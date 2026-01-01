Krzysztof Ratajski zakończył swój udział w mistrzostwach świata w darcie na etapie ćwierćfinału. Polski zawodnik musiał uznać wyższość broniącego tytułu Anglika Luka Littlera, przegrywając 0:5. To drugi raz w karierze, gdy Ratajski dotarł do tej fazy prestiżowego turnieju.

/ Rex Features / East News

Krzysztof Ratajski, jeden z najlepszych polskich darterów, zakończył swój udział w mistrzostwach świata w ćwierćfinale. W meczu rozegranym w Londynie Polak nie zdołał przeciwstawić się broniącemu tytułu Lukowi Littlerowi, przegrywając 0:5. Dla Ratajskiego był to drugi w karierze awans do ćwierćfinału najważniejszego turnieju w tej dyscyplinie.

Angielski półfinał i szkocki akcent

Luke Littler, który w ubiegłym roku sięgnął po tytuł mistrza świata, potwierdził swoją wysoką formę i pewnie awansował do półfinału. Jego rywalem w walce o finał będzie rodak Ryan Searle.

W gronie półfinalistów znalazł się również Szkot Gary Anderson, który także liczy się w walce o tytuł.

Polacy poza turniejem

Wcześniej z turniejem pożegnali się pozostali reprezentanci Polski. Sebastian Białecki oraz Krzysztof Kciuk odpadli już w pierwszej rundzie mistrzostw.