​W czwartek 1 stycznia tuż przed godziną 18 w centrum Nowej Huty doszło do poważnej awarii sieci wodociągowej - informuje "Gazeta Krakowska". Pęknięcie rury spowodowało zalanie Placu Centralnego im. Ronalda Reagana, co doprowadziło do poważnych utrudnień w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej. Mieszkańcy okolicznych budynków zostali pozbawieni dostępu do wody.

Pęknięcie rury wodociągowej doprowadziło do zalania zwrotnic tramwajowych na Placu Centralnym. W efekcie linie tramwajowe nr 4, 10 i 22 zostały skierowane na trasy objazdowe.

Wielkie rozlewisko i przerwy w dostawie wody

Woda z uszkodzonej rury zalała nie tylko plac, ale również okoliczne jezdnie i chodniki, powodując poważne utrudnienia w ruchu pieszym i samochodowym. Urząd Miasta Krakowa poinformował o wstrzymaniu dostaw wody do budynków w rejonie awarii.

Na miejscu pracują zastępy Państwowej Straży Pożarnej, policja oraz służby techniczne Wodociągów Miasta Krakowa. Trwa ustalanie przyczyn awarii i intensywne działania mające na celu jak najszybsze usunięcie skutków zdarzenia. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i omijanie zalanego terenu.