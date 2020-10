Ministerstwo Zdrowia podało zatrważające dane dotyczące ostatniej doby - mamy 6526 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Z powodu Covid-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 105 osób. W sumie to aż 116 ofiar. Łącznie od początku epidemii potwierdzono obecność koronawirusa u 141 804 osób. Zmarło 3217 chorych. Wyzdrowiało 83 847 osób.

(zdjęcie ilustracyjne) / GUILLAUME HORCAJUELO / PAP/EPA

Takich danych w Polsce nie było: Ponad 6,5 tysiąca zakażeń koronawirusem z województw: mazowieckiego (1188), małopolskiego (1137), śląskiego (520), wielkopolskiego (508), łódzkiego (405), kujawsko-pomorskiego (356), pomorskiego (344), podkarpackiego (319), dolnośląskiego (315), lubelskiego (256), świętokrzyskiego (255), opolskiego (233), warmińsko-mazurskiego (196), zachodniopomorskiego (175), podlaskiego (174), lubuskiego (145).

Resort zdrowia informuje także, że z powodu Covid-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 105 osób. To razem aż 116 ofiar śmiertelnych.

Ogółem liczba zakażonych koronawirusem to 141 804 osoby oraz 3 217 ofiary.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywają 6084 osoby, 467 z nich jest podłączonych do respiratorów.

Na kwarantannie przebywa 249 349 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 33 071 osób.

Małopolska z rekordem

Już o poranku było wiadomo o absolutnym rekordzie zakażeń w Małopolsce - 1 143 przypadkach w ciągu doby. Poprzedni, zanotowany zaledwie dzień wcześniej, był niższy o ponad 240 przypadków. Co więcej, w ciągu doby zmarło w regionie 19 chorych na Covid-19.

64 spośród wykrytych ostatniej doby w Małopolsce zakażeń dotyczy dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Najnowsze dane oznaczają, że liczba wszystkich wykrytych w regionie od początku pandemii zakażeń SARS-CoV-2 przekroczyła 18 tysięcy: do dzisiaj potwierdzono ich dokładnie 18 413 (to liczba po odjęciu sześciu niewłaściwie zaraportowanych przypadków).

Zdecydowanie największą liczbę infekcji stwierdzono dotąd w Krakowie (4 682) oraz powiatach: nowosądeckim (1 787), nowotarskim (1 432), limanowskim (1 121), krakowskim (1 110) i myślenickim (1 093).

Ekspert w RMF FM: Zakażeń jest znacznie więcej

Według eksperta ds. zwalczania epidemii, dra Pawła Grzesiowskiego ze Szkoły Zdrowia Publicznego, w naszym kraju jest wielokrotnie więcej chorych na Covid-19, niż mówią oficjalne statystyki.

Model nie jest życiem, jest tylko próbą przełożenia życia na jakieś cyferki. Natomiast my musimy uwzględnić przede wszystkim to, że w Polsce od początku mamy niedoszacowanie. Jeżeli patrzymy na liczbę zgonów, to wiemy, że w Polsce zachorowało 5-6 proc. ludzi, a nie 100 tysięcy. Czyli mamy dwa miliony chorych naprawdę, a nie 130 tysięcy i to wynika z prostych obliczeń, które każdy, nawet dziecko w 3 klasie szkoły podstawowej, jest w stanie zrobić - tłumaczył w Porannej rozmowie z RMF FM.

Według obliczeń naszego gościa, jeśli w ciągu ubiegłej doby w Polsce zanotowano 5 tysięcy nowych przypadków zakażenia, rzeczywista liczba to 50 tysięcy.

Paweł Grzesiowski: Niemal codziennie do szpitali trafia osiem autobusów pacjentów. Jesteśmy u progu katastrofy Michał Dukaczewski / RMF FM