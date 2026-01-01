Kilometr przed stacją Sterławki zepsuła się lokomotywa pociągu do Gdyni. Ze względu na wysoki śnieg 180 pasażerów nie mogło wysiąść z wagonów. Kolej zdecydowała o wysłaniu na miejsce spalinowej lokomotywy.
O zepsuciu się lokomotywy i braku możliwości wysadzenia podróżnych poinformował w czwartek wieczorem rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz.
PKP IC na platformie X wyjaśniło o godz. 19:44, że chodzi o pociąg "Biebrza" jadący z Białegostoku do Gdyni Głównej. Dodano, że w pociągu znajduje się 180 pasażerów, którzy znajdują się pod opieką obsługi pociągu.