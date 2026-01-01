Premier Donald Tusk w noworocznym orędziu podkreślił, że 2026 będzie rokiem polskiego przyspieszenia, budowy najsilniejszej armii w Europie, zintensyfikowania inwestycji infrastrukturalnych i odbudowy przemysłu, w tym obronnego. Zapowiedział też "dociśnięcie śruby" przestępcom.

Premier w orędziu wygłoszonym o godz. 20 w Nowy Rok zaznaczył, że mimo turbulencji na świecie, ostanie 12 miesięcy były w Polsce czasem przełomu.

Rok, w którym wzrost gospodarczy ruszył z kopyta. Skończyła się drożyzna. Rozpoczęliśmy wielkie inwestycje, inne oczyściliśmy z absurdów poprzednich lat. Uszczelniliśmy granice. Naprawiliśmy "zabagnione" relacje z Europą i odzyskaliśmy nasze polskie miliardy - wymienił premier.

Tusk: Nazywają naszą gospodarkę złotowłosą

Polacy zaczęli wracać z emigracji, a największe zagraniczne gazety piszą o Polsce jako absolutnym fenomenie. Nazywają naszą gospodarkę złotowłosą, czyli taką, jak ma być, a Warszawę uznają za najbardziej perspektywiczne miasto kontynentu - powiedział premier.

Przypomniał, że w 2025 roku przypadł jubileusz tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski.

Tysiąc lat polskiego państwa zobowiązuje. Jubileusz piastowskiej koronacji przypomina nam, że nie ma sensu narzekać na trudne czasy. Państwo musi sobie radzić w każdych czasach - powiedział Tusk. Dodał, że tysiąc lat historii pokazuje, że potęgę i sukces dają silna armia, poszanowanie prawa, równość, wolność i tolerancja. Natomiast przegraną - mówił - przynoszą warcholstwo i korupcja.

Premier zaznaczył, że te prawdy stanowią prawdziwy skarb i fundament państwa.

Polskie przyspieszenie

Według premiera, ten rok będzie rokiem polskiego przyspieszenia.

Przyspieszymy budowę najsilniejszej armii w Europie. Przyspieszymy wielkie inwestycje infrastrukturalne. To będzie rok szybkiego zdobywania Bałtyku (...). Intensywna repolonizacja i odbudowa przemysłu, w tym przemysłu obronnego - wyliczył Tusk.

Zapowiedział też "dociśnięcie śruby przestępcom wszelkiej maści, czy to będzie król kiboli, handlarz narkotyków, skorumpowany polityk czy prorosyjski bojówkarz". Każdy bez wyjątku, kto łamie prawo, w nadchodzącym roku gorzko tego pożałuje. Polska ma być i będzie oazą bezpieczeństwa - skonkludował.

To musi być kolejny dobry rok dla Polski. Tysiąc pierwszy rok naszego państwa. I tego nam wszystkim życzę - powiedział w noworocznym orędziu premier.

Przesłanie do Europejczyków

Tusk skierował też w czwartek przed południem przesłanie do Europejczyków. W nagraniu zamieszczonym na X życzył im, by byli jak Polska - "energiczni, odważni i bezpieczni". Wśród osiągnięć Polski wymienił m.in. bezpieczną i szczelną wschodnią granicę, odpowiedzialną politykę azylową i budowę największej nowoczesnej armii w UE.

Zwrócił też uwagę na ranking magazynu Forbes, w którym Warszawa została uznana za najatrakcyjniejsze europejskie miasto do odwiedzenia w 2026 r.

