W wyniku tragicznego pożaru, do którego doszło w sylwestrową noc w ośrodku narciarskim Crans-Montana w szwajcarskim kantonie Valais, światowi przywódcy wyrazili głęboki żal i solidarność z mieszkańcami Szwajcarii oraz rodzinami ofiar. Wśród składających kondolencje znaleźli się prezydenci, premierzy oraz ministrowie spraw zagranicznych wielu państw europejskich.

W sylwestrową noc w Crans-Montana doszło do tragicznego pożaru.

Światowi przywódcy i ministrowie złożyli kondolencje rodzinom ofiar oraz wyrazili solidarność z mieszkańcami Szwajcarii.

Władze kilku krajów monitorują sytuację i sprawdzają, czy wśród poszkodowanych są ich obywatele.

Wsparcie i wyrazy współczucia napłynęły m.in. z Ukrainy, Niemiec, Węgier, Szwecji, Izraela, Austrii, Holandii, Chorwacji, Kosowa, Francji, Włoch oraz państw bałtyckich.

Pożar, który wybuchł w jednym z popularnych ośrodków narciarskich w Crans-Montana, wstrząsnął opinią publiczną na całym świecie. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne wpisy światowych liderów, którzy nie kryli smutku i współczucia dla rodzin ofiar oraz wszystkich dotkniętych tragedią.

Kondolencje i wsparcie z całej Europy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, jak ważne jest podejmowanie działań zapobiegających podobnym tragediom na całym świecie. Z kolei minister spraw zagranicznych Niemiec Johannes Wadephul wyraził głęboki żal i przekazał słowa wsparcia dla poszkodowanych.

Premier Węgier Viktor Orban oraz premier Szwecji Ulf Kristersson dołączyli do grona polityków, którzy publicznie wyrazili współczucie i solidarność z mieszkańcami Szwajcarii. Kanclerz Austrii Christian Stocker oraz szef MSZ Holandii David van Weel również przekazali najszczersze kondolencje.

Premier Chorwacji Andrej Plenković zapewnił, że władze jego kraju pozostają w kontakcie z instytucjami szwajcarskimi, by sprawdzić, czy wśród ofiar nie ma obywateli Chorwacji. Prezydent Kosowa Vjosa Osmani wyraziła pełne wsparcie dla Szwajcarii w tych trudnych chwilach.

Kondolencje i słowa wsparcia napłynęły także od prezydenta Francji Emmanuela Macrona, premier Włoch Giorgii Meloni oraz szefów dyplomacji państw bałtyckich. Wszyscy podkreślali, jak ważna jest solidarność międzynarodowa w obliczu tak wielkiej tragedii.