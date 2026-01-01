Rząd Rosji zwrócił się do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem dyplomatycznym o zaprzestanie pościgu za tankowcem, który płynął do Wenezueli, a obecnie ucieka przed Strażą Przybrzeżną na Oceanie Atlantyckim - poinformował w czwartek dziennik "New York Times". Biały Dom odmówił komentarza w tej sprawie. Według źródła "NYT", administracja Trumpa nadal uważa tankowiec za "bezpaństwowy", ponieważ pływał pod fałszywą flagą.

Niedatowane zdjęcie, opublikowane przez Departament Sprawiedliwości USA, przedstawia tankowiec Bella. / -/AFP/East News / East News

Rosyjska prośba o zaprzestanie pościgu za tankowcem Bella 1 została dostarczona w środę późnym wieczorem do Departamentu Stanu. "New York Times" poinformowały o tym osoby, które zgodziły się na rozmowę z gazetą pod warunkiem zachowania anonimowości.

Ważny kontekst: negocjacje pokojowe

"Spór o tankowiec zbiegł się w czasie z próbami podejmowanymi przez prezydenta Donalda Trumpa dotyczącymi wynegocjowania porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą" - przypomniał dziennik, dodając, że w początku tygodnia Trump gościł prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a przywódcy wyrazili optymizm co do zakończenia wojny, mimo że najwyraźniej poczynili niewielkie postępy w drażliwych kwestiach gwarancji bezpieczeństwa i wymiany terytoriów.

"Żądanie Rosji, by USA zaprzestały pościgu za statkiem, może dodać nowego znaczenia negocjacjom" - uznał dziennik.

Rosyjska flaga na burcie

Amerykańskie siły śledzą tankowiec Bella 1 od prawie dwóch tygodni. Statek wyruszył z Iranu, po ropę naftową do Wenezueli. Straż Przybrzeżna USA próbowała przechwycić Bellę 1, jednak załoga nie zastosowała się do poleceń i zmieniła kurs.

Od tamtej pory statek próbował ubiegać się o ochronę Rosji, a jego załoga malowała rosyjską flagę na burcie i informowała Straż Przybrzeżną przez radio, że płynie pod rosyjskim nadzorem. Bella 1 niedawno pojawiła się w oficjalnym rosyjskim rejestrze statków pod nową nazwą - Marinera - z portem macierzystym w Soczi nad Morzem Czarnym.

Bezpaństwowy tankowiec

Biały Dom odmówił komentarza w tej sprawie. Jednak amerykański urzędnik stwierdził, że administracja Trumpa nadal uważa tankowiec za "bezpaństwowy", ponieważ pływał pod fałszywą flagą.

Mimo że uzyskanie rosyjskiej ochrony dla Belli 1 może być mało prawdopodobne w świetle prawa międzynarodowego, rosyjska interwencja dyplomatyczna może skomplikować próbę przejęcia tankowca przez Stany Zjednoczone, która wynika z trwającego konfliktu z Wenezuelą.

Trump wprowadził quasi-blokadę na niektóre tankowce transportujące ropę naftową z Wenezueli, próbując wywrzeć presję na rząd Nicolasa Maduro. Eksport ropy, głównie do Chin, utrzymuje wenezuelską gospodarkę na powierzchni - przypomniał dziennik.

Do tej pory Stany Zjednoczone przejęły dwa inne tankowce na Karaibach, a amerykańscy urzędnicy poinformowali o planach przejęcia kolejnych statków.