​Prezydent Rosji Władimir Putin przesłał świąteczne i noworoczne życzenia wybranym liderom państw na świecie - poinformowały agencje CTK i Ansa, powołując się na rosyjskie media. Wśród adresatów znaleźli się m.in. prezydent USA Donald Trump, premier Węgier Viktor Orban, premier Słowacji Robert Fico, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oraz prezydent Serbii Aleksandar Vuczić.

Putin składa życzenia noworoczne wybranym przywódcom

Władimir Putin złożył noworoczne życzenia wybranym światowym przywódcom, w tym Donaldowi Trumpowi, Viktorowi Orbanowi i Robertowi Fico.

Życzenia otrzymali także liderzy państw BRICS, krajów postsowieckich oraz tzw. globalnego Południa i Wschodu.

Wśród europejskich adresatów znaleźli się głównie politycy przyjaźni wobec Rosji.

Putin wymienił się życzeniami z Donaldem Trumpem także podczas rozmowy telefonicznej, która odbyła się 28 grudnia. Wśród odbiorców życzeń znaleźli się również papież Leon XIV oraz były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder.

Rosyjski przywódca tradycyjnie skierował życzenia do prezydentów i premierów Białorusi oraz krajów Azji Środkowej i Kaukazu Południowego.

Życzenia trafiły także do liderów państw BRICS - Brazylii, Indii, Chin i RPA - oraz do przywódców krajów tzw. globalnego Południa i Wschodu, w tym Birmy, Mongolii, Wietnamu, Korei Północnej, Etiopii i Wenezueli.

Wśród przywódców państw Unii Europejskiej życzenia od Putina otrzymali jedynie Viktor Orban i Robert Fico.

Spośród liderów państw NATO adresatami byli Trump, Erdogan, Orban i Fico.