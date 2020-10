Zmierzamy w kierunku ogłoszenia ponad stu powiatów jako stref czerwonych, będzie wśród nich dość dużo miast - powiedział w środę przed południem rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Wiele wskazuje na to, że do czerwonej strefy trafią m.in. Warszawa oraz Kraków - informują reporterzy RMF FM na podstawie informacji z resortu zdrowia. Dziś pojawiły się zatrważające dane. W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło w Polsce aż 116 chorych na Covid-19. W całym kraju potwierdzono również ponad 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem.

Rzecznik MZ: Zmierzamy w kierunku ogłoszenia ponad stu powiatów jako stref czerwonych / Marcin Obara / PAP

Według opublikowanych danych, minionej doby wykryto w Polsce 6 526 nowych zakażeń SARS-CoV-2.

Zdecydowanie największe wzrosty liczby infekcji stwierdzono w dwóch województwach: mazowieckim , gdzie potwierdzono ostatniej doby 1 188 nowych przypadków, i małopolskim, gdzie wykryto 1 143 zakażenia. W kolejnym w tym zestawieniu województwie - śląskim - nowych przypadków koronawirusa jest 520.

W Warszawie zanotowano ostatniej doby 720 nowych zakażeń, w Krakowie było ich 499, w Łodzi 148, a w Poznaniu 116 - zaznaczył Wojciech Andrusiewicz. Kolejne miasta to: Gdańsk - 73, Szczecin - 55, Rzeszów - 47, Katowice: - 29.



Łącznie od początku epidemii potwierdzono obecność koronawirusa u 141 804 osób. Zmarło 3217 chorych. Wyzdrowiało 83 847 osób.



Zdaniem rzecznika MZ w Polsce nie ma dużych ognisk koronawirusa. Wciąż to powtarzamy, zakażamy się w tej chwili na ulicach - stwierdził.



Dzisiejszy wysoki wynik zakażeń koronawirusem musieliśmy brać pod uwagę w związku z dużą liczbą osób skierowanych na wymazy z podstawowej opieki zdrowotnej - tłumaczył Wojciech Andrusiewicz. Poprzedniej doby na testy z POZ skierowanych zostało 24 tys. pacjentów, w związku z czym ten dzisiejszy wysoki wynik musieliśmy brać pod uwagę - wskazał.



Rzecznik resortu zdrowia zwrócił również uwagęna to, że około 50 proc. pacjentów skierowanych na testy wykonuje je od razu w pierwszej dobie, a trafność tych skierowań jest często w granicach 60 proc.



Wojciech Andrusiewicz zaznaczył, że ostatniej doby skierowań wystawiono 16 tys., o 8 tys. mniej niż dobę wcześniej. Proszę też pamiętać, że skierowanie na test to nie jest jeszcze test, tylko to liczba osób skierowanych do testowania. W związku z tym jutrzejszy wynik też na pewno będzie wysoki - powiedział.



Co z cmentarzami 1 listopada?

Obecnie nikt nie przewiduje zamknięcia cmentarzy 1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych, ale rozłóżmy w czasie nasze wyjazdy na groby najbliższych - zaapelował Wojciech Andrusiewicz.



To co możemy robić, to apelować do Polaków, żeby rozłożyć te wyjazdy na tydzień przed (dniem Wszystkich Świętych ) - tłumaczył. Dodał też, że "na chwilę obecną nikt nie przewiduje zamykania cmentarzy". W tym roku 1 listopada przypada w niedzielę.



Odnosząc się do kolejnego najwyższego dobowego przyrostu nowych zakażeń, który zanotowano w środę - 6526 i zgonów - 116, podkreślił, że pod uwagę brane są różne scenariusze, jeśli chodzi o dodatkowe obostrzenia. Bierzemy pod uwagę różne rozwiązania. To nie jest tak, że bierzemy pod uwagę jedno rozwiązanie, które ma wejść w życie, jeśli te przypadki będą rosnąć - zaznaczył.



Uzupełnił, że w czwartek po publikacji codziennej statystki zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego.



I tutaj pod kierunkiem pana premiera będą zapadać kolejne decyzje. Na pewno ten wachlarz możliwości do wprowadzenia jest dość długi - podkreślił.







"Dziś przekazaliśmy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w zakresie godzin dla seniorów"

Dziś przekazaliśmy nasz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w zakresie godzin dla seniorów. Będzie on teraz w trybie obiegowym na Radzie Ministrów - poinformował w środę rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zaznaczył, że niedługo przepis wejdzie w życie.