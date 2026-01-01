"Zadysponowano podstawienie lokomotywy spalinowej w celu ściągnięcia uszkodzonego pociągu" - podało PKP IC.

Zastępcza lokomotywa wyjechała ze stacji w Ełku.

O godz. 21:48 PKP IC poinformowało na platformie X, że "podstawiona lokomotywa ściągnęła skład do stacji Sterławki Wielkie, skąd podróżni kontynuują podróż Zastępczą Komunikacją Autobusową do stacji Korosze, gdzie zapewniono przesiadkę do pociągu".

Kłopoty na kolei

W czwartek w warmińsko-mazurskim nieczynna jest linia kolejowa Olsztyn-Działdowo, gdzie nad torami zwisają obciążone śniegiem gałęzie. Linia ta pierwotnie miała być zamknięta do północy, obecnie PKP informuje, że linia ta zamknięta jest do odwołania.