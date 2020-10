Rząd chce wprowadzić dodatkowe ograniczenia na weselach: mają być bardziej surowe, niż wcześniej planowano - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Przypomnijmy, do najbliższego piątku, 16 października, w strefie czerwonej w weselach może uczestniczyć do 50 osób, w pozostałej części kraju - do 100 osób.

Natomiast od soboty 17 października limit dla strefy czerwonej pozostanie niezmieniony: 50 osób, natomiast w pozostałych rejonach kraju w weselach uczestniczyć będzie mogło do 75 osób.

Wszystkie te limity mają jednak zostać obniżone.

Zobacz również: Coraz więcej zakażeń koronawirusem po weselach

Według ustaleń dziennikarzy RMF FM, rozważane jest obniżenie dopuszczalnej liczby gości wesel - niezależnie od strefy - do 20 lub 30 osób.

Pojawił się nawet pomysł zejścia do zera - czyli de facto zakazania wesel.

Decyzje zależeć będą od rozwoju epidemii koronawirusa - a spodziewać się ich możemy do końca tygodnia.

Jak ustalili ponadto reporterzy RMF FM, nowe ograniczenia najprawdopodobniej nie zostaną wprowadzone od razu: zapewne dopiero pod koniec miesiąca.

Tak, by wesela zaplanowane na najbliższy tydzień czy najbliższe dwa tygodnie mogły się odbyć.

Późniejsze stają pod ogromnym znakiem zapytania.

Padają kolejne rekordy zakażeń