koronawirusem zanotowano ostatniej doby we Włoszech - poinformowało ministerstwo zdrowia. Zmarły 43 osoby. Wykonano najwięcej dotąd testów jednego dnia: ponad 152 tysiące.





Koronawirus we Włoszech / RMF FM / RMF FM

17:52 Wrocław

Wśród członków Chóru Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wykryto przypadki zakażenia koronawirusem. Działalność chóru została zawieszona, a związani z nim artyści i pracownicy NFM przebywają w kwarantannie i są poddawani badaniom.



O wykrytych zakażenia wśród chórzystów NFM poinformowała w komunikacie rzeczniczka tej instytucji Agnieszka Frei.

17:51 Kolęda

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki w wydanym dekrecie zachęcił wiernych do indywidualnego odwiedzania cmentarzy w czasie Wszystkich Świętych. Zapowiedział też odwołanie wizyt kolędowych w tradycyjnej formie.



17:14 Prezydent Duda: Chroń seniorów

Dalsza przyszłość zależy od nas. Myj ręce! Noś maseczkę! Chroń Seniorów! - zaapelował prezydent Andrzej Duda po konsultacjach nt. aktualnej i spodziewanej sytuacji epidemicznej z Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem.

O przeprowadzonych konsultacjach z Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem nt. aktualnej i spodziewanej sytuacji epidemicznej prezydent poinformował w środę po południu na Twitterze.

17:06 Tenis

Włoch Fabio Fognini wycofał się z turnieju tenisowego ATP Sardinia Open (pula nagród 271 000 dolarów) po pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa. Jego rywalem w 2. rundzie miał być Hiszpan Roberto Carballes Baena.



17:00 San Marino

W San Marino, małej enklawie na obszarze Włoch, zaostrzono kontrole w miejscach życia nocnego i dyskotekach. W przeciwieństwie do Italii w tym jednym z najmniejszych państw świata dyskoteki są otwarte, co jest powodem kontrowersji w jego relacjach z regionem Emilia-Romania.



16:52 Irlandia Północna

Od piątku w Irlandii Północnej rozpocznie się czterotygodniowy lockdown, który ma na celu powstrzymanie rosnącej liczby zakażeń koronawirusem - ogłosił rząd tej prowincji. To zwiększa presję na brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, by podobny krok wprowadził w Anglii.



16:52 Zakaz organizacji wesel?

Rząd chce wprowadzić dodatkowe ograniczenia na weselach: mają być bardziej surowe, niż wcześniej planowano - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.



16:50 Sopot

Władze Sopotu wystosowały w środę do premiera apel, w którym proszą o umożliwienie wprowadzania nauczania hybrydowego lub zdalnego we wszystkich szkołach w całych konkretnych powiatach, zwłaszcza tych znajdujących się czerwonej strefie.



Treść apelu adresowanego do premiera została przekazana mediom w środę po południu. Pod pismem podpisali się prezydent Sopotu Jacek Karnowski oraz wiceprezydent kurortu Magdalena Czarzyńska-Jachim.



W związku z bardzo dużym wzrostem liczby zachorowań na Covid-19 na terenie Sopotu i całego kraju, zwracamy się z apelem o natychmiastowe podjęcie decyzji i działań umożliwiających wprowadzenie nauczania hybrydowego lub zdalnego ze względu na sytuację epidemiczną na terenie powiatu, a nie wyłącznie w sytuacji wystąpienia konkretnych przypadków zakażenia koronawirusem w placówkach oświatowych - napisali samorządowcy.

16:48 Małopolska

W Małopolsce będą trzy dodatkowe szpitale zajmujące się wyłączeni pacjentami z zakażeniem koronawirusem. Decyzja zapadła podczas spotkaniu sztabu kryzysowego w urzędzie wojewódzkim w Krakowie

Szpitale powstaną na Podhalu, w Małopolsce Południowo-Wschodniej i Małopolsce Zachodniej. W całym województwie zadysponowano 1300 łóżek dla osób z koronawirusem. 870 jest obecnie zajętych.



16:47 Starachowice

Szpital koordynacyjny w Starachowicach (woj. świętokrzyskie) od środy przyjmuje pacjentów z Covid-19. W placówce przygotowano 330 miejsc na 18 oddziałach.



Szpital jest przygotowany. Zgodnie z decyzją wojewody mamy do dyspozycji 330 łóżek dla osób z wirusem Sars-CoV-2. Na chwilę obecną hospitalizujemy 63 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem oraz ośmiu, w przypadku których cały czas czekamy na wyniki testów - poinformowała Małgorzata Kałuża, rzeczniczka szpitala.



16:46 Szwajcaria

W ciągu doby do środy rano w Szwajcarii zarejestrowano 2808 nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków nosicielstwa koronawirusa - poinformował szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG). To niemal dwa razy więcej niż dobę wcześniej, kiedy odnotowano 1439 zakażeń.



Łączna liczba wykrytych w Szwajcarii od początku pandemii infekcji koronawirusem wzrosła w ten sposób do 68 534, co oznacza 802,1 zakażeń na 100 tys. mieszkańców.

16:44 Służba zdrowia

Rządzący próbują stworzyć wrażenie, że lekarze nie chcą pomagać i pracować przy epidemii. Traktuje się nas jak sprzęt - skomentował prezes warszawskiej Okręgowej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski doniesienia, że izby lekarskie nie współpracują z wojewodami w sprawie delegowania pracowników medycznych do walki z epidemią.



16:42 Portugalia

W całej Portugalii od czwartku będzie obowiązywał stan klęski; wprowadzenie nowych obostrzeń jest niezbędne, by zahamować nasilającą się w kraju epidemię koronawirusa - ogłosił rząd w Lizbonie.



W trakcie konferencji prasowej zorganizowanej po posiedzeniu rady ministrów premier Antonio Costa przypomniał, że dotychczas w Portugalii obowiązywał stan ostrzegawczy.

16:36 Lublin

Urzędnicy z Lublina apelują, by mieszkańcy załatwiali jak najwięcej spraw w trybie zdalnym, a osobiście - tylko te niezbędne.



W punktach obsługi Urzędu Miasta można załatwić sprawy osobiście z zachowaniem obostrzeń. W pomieszczeniach nie może być więcej niż 1 osoba na stanowisko. Preferowany jest kontakt zdalny albo telefoniczny.



W przypadku wydziałów magistratu, które realizują obsługę, można się pojawić tylko po wcześniejszym umówieniu elektronicznym albo telefonicznym. Bez umówienia niczego nie załatwimy też w urzędzie wojewódzkim. Urząd marszałkowski działa z ogólnym dostępem tylko do kancelarii. Wejść do budynku można wyłącznie przez główne wejście. Wszystkie inne spotkania po wcześniejszym umówieniu.



16:26 Inowrocław

Około 100 rezerwistów, którym przerwano szkolenia w Inowrocławiu, czeka na testy koronawirusa. Uczestników ćwiczeń odizolowano, gdy jeden z nich poinformował, że jego żona zachorowała.



Rezerwistów przewieziono z poligonu Inowrocławiu do wojskowego ośrodka w Jaworze koło Drawska Pomorskiego. Wcześniej mieszkali w namiotach, izolację przechodzą natomiast w pokojach. Transport odbył się busami. Mieszkańcy każdego namiotu byli przewożeni oddzielnie.

Na razie rezerwistom jest mierzona temperatura. Po wykonaniu testów, okaże się co dalej będzie z uczestnikami ćwiczeń. Jeśli testy będą negatywne - wrócą do domów, jeśli pozytywne - o dalszych krokach zdecyduje sanepid. Przerwane 10-dniowe szkolenia miały się zakończyć w najbliższy piątek.

16:20 Małopolska

Przy obecnym tempie przyrostu zakażeń i konieczności hospitalizacji do końca tygodnia w Małopolsce będzie brakować w szpitalach 700 miejsc dla osób z koronawirusem - to dane urzędu wojewódzkiego.



Wojewoda zwołał sztab kryzysowy. Trwa ustalanie gdzie najszybciej można udostępnić dla zakażonych nowe łóżka. Najgorzej sytuacja wygląda w Krakowie, który prawdopodobnie stanie się czerwoną strefą.



Prosimy o organicznie kontaktów - mówi Monika Chylaszek z krakowskiego magistartu.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Krakowa, żeby dbali o swoje zdrowie, żeby bardzo poważnie traktowali wszystkie zalecenia dotyczące tych obostrzeń sanitarnych. Te obostrzenia, które na pewno będziemy widzieć, to przede wszystkim połowa miejsc w komunikacji miejskiej. Będzie zakaz organizowania kongresów, targów. Lokale będą zamknięte po godz. 22 - zapowiada Chylaszek.

W Małopolsce ostatniej doby potwierdzono 1137 nowych zakażeń. Aż 499 przypadków wykryto w samym Krakowie.

16:19 Laboratoria nie nadążają z wykonywaniem testów

System testów laboratoryjnych jest wysycony, kończą się moce przerobowe - alarmują eksperci. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na wykonywanie testów na obecność koronawirusa, zwłaszcza w Małopolsce, w Krakowie już wprowadzane są dzienne limity poboru próbek do badań.



16:13 Edukacja

W trybie mieszanym pracuje 1037 placówek oświatowych, a 375 w trybie zdalnym. Pozostałe, czyli 47 tys., działa normalnie - przekazało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Liczba szkół pracujących w środę w sposób inny niż stacjonarny jest najwyższa od początku roku szkolnego.



Dane zebrane od kuratorów oświaty na podstawie informacji od dyrektorów są z środy z godziny 14.00.

16:12 Wrocław

Zakażenie koronawirusem potwierdzono u 15 pacjentów i 10 osób z personelu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. Placówka wstrzymała przyjęcia na oddział internistyczny.



16:10 Warszawa

Obecnie w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie jest około 185 wolnych łóżek covidowych - poinformowała Iwona Sołtys, kierownik działu obsługi pacjenta CSK MSWiA. Jak dodała, w placówce ponownie wstrzymano planowe zabiegi i operacje.



Zapewniła, że szpital nie wstrzymuje przyjmowania pacjentów zakażonych COVID-19. Cały czas przyjmujemy, jest przepływ pacjentów - podkreśliła.

Przyznała jednocześnie, że szpital ma w chwili obecnej więcej pacjentów, niż w pierwszej fali epidemii, ale jednocześnie przypomniała, że zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego, w szpitalu zwiększono także liczbę łóżek.

16:08 Bydgoszcz

Wojewoda kujawsko-pomorski bezskutecznie zwracał się do samorządów lekarskich i pielęgniarskich w województwie o zgłaszanie się osób chętnych do wsparcia podmiotów leczniczych w walce z Covid-19. Prezes okręgowej izby lekarskiej wskazał, że w Polsce brakuje po prostu lekarzy i pielęgniarek.



Rzecznik prasowy wojewody Adrian Mól pytany przez o decyzje kierujące personel medyczny do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu (wcześniej jednoimiennego, dziś koordynacyjnego) wskazał, że było ich osiem. Skutecznie do pracy skierowanych zostało 6 osób - 5 ratowników medycznych i jedna pielęgniarka. Dwie osoby — lekarz anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna — odwołały się od decyzji, a wojewoda uznał w całości odwołania i takie decyzje uchylił.



16:07 Wielka Brytania

Aplikacja na smartfony NHS Covid-19, która służy do wykrywania kontaktów osób zakażonych koronawirusem, zyskała polską wersję językową - poinformowało brytyjskie ministerstwo zdrowia. To 12. wersja językowa uruchomionej przed trzema tygodniami aplikacji.



Działająca w Anglii i Walii aplikacja NHS Covid-19 ma informować użytkownika, że był w bliskiej odległości od kogoś, kto ma koronawirusa, i w związku z tym powinien się izolować. Wykorzystuje ona technologię Bluetooth, rejestrując anonimowo telefony, które były w bliskiej odległości od siebie.

16:05 Włochy

Sytuacja w Mediolanie jest krytyczna z powodu wzrostu liczby zakażeń koronawirusem, jest mało czasu, by odwrócić tendencję - ocenił w środę specjalista chorób zakaźnych profesor Massimo Galli ze szpitala w tym mieście. Jego zdaniem trzeba działać natychmiast.



Presja na szpitale rośnie szybko i trzeba bardzo uważać. Sytuacja w Mediolanie jest krytyczna. Mamy mało czasu, by interweniować i odwrócić tendencję - powiedział cytowany przez Ansę włoski lekarz zatrudniony na oddziale chorób zakaźnych.



Ekspert ze szpitala Sacco w stolicy Lombardii ocenił, że zostało 15 dni, by wprowadzić w życie wszystkie niezbędne kroki w ramach walki z silnym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem.

15:27 Zakażeni lekarze z oddziału zakaźnego w Kozienicach

Czterech lekarzy z oddziału zakaźnego szpitala w Kozienicach (Mazowieckie) ma COVID-19. Na dyżurze pozostał jeden lekarz zakaźnik. Wspiera go kilku medyków z innych oddziałów. Część pacjentów jest wypisywana do domu, część ma być przewieziona do innej lecznicy.

Starosta powiatu kozienickiego Andrzej Jung powiedział PAP w środę, że sytuacja w kozienickim szpitalu jest bardzo trudna. We wtorek otrzymaliśmy potwierdzenie, że czterech lekarzy z oddziału zakaźnego ma pozytywne wyniki testów na obecność koronawirusa - przekazał PAP starosta. Dodał, że piąty z lekarzy zakaźników, który wciąż czeka na wynik testu, już drugi dzień pełni dyżur na oddziale. Pomagają mu m.in. interniści, których oddelegował do pracy za zakaźnym dyrektor szpitala. Jedna z lekarek zgłosiła się na ochotnika. To rzadkość, bo lekarze innych specjalności nie garną się do pracy z osobami zarażonymi koronawirusem - zauważył dyrektor szpitala Roman Wysocki.

15:26 Ponad 80 sportowców z Rosji z koronawirusem

Co najmniej 81 rosyjskich sportowców przebywających w centralnych lub regionalnych ośrodkach treningowych miało pozytywny wynik testu na obecność koronowirusa - poinformował oficjalnie dyrektor w ministerstwie sportu Aleksiej Morozow.

Sportowców z pozytywnym wynikiem ewakuowano z ośrodków treningowych - powiedział cytowany przez TASS Morozow. Jak wyjaśnił część z nich trafiła do szpitali, część została poddana kwarantannie. We wszystkich ośrodkach przygotowawczych stworzono przestrzenie izolacyjne.

15:13 Niemal 40 zakażeń koronawirusem w ośrodku Caritas

25 pacjentów oraz 11 osób z personel Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego prowadzonego przez legnicką Caritas jest zakażonych koronawirusem. Caritas Diecezji Legnickiej prosi o wsparcie wolontariuszy, którzy mogliby pomóc w opiece nad pacjentami przebywającymi w ośrodku.

Jak podała w środę Caritas Diecezji Legnickiej, w prowadzonym przez tę organizacje Zakładzie Opiekuńczno-Leczniczym przebywa obecnie 33 pacjentów, z czego 25 jest zakażonych koronawirusem.

Personel ZOL pracujący obecnie tylko w naszej placówce liczy 22 osoby. Jedenaście osób ma wynik ujemny, pozostali mają wynik dodatni - podano w komunikacie.

14:59 Czterotygodniowy lockdown w Irlandii Północnej

Od piątku w Irlandii Północnej rozpocznie się czterotygodniowy lockdown, który ma na celu powstrzymanie rosnącej liczby zakażeń koronawirusem - ogłosił rząd tej prowincji. To zwiększa presję na brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, by podobny krok wprowadził w Anglii.

Od godz. 18 w piątek zamknięte zostaną wszystkie puby, bary, restauracje i kawiarnie, z wyjątkiem sprzedaży na wynos i z dostawą, która może trwać najwyżej do godz. 23. Sklepy, w tym supermarkety, nie będą mogły sprzedawać alkoholu po godz. 20. Wstrzymane zostaną wszystkie usługi, które wymagają bliskiego kontaktu między ludźmi, takie jak salony fryzjerskie czy kosmetyczne.

Zalecane są praca z domu, jeśli to tylko możliwe, i unikanie przemieszczania się, jeśli to nie jest konieczne. Zamknięte zostaną szkoły - choć w odróżnieniu od pozostałych działań tylko na dwa tygodnie, z czego tydzień jest normalną przerwą w połowie semestru - zaś uniwersytety powinny wprowadzić naukę zdalną, jeśli to tylko możliwe.

14:44 Szpital MSWiA w Warszawie wstrzymuje przyjęcia niezakażonych pacjentów

Największy szpital na Mazowszu - szpital MSWiA w Warszawie - wstrzymuje przyjęcia innych pacjentów niż zakażonych koronawirusem. To placówka trzeciego poziomu zabezpieczenia. 99 proc. personelu zajęta jest chorymi na Covid - usłyszał w szpitalu nasz reporter. Placówka została zobowiązana przez wojewodę do przygotowania w sumie ponad 400 łóżek dla zakażonych.



14:14 Koronawirus na Pomorzu

W środę na kwarantannie przebywa 3664 uczniów i 369 nauczycieli z woj. pomorskiego - poinformował sanepid. Służby wydały w sumie 273 opinie, które umożliwiły wprowadzenie w placówkach oświatowych zdalnego lub hybrydowego nauczania.

Sanepid poinformował, że w środę w regionie zakażonych koronawirusem było 128 nauczycieli i 126 uczniów. W poniedziałek było to odpowiednio - 123 i 120.

13:50 Karetki czekają po sześć godzin przed SOR-ami. "Zatyka się system"

Pogotowie ratunkowe na skraju wytrzymałości. Jak wynika z ustaleń RMF FM, w Warszawie karetki spędzają w kolejkach przed szpitalami nawet 6 godzin. Na ich pokładzie - pacjenci chorzy na koronawirusa i ratownicy w pełnych strojach ochronnych.

13:14 Abp Stanisław Gądecki na kwarantannie po kontakcie z zakażonym biskupem

Przewodniczący KEP i metropolita poznański abp Stanisław Gądecki został poddany kwarantannie w związku z potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 u sekretarza generalnego KEP bpa Artura Mizińskiego. Zakażony koronawirusem jest także poznański biskup pomocniczy Szymon Stułkowski.



"W związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Artura Mizińskiego abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przebywa na kwarantannie" - poinformowała w środę poznańska kuria.



Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 potwierdzono także w środę u biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Szymona Stułkowskiego. Kuria podała, że "ksiądz biskup przebywa w izolacji domowej, podobnie jak inne osoby, które miały z nim kontakt".



"Kuria metropolitalna i sekretariat metropolity poznańskiego wprowadziły system pracy zdalnej. Wszelkie dalsze decyzje będą podejmowane w porozumieniu z służbami sanitarnymi" - podkreślono w komunikacie.





12:59 Premier na kwarantannie - jutro szczyt w Brukseli

Wyjazd premiera Mateusza Morawieckiego na rozpoczynający się jutro unijny szczyt w Brukseli stoi pod znakiem zapytania. Powodem jest kwarantanna szefa polskiego rządu. Morawiecki miał już robiony test na obecność koronawirusa - wynik był negatywny.







12:57 Kraków

Wiceprezydent Krakowa apeluje do mieszkańców o ograniczenie kontaktów. Andrzej Kuligp odkreślił, że sytuacja w regionie będzie się dynamicznie zmieniać, a pod koniec tygodnia w całym województwie spodziewany jest deficyt łóżek covidowych na poziomie 700 miejsc. Dodał, że tylko część szpitali dysponuje łóżkami z dostępem do tlenu.

12:20 Piotr Gliński został objęty kwarantanną

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński został objęty kwarantanną. To efekt informacji o stwierdzeniu obecności koronawirusa u biskupa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Komisji Episkopatu Polski. Obaj spotkali się w piątek.

Gliński "czuje się dobrze, nie ma żadnych symptomów choroby, pracuje zdalnie".





12:17 Ekspert

Wysoka liczba zgonów to efekt wzrostu zachorowań sprzed dwóch tygodni - ocenił specjalista w dziedzinie mikrobiologii i wirusologii prof. Włodzimierz Gut. Podkreślił, że dalszy przebieg pandemii zależy od przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

11:50 Pomoc dla niemieckiej gospodarki

Niemiecki minister gospodarki Peter Altmaier chce, by państwowa pomoc dla silnie dotkniętych kryzysem koronawirusowym przedsiębiorstw, przede wszystkim tych mniejszych, została przedłużona o pół roku czyli do końca czerwca 2021 roku - podała w środę agencja dpa.

Resort rozważa obecnie rozszerzenie pomocy poprzez dodatkowe odpisy amortyzacyjne oraz dotowanie spłat zadłużenia i zarobków pracowniczych. Ministerstwo bierze również pod uwagę finansowe wsparcie remontów i modernizacji, dokonywanych podczas przestojów wywołanych brakiem zamówień. Na razie objętym pomocą firmom przysługuje zwrot stałych kosztów takich jak czynsze i opłaty dzierżawne.

Rozszerzoną pomocą mają być objęte szczególnie takie branże jak organizowanie imprez rozrywkowych, targów i wystaw oraz hotelarstwo i gastronomia.





11:47 Warszawa i Kraków w czerwonej strefie?

Rzecznik MZ: zmierzamy w kierunku ogłoszenia ponad stu powiatów jako stref czerwonych, będzie wśród nich dość dużo miast. Reporterzy RMF FM informują, że na 90 procent Warszawa i Kraków trafią od weekendu do stref czerwonych. W Warszawie zanotowano ostatniej doby 720 nowych zakażeń, w Krakowie było ich 499.

11:34 Rosja

Dobowy przyrost zakażeń koronawirusem w Rosji kolejny dzień z rzędu jest rekordowo wysoki. Jak poinformował w środę sztab rządowy, wykryto od wtorku 14 231 nowych infekcji, a zmarło 239 osób z Covid-19. Wyzdrowiało po zakażeniu i opuściło szpitale w tym czasie 7920 osób.

11:33 Małopolska

W związku z rekordową liczbą zakażeń koronawirusem, które odnotowano w Małopolsce, w środę w południe rozpocznie się posiedzenie sztabu kryzysowego, który zwoła wojewoda.

Jak wynika ze środowych danych badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 1143 mieszkańców Małopolski; to najwyższa liczba przypadków w tym regionie od początku epidemii.

Najwięcej chorych ponownie jest w Krakowie - 499 osób. W pow. krakowskim zachorowało 107 osób, w miechowskim 55, w nowosądeckim 53 osoby, a w myślenickim i wielickim - po 50 osób.

Zmarło kolejnych 19 chorych w wieku od 62 do 96 lat

11:31 Indonezja i Filipiny

W ciągu ostatniej doby w Indonezji wykryto 4127 nowych zakażeń koronawirusem i zarejestrowano zgony 129 kolejnych pacjentów z Covid-19. Tymczasem na Filipinach drugi dzień z rzędu odnotowano poniżej 2 tys. zakażeń SARS-CoV-2.

11:17 Testowanie Polaków

W ciągu doby wykonano ponad 43,8 tys. testów na wykrycie koronawirusa, wobec 33,8 tys. poprzedniego dnia. Lekarze rodzinni w tym czasie zlecili 16 007 wymazów - podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Łącznie lekarze POZ, od 9 września, kiedy dano im taką możliwość, skierowali na testy 106 181 swoich pacjentów. Ogółem przebadano dotąd 3 770 811 próbek pobranych od 3 620 572 osób.

Kolejki do badania na obecność koronarwirusa przed punktem pobrań wymazów w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Z bezpłatnego testu w kierunku koronawirusa w punkcie wymazowym mogą skorzystać osoby, które uzyskały elektroniczne zlecenie wykonania takich testów od lekarza POZ i przyszli kuracjusze – przed zaplanowanym wyjazdem do sanatorium





11:00 Węgry

27 osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, podnosząc w kraju liczbę ofiar śmiertelnych tej choroby od początku pandemii do 1023 - poinformowano w środę na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii SARS-CoV-2.

Wykryto na Węgrzech 920 nowych zakażeń koronawirusem, w związku z czym liczba przypadków stwierdzonych od początku pandemii wzrosła do 40 782.

10:59 Ukraina

Minionej doby na Ukrainie wykryto 5590 zakażeń koronawirusem, na Covid-19 zmarło 107 osób, 2137 pacjentów wyzdrowiało, a 799 osób hospitalizowano - poinformował w środę ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. 466 pacjentów jest obecnie podłączonych pod respiratory.

Rząd Ukrainy podjął we wtorek decyzję o przedłużeniu w kraju tzw. kwarantanny adaptacyjnej do końca roku i o zaostrzeniu niektórych obowiązujących w związku z pandemią koronawirusa ograniczeń. Zdecydowano, że uczelnie wyższe przechodzą na miesiąc na zdalne nauczanie.

10:54 Ministerstwo Zdrowia

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywają 6084 osoby, u których potwierdzono zakażenie. 467 z nich jest podłączonych do respiratorów - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Od początku epidemii wyzdrowiało 83 847 tys. chorych.





10:43 NOWE DANE

Ministerstwo Zdrowia podało zatrważające dane dotyczące ostatniej doby - mamy 6526 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Z powodu Covid-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 105 osób. W sumie to aż 116 osób.





09:49 Małopolska

W ciągu ubiegłej doby stwierdzono aż 1143 nowe przypadki zakażeń w Małopolsce. To o niemal 250 więcej niż poprzedniej doby. Przoduje Kraków - w stolicy Małopolski stwierdzono 499 nowych przypadków Covid-19 - dla porównania tyle zachorowań przed miesiącem odnotowywano w całej Polsce. Olbrzymia większość tych przypadków to rozproszone, dwa zachorowania pochodzą z placówek służby zdrowia i dwa z ognisk rodzinnych.

09:43 Godziny dla seniora

Godziny dla seniorów zostaną wprowadzone od jutra także w placówkach Poczty Polskiej - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Mają obowiązywać od poniedziałku do piątku w sklepach takich jak spożywcze, drogerie, apteki oraz placówki pocztowe.

Godziny seniorskie nie będą obowiązywać w sklepach odzieżowych, meblarskich, RTV AGD i budowlanych.





09:29 Bułgaria

Najwyższą liczbę nowych zakażeń koronawirusem od początku pandemii odnotowano w ciągu ostatniej doby w Bułgarii - 785. Ogólna liczba zakażonych wynosi 25 774 osób.

Od kilku dni odsetek pozytywnych wyników przekracza 13 proc. ogólnej liczby wykonanych testów. Eksperci podkreślają, że świadczy to o poważnym rozprzestrzenianiu się koronawirusa i że liczba realnie zakażonych jest znacznie wyższa od liczby potwierdzonych przypadków i przekracza 50 tys.

09:24 Morawiecki na kwarantannie

Premier Mateusz Morawiecki będzie miał powtórzony test na obecność koronawirusa, będzie to w terminie wskazanym przez lekarza i sanepid; szef rządu czuje się dobrze - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk, odnosząc się na do przebywającego na kwarantannie szefa rządu.

Dworczyk przypomniał w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce, że wtorkowy wynik testu premiera był ujemny.

09:04 Dr Grzesiowski: Niemal codziennie do szpitali trafia osiem autobusów pacjentów. Jesteśmy u progu katastrofy

"Nie. Nie mamy żadnych dobrych informacji. Jesteśmy w tej chwili u progu katastrofy i nie wolno sprzedawać dobrych wiadomości, kiedy wszystko jest tak naprawdę nie tak" - mówił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM dr Paweł Grzesiowski. Immunolog ze Szkoły Zdrowia Publicznego podkreślał, że "mamy bardzo poważną sytuację i naprawdę groźną sytuację w ochronie zdrowia". "Niemal codziennie do szpitali trafia osiem autobusów pacjentów. I za chwilę nie będzie gdzie ich leczyć" - alarmował w rozmowie z Robertem Mazurkiem. "Nie mamy w tej chwili żadnego rozwiązania systemowego, jak poradzić sobie z kolejnym tysiącami pacjentów wymagających hospitalizacji" - ocenił.

Według eksperta ds. zwalczania epidemii, w naszym kraju jest wielokrotnie więcej chorych na Covid-19 niż mówią oficjalne statystyki. "Model nie jest życiem, jest tylko próbą przełożenia życia na jakieś cyferki. Natomiast my musimy uwzględnić przede wszystkim to, że w Polsce od początku mamy niedoszacowanie. Jeżeli patrzymy na liczbę zgonów, to wiemy, że w Polsce zachorowało 5-6 proc. ludzi, a nie 100 tysięcy. Czyli mamy dwa miliony chorych naprawdę, a nie 130 tysięcy i to wynika z prostych obliczeń, które każdy, nawet dziecko w 3 klasie szkoły podstawowej, jest w stanie zrobić" - tłumaczył. Według obliczeń gościa RMF FM, jeśli w ciągu ubiegłej doby w Polsce zanotowano 5 tysięcy nowych przypadków zakażenia, rzeczywista liczba to 50 tysięcy.

08:31 Dr Paweł Grzesiowski o zamknięciu szkół: To tam obywa się transmisja wirusa

Na podstawie danych epidemiologicznych, w szkołach odbywa się transmisja wirusa. Zwłaszcza dotyczy to szkół w strefach czerwonych oraz dużych miastach - mówi gość Porannej rozmowy w RMF FM dr Paweł Grzesiowski, pytany o to, czy szkoły powinny zostać zamknięte.

Zdaniem specjalisty, istnieje przesłanie, żeby część klas przeszła na nauczanie zdalne albo część szkół powinna zostać zamknięta.

Tam odbywa się przenoszenie wirusa przez osoby skąpo-objawowe - zaznacza gość Roberta Mazurka. Jak podkreśla, szkoła to nie tylko uczniowie, czy przemieszczanie się dzieci w klasach. To też osoby dorosłe, pełne ludzi środki komunikacji miejskiej.

08:25 Czechy

W Czechach odnotowano 8325 nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2. To drugi największy dzienny przyrost po piątkowym rekordzie, kiedy zanotowano o 292 przypadki więcej.

Ze względu na rozwój epidemii od północy obowiązują w Czechach zaostrzone środki mające ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Wszystkie szkoły, od podstawowych do wyższych, przeszły na naukę zdalną. Zamknięte są restauracje, bary i kluby. Obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej sześciu osób. Większość przyjętych restrykcji ma obowiązywać do 3 listopada.

08:20 Dr Paweł Grzesiowski w RMF FM: Zrobienie testu nie oznacza aktywnego zakażenia. Test wykrywa geny wirusa

Byłbym bardzo ostrożny w interpretacji tych informacji. Nie będę tego komentował - mówi gość RMF FM dr Paweł Grzesiowski pytany o wykrycie koronawirusa u byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Pytany o jakość testów na koronawirusa, odpowiada: moim zdaniem większość laboratoriów nie ma już problemów z testami fałszywie dodatnimi. Natomiast wszystko może się zdarzyć - zaznacza.

Specjalista podkreśla: zrobienie testu nie oznacza aktywnego zakażenia. Test wykrywa geny wirusa. To tak jakby zebrać trzy śrubki i powiedzieć, że ma się cały samochód.

08:17 Małpolska

1143 nowe przypadki koronawirusa w Małopolsce.









08:15 Wielkopolska

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. został wyznaczony przez wojewodę lubuskiego na szpital trzeciego stopnia w walce z pandemią COVID-19 w regionie.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia szpitale koordynacyjne, czyli trzeciego stopnia, mają być wyposażone m.in. w oddziały: internistyczny i chorób zakaźnych, chirurgii ogólnej, położnictwa i neonatologii, kardiologiczny, intensywnej terapii i ortopedyczny.

07:27 Indie

W ciągu ostatniej doby w Indiach wykryto 63 509 zakażeń koronawirusem i zmarło 730 osób z Covid-19.

Choć liczba nowych infekcji koronawirusem stopniowo maleje od prawie miesiąca, wciąż tempo rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 jest w Indiach najwyższe na świecie. Maleje za to liczba aktywnych zakażeń, która wynosi obecnie 826 tys.

06:40 Kłopotliwa aplikacja

Aplikacja "Kwarantanna domowa" po blisko pół roku funkcjonowania nadal podnosi ciśnienie swoim użytkownikom. Zdaniem jej twórców winne są urządzenia, na których ją instalujemy, a także to, że niechętnie godzimy się na jakąkolwiek kontrolę - pisze w środę "Dziennik Gazeta Prawna".

06:00 Opinia eksperta

Szacuje się, że nawet jedna trzecia populacji nie zachoruje na Covid-19, tak zresztą jak we wszystkich dotychczasowych epidemiach - powiedział genetyk i biolog prof. Marek Sanak. Dodał, że wraz ze wzrostem zakażeń wzrośnie też odporność zbiorowa na SARS-CoV-2.





05:22 Koronawirus na przedmiotach

Według najnowszych badań SARS-Cov-2 może w chłodnym i ciemnym środowisku przetrwać na banknotach, telefonach i innych przedmiotach do 28 dni. Wyższe temperatury znosi krócej - podała we wtorek telewizja CBS News.





05:17 Brazylia

Brazylia zarejestrowała 10 220 dodatkowych przypadków Covid-19 w ciągu ostatnich 24 godzin i 309 zgonów.

Szczególnie dramatyczna sytuacja panuje w trudno dostępnych rejonach rozległego kraju, takich jak Amazonia, w których pomoc medyczna jest często niedostępna.

Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.

05:15 Niemcy

Podczas ostatniej doby w Niemczech wykryto 5 132 nowe infekcje SARS-CoV-2 , z powodu koronawirusa podczas doby zmarło 40 osób.

Od sierpnia w Niemczech z tygodnia na tydzień rośnie liczba nowo potwierdzanych zakażeń, ale w przeciwieństwie do innych największych państw europejskich poziom infekcji nie przewyższył jeszcze szczytów z pierwszej, wiosennej fali epidemii.

W sobotę w największych niemieckich miastach wprowadzono ograniczenia w godzinach pracy restauracji i barów, zwłaszcza w weekendy, a także sklepów.

05:12 Bank Światowy daje fundusze

Zarząd Banku Światowego zatwierdził fundusze w wysokości 12 miliardów dolarów dla krajów rozwijających się na zakupy i dystrybucję szczepionek na Covid-19, testów i terapii dla ich obywateli.

To część funduszy z ogólnej sumy 160 miliardów dolarów przygotowanych dla krajów rozwijających się pod koniec września, w ramach perspektywy finansowej związanej z walką z pandemią i obowiązującej do czerwca 2021 roku.

05:00 Pandemia na świecie



Na świecie od początku pandemii zainfekowanych koronawirusem zostało 38 006 121 osób, zmarło 1 083 875. Tak oblicza Uniwersytet Johnsa Hopkinsa.

Najwięcej osób zarażonych odnotowano w Stanach Zjednoczonych - 7 850 829, Indiach - 7 175 880 i Brazylii - 5 103 408.