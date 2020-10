​W ramach walki z pandemią koronawirusa w części Francji, w tym w Paryżu, od soboty zacznie obowiązywać godzina policyjna - poinformował prezydent Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron / DANIEL COLE / POOL / PAP/EPA

Godzina policyjna obowiązywała od godz. 21 do 6 następnego dnia. Objęte zostaną nią m.in. Paryż, Marsylia, Tuluza i Montpellier. Po godz. 21 zamknięte będą bary, restauracje, kina i teatry.

Nowe regulacje mają obowiązywać co najmniej przez sześć tygodni. Jak informuje paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz, chodzi o to, by jak najbardziej ograniczyć nocne życie w dużych francuskich miastach oraz organizowanie kolacji dla przyjaciół i znajomych, czy innych imprez w domach prywatnych.

Prezydent powiedział, że osoby łamiące godzinę policyjną będą karane grzywnami w wysokości 135 euro.

Macron ostrzega, że jeśli nie uda się spowolnić drugiej fali koronawirusa, to szpitale staną się zbyt przepełnione i trzeba będzie wtedy prawdopodobnie wprowadzać całodobowe lokalne lockdowny.