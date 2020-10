„Staramy się funkcjonować normalnie, ale dostosowujemy się do obostrzeń” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. Miasto znajduje się obecnie w tzw. czerwonej strefie. „Zdajemy sobie sprawę, że to stan wojny z epidemią, więc musimy się do tego dostosować” – dodał. Samorządowiec wskazał, że robią wszystko, by lokalny szpital zajmujący się zakażonymi mógł bez przeszkód działać. „Dla pacjentów covidowych mamy 485 łózek, z czego około 170 jest wykorzystanych. Jest około 300 łózek, które można wykorzystać, ale podkreślam, jest bardzo duża dynamika przyrostów. Te łóżka się bardzo szybko zapełniają” – powiedział. Jest potrzebny dodatkowy personel w Grudziądzu, w tej sprawie współpracujemy z wojewodą. Brakuje specjalistów, brakuje lekarzy, brakuje pielęgniarek” – wyliczał Glamowski.

