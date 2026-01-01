Nowe leki dla pacjentów z osteoporozą i z astmą są na nowej liście leków refundowanych. Wykaz wszedł w życie wraz z początkiem stycznia. Komentarze na temat nowej listy refundacyjnej zebrał dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.

/ Shutterstock

Jedna z ważnych nowości na liście refundacyjnej to lek dla pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Jest to najczęstszy typ nowotworu płuc, który rocznie wykrywany jest w Polsce u ponad piętnastu tysięcy osób. Lek, który znalazł się na styczniowej liście refundacyjnej jest przeznaczony, w drugiej linii leczenia, dla chorych, którzy w pierwsze linii otrzymali klasyczną chemioterapię. Jeżeli pacjent ma progresję choroby, choroba postępuje, pojawia się nowe zjawisko przerzutowe, ten pacjent ma możliwość otrzymania leku nowoczesnego, immunokompetentnego - tłumaczyła w rozmowie z RMF FM Aleksandra Wilk z Fundacji "To się leczy", dyrektor Sekcji Raka Płuca w Radzie Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Wbrew obawom części pacjentów, bez zmian pozostają listy bezpłatnych leków zarówno dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia, jak i dla osób w wieku 65+. Te grupy będą mieć darmowy dostęp do tych samych darmowych preparatów, co w ostatnich miesiącach.

Nowości w onkologii i w aptekach

W terapiach onkologicznych na liście refundacyjnej od stycznia pojawiły się:

epkorytamab - w leczeniu od 3. linii dorosłych chorych na chłoniaka grudkowego (choroba rzadka),

brentuksymab vedotin - w leczeniu 1. linii dorosłych chorych na chłoniaka Hodgkina,

tislelizumab (trzy terapie, w różnych liniach i skojarzeniach) - w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuc,

tislelizumab (trzy terapie, w różnych liniach i skojarzeniach) - w leczeniu chorych z rakiem przełyku,

gruczolakorakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego,

erybulina - w leczeniu dorosłych chorych na miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi.

Zmiany, które od stycznia obejmą refundację apteczną, dotyczą leków takich jak: