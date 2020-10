Pogotowie ratunkowe na skraju wytrzymałości. Jak wynika z ustaleń RMF FM, w Warszawie karetki spędzają w kolejkach przed szpitalami nawet 6 godzin. Na ich pokładzie - pacjenci chorzy na koronawirusa i ratownicy w pełnych strojach ochronnych.

Pogotowie ratunkowe znalazło się na skraju wytrzymałości / Wojtek Jargiło / PAP

Wrocław, Kraków, Warszawa - to tylko niektóre z miast, w których karetki z pacjentami z potwierdzonym lub podejrzewanym koronawirusem mają ogromny problem z dostaniem się do szpitali. Powód - brak miejsc.

Oddziały ratunkowe, przed którymi ustawiają się kolejki ambulansów, nie mają gdzie odsyłać pacjentów z Covid-19, którzy wymagają hospitalizacji. Na wielu oddziałach zakaźnych i przeznaczonych tylko dla takich pacjentów nie ma już wolnych łóżek. Poszukiwania się przedłużają, bo chorzy muszą zostać na SOR-ach.





Zatyka się system

To prowadzi do sytuacji takich jak w stolicy, gdzie karetki spędzają przedszpitalnych kolejkach nawet 6 godzin. Sami ratownicy mają też więcej pracy. Z danych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie wynika, że liczba wyjazdów ambulansów wzrosła o co najmniej 30 procent. Łączy się to z mniejszą liczbą rąk do pracy. W tej samej stacji co najmniej kilkadziesiąt osób jest zakażonych koronawirusem lub na kwarantannie po kontakcie z zakażonymi.

Wszystkie te problemy mają poważne konsekwencje nie tylko dla pacjentów z Covid-19. Sprawiają, że "zatyka się" cały system ratownictwa medycznego. Ponieważ karetki są zablokowane przed szpitalami, wydłuża się czas oczekiwania na ambulans przy innych wezwaniach. W pilnych przypadkach, np. zawałów każda minuta jest na wagę złota. Jak mówi RMF FM jeden z dyrektorów pogotowia problem jest coraz poważniejszy, narasta zwłaszcza w ostatnich dwóch tygodniach.



Ponad sto powiatów w czerwonych strefach? "Będzie wśród nich dość dużo miast"

Zmierzamy w kierunku ogłoszenia ponad stu powiatów jako stref czerwonych, będzie wśród nich dość dużo miast - powiedział w środę przed południem rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Wiele wskazuje na to, że do czerwonej strefy trafią m.in. Warszawa oraz Kraków - informują reporterzy RMF FM na podstawie informacji z resortu zdrowia.



Dziś pojawiły się zatrważające dane. W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło w Polsce aż 116 chorych na Covid-19. W całym kraju potwierdzono również ponad 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem.

Według opublikowanych danych, minionej doby wykryto w Polsce 6 526 nowych zakażeń SARS-CoV-2.



Zdecydowanie największe wzrosty liczby infekcji stwierdzono w dwóch województwach: mazowieckim, gdzie potwierdzono ostatniej doby 1 188 nowych przypadków, i małopolskim, gdzie wykryto 1 143 zakażenia. W kolejnym w tym zestawieniu województwie - śląskim - nowych przypadków koronawirusa jest 520.