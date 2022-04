Od piątkowego rana rosyjska armia ostrzelała 20 miejscowości w obwodzie donieckim. Jak poinformował szef miejscowej administracji Pawło Kyrylenko, zniszczone lub uszkodzone zostały 34 cywilne obiekty. Rosjanie potwierdzają oficjalnie, że ich cele na Ukrainie, to nie tylko "wyzwolenie obwodów: ługańskiego i donieckiego", ale także zapewnienie korytarza lądowego na Krym oraz do Naddniestrza. Doradca Mariupola poinformował, że są doniesienia o kolejnym zbiorowym miejscu pochówku zabitych mieszkańców miasta. Wczoraj i dziś w formie online odbyła się kolejna runda negocjacji między Ukrainą a Rosją. Wydarzenia związane z 58. dniem wojny w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 22.04.2022 r.

Zdjęcie udostępnione przez sztab generalny ukraińskiej armii / Facebook

23:56

To koniec relacji z 58. dnia inwazji Rosji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszym raporcie: Wojna w Ukrainie>>>

23:29

58. dzień wojny w Ukrainie. Najważniejsze wydarzenia zebraliśmy w krótkim podsumowaniu.



23:23

"Kończy się 58. dzień naszej obrony. Kończy się w Wielki Piątek, jeden z najsmutniejszych dni w roku dla chrześcijan. Dzień, kiedy, jak się wydaje, śmierć zwyciężyła. Ale... Mamy nadzieję na zmartwychwstanie. Wierzymy w zwycięstwo życia nad śmiercią. I modlimy się, żeby śmierć przegrała" - podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



"W tym roku, w okresie pełnowymiarowej wojny, wojny Rosji przeciwko naszemu państwu, te słowa mają dla nas szczególne znaczenie. Rosja przyniosła na Ukrainę śmierć. Po ośmiu latach brutalnej wojny w Donbasie Rosja zechciała zniszczyć nasze państwo całkowicie. Dosłownie pozbawić Ukraińców prawa do życia" - kontynuował prezydent.



"Ale jak brutalne nie byłyby bitwy, śmierć nie ma szans na zwycięstwo z życiem. To wie każdy człowiek. To wie każdy chrześcijanin" - oznajmił szef ukraińskiego państwa.

23:05

Ukraińska poczta wypuszcza kolejną edycję znaczka z motywem słynnego już krążownika "Moskwa". Tym razem jednak okrętu na nim nie widać.

22:58

"Z Ministrem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej Przemysławem Czarnkiem omówiliśmy szereg ważnych kwestii zaspokajania potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży z Ukrainy kształcących się w polskich placówkach oświatowych, a także tych, którzy kontynuują w Polsce naukę w ukraińskim systemie oświaty" - napisał po spotkaniu ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca.

22:48

W obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy wskutek rosyjskich ostrzałów zginęły w piątek co najmniej trzy osoby, a siedem zostało rannych - poinformował szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko.



"Również udało się zweryfikować informację w sprawie jednego rannego w Mariupolu, jednak dokładnej liczby ofiar w Mariupolu i Wołnowasze na razie nie da się określić" - przekazał gubernator w komunikatorze Telegram.

Telegram

22:33

Anonymous poinformował na swoim twitterowym profilu o kolejnej udanej akcji hakerskiej. Znów włamano się do systemów rosyjskiego przedsiębiorstwa. Tym razem ich ofiarą padła firma Enerpred - potentat na rynku urządzeń hydraulicznych w Rosji i krajach WNP. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

22:21

Jeśli Polska będzie sobie życzyć dodatkowego wsparcia na cele humanitarne, podejdziemy do tego bardzo poważnie - oświadczył w piątek rzecznik Pentagonu John Kirby. Odpowiedział w ten sposób na list kongresmenów, którzy domagają się m.in. postawienia w Polsce szpitali polowych dla ukraińskich żołnierzy i uchodźców.



"Poważnie podchodzimy do listu kongresmenów, ale nie mam w tej chwili żadnych planów do omówienia w tej sprawie" - powiedział Kirby podczas konferencji prasowej.

22:15

Dwie osoby zginęły, a 19 zostało rannych w piątek w rosyjskich ostrzałach w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy - podały władze tego regionu. Rosjanie ostrzeliwali cywilną infrastrukturę Charkowa i obwodu - dodano.



Łącznie w tym regionie w ciągu doby Rosjanie przeprowadzili 56 ostrzałów z artylerii, wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych i moździerzy.



22:00

Rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej podało, że w zatonięciu krążownika "Moskwa" zginął jeden marynarz, 27 zaginęło, a 396 się ewakuowało na inne statki Floty Czarnomorskiej. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

21:45

Akcja saperów i nurków w okolicy Czernichowa. Znaleźli i zniszczyli jeden z niewybuchów.

21:23

"Apetyt Moskwy wciąż rośnie. Teraz jej celem na południu Ukrainy jest dostęp do Naddniestrza, gdzie podobno Rosjanie są uciskani. Oczywiście kolejnym celem armii szabrowników i gwałcicieli będzie Mołdawia. Co ponownie dowodzi, że Ukraina walczy dziś o bezpieczeństwo Europy" - napisał doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak.

Zareagował w ten sposób na oświadczenie jednego z rosyjskich dowódców wojskowych, według którego Moskwa powinna skupić się na utworzeniu korytarza lądowego do nieuznawanego Naddniestrza.



21:10

Ukraina otrzyma od Belgii więcej broni, aby walczyć z rosyjskim agresorem - poinformował w piątek premier Aleksander De Croo. Rząd porozumiał się w tej sprawie z belgijskimi firmami zbrojeniowymi.



Minister obrony Ludivine Dedonder nie chciała udzielić mediom informacji, jaki dokładnie sprzęt dostarczy Belgia. Wiadomo jednak, że będzie ona pochodziła od prywatnych firm zbrojeniowych, a nie z zasobów belgijskiej armii.

20:48

Ukraińscy obrońcy zadali rosyjskiej armii takie straty, że w celu uzupełnienia sił Rosja bierze do swoich szeregów nawet psychicznie chorych chłopaków - pisze Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, powołując się na jedną z przechwyconych rozmów.

W rozmowie przechwyconej przez SBU matka martwi się o stan zdrowia syna, który zmaga się z zaburzeniami psychicznymi.

20:35

Doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podoliak, alarmował, że Ukraina potrzebuje więcej uzbrojenia, dostarczanego w krótszym czasie, niż dzieje się to obecnie.

Naszym partnerom bardzo trudno jest przyzwyczaić się do nowego rytmu życia. To, co jest potrzebne, jest konieczne nie jutro, nie pojutrze, nie za miesiąc, nie po tym, jak wszystko omówimy, ale dziś i dużo. Niestety uzbrojenia i czasu, w którym musi ono być dostarczone, jest za mało. Potrzebujemy więcej (uzbrojenia), zwłaszcza ciężkiej artylerii i powinna ona być jak najszybciej - powiedział Podolak, cytowany przez portal informacyjny RBK.

20:24

Pod Iziumem w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy znaleziono zakatowane i spalone ciała dwóch mieszkańców, to kolejne okrucieństwa rosyjskich okupantów - napisała charkowska prokuratura obwodowa.

Wszczęto śledztwo z artykułu dotyczącego złamania prawa wojennego wraz i zabójstwa.

19:40

W obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy zatrzymano 29-latkę, która przekazywała rosyjskim służbom informacje o pozycjach sił zbrojnych Ukrainy i infrastrukturze - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.



19:19

Rosyjski generał Rustam Minnekajew ogłosił, że celem drugiego etapu rosyjskiej inwazji na Ukrainę będzie stworzenie korytarza lądowego do granicy z Naddniestrzem, czyli w istocie zdobycie południowej Ukrainy. Jego wypowiedź przytacza rosyjska sekcja BBC, która powołuje się na rosyjskie media.

BBC przypomina, że do tej pory Rosja deklarowała, iż w drugiej fazie wojny skupi się na Donbasie, czyli na wschodzie kraju. Zauważa też, że Kreml odmówił skomentowania przemówienia generała i odpowiedzi na pytanie, czy cele militarne Moskwy uległy zmianie.

18:55

Otrzymaliśmy informacje o kolejnym zbiorowym miejscu pochówku zabitych mieszkańców Mariupola - przekazał doradca mera tego oblężonego przez Rosjan miasta na południu Ukrainy Petro Andriuszczenko.

Otrzymaliśmy nowe informacje o zbiorowym miejscu pochówku zabitych mieszkańców Mariupola, mającym ukryć skutki zbrodni wojennych - napisał Andriuszczenko w serwisie Telegram. Jak dodał, grób zlokalizowano w dzielnicy Lewobrzeżnej obok cmentarza w miejscowości Wynohradne.

To ponownie potwierdza, że okupanci organizują zbieranie, pochówek, kremację zabitych mieszkańców Mariupola w każdej dzielnicy miasta - podkreślił.

Opublikował fragment mapy z zaznaczonym miejscem zbiorowego pochówku.

Telegram

18:23

Doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak zamieścił na Twitterze nagranie, z którego wynika, że Rosjanie używają na Ukrainie broni, którą dostali od Francji, mimo obowiązujących od 2015 roku sankcji.

Maleńki samochód francuskiej marki. Rodzina próbowała nim uciec, ale została zabita przez rosyjskich morderców. Zabita, jak zostało udowodnione, francuską bronią sprzedaną z obejściem sankcji w 2015 roku. Każdy w UE, który próbuje podlizywać się Rosji, musi zobaczyć efekt swoich działań - napisał Podolak w opisie filmiku, który analizuje śmierć cywilów.

17:49

Istnieje "realistyczna możliwość", że rosyjskie bombardowania Ukrainy będą trwać do końca przyszłego roku, a nawet, że Rosja będzie w stanie wygrać trwającą wojnę - przyznał brytyjski premier Boris Johnson.



17:48

Wczoraj i dziś w formie online odbyła się kolejna runda negocjacji między Ukrainą a Rosją - poinformował główny ukraiński negocjator Dawyd Arachamija, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Inny wysokiej rangi ukraiński urzędnik powiedział portalowi na zasadzie anonimowości, że Ukraina wysunęła pod adresem strony rosyjskiej ultimatum, zgodnie z którym przeprowadzenie przez Rosjan w obwodzie chersońskim tzw. referendum "postawi kropkę w negocjacjach".

Ukrainska Prawda zaznacza, że choć szefowie grup negocjacyjnych przeprowadzili rozmowy, szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow powiedział, że negocjacje rzekomo utknęły w martwym punkcie.

17:44

Od rana rosyjska armia ostrzelała 20 miejscowości w obwodzie donieckim. Jak poinformował szef miejscowej administracji Pawło Kyrylenko, zniszczone lub uszkodzone zostały 34 cywilne obiekty.

Największe zniszczenia są w Słowiańsku, ostrzelanym prawdopodobnie amunicją kasetową. Tam uszkodzonych zostało 9 bloków mieszkalnych, 12 domów jednorodzinnych, szkoła, sklep i mnóstwo samochodów stojących na parkingach. Tam trwają prace nad przywróceniem dpostaw energii elektrycznej i gazu.

W mieście Liman rakietami Huragan Rosjanie ostrzelali regionalny szpital urazowy, całkowicie niszcząc jeden z budynków placówki. W Aleksandrówce zniszczyli też budynek administracyjny oraz uszkodzili wielopiętrowy blok.

Podobnie mieszkalny wieżowiec doznał uszkodzeń w ostrzale w Swietłodarsku. Zniszczenia są także w Dobropolu.

To celowe niszczenie przez Rosjan cywilnej infrastruktury Donbasu - napisał w mediach społecznościowych Kyrylenko. Wszystkie zbrodnie armii rosyjskiej skrupulatnie odnotowujemy. Za wszystko będzie kara - dodał gubernator.

17:30

We wtorek 26 kwietnia w bazie wojskowej Ramstein w Niemczech mają się odbyć rozmowy w sprawie Ukrainy.

Mają spotkać się tam sojusznicy. Zaproszeni zostaną też przedstawiciele państw, które nie zajmują jakiegoś jasnego stanowiska w sprawie rosyjskiej inwazji. To ma być spotkanie przedstawicieli szeregu państw organizowane przez sekretarza obrony USA, a więc zaproszenia otrzymają szefowie resortów obrony, wysocy rangą wojskowi. Nie wiadomo, jak duże mają być delegacje, czy będą uczestniczyć też w spotkaniu szefowie innych resortów - informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.

Jednym z celów spotkania jest zapewnienie trwałego bezpieczeństwa i suwerenności Ukrainy. Rozmowy będą dotyczyć również potrzeb obronnych Ukrainy wykraczających poza obecną wojnę - powiedział rzecznik Pentagonu. Uważamy, że nadszedł czas aby przeprowadzić również taką dyskusję - podkreślił John Kerry, rzecznik Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.

17:21

Codziennie pojawiają się nowe świadectwa potwornych zbrodni seksualnych raszystów (Rosjan) z uwolnionych terytoriów - napisała ukraińska rzeczniczka praw człowieka w serwisie Telegram.

W Irpieniu trzech Rosjan na oczach 17-latki zgwałcili jej mamę i 15-letnią siostrę. Kobiety, które były bite i gwałcone ze szczególną brutalnością, nie żyją.

Jak przekazała Denisowa, nastolatka w stanie szoku cztery dni spędziła w domu, w którym również znajdowały się zwłoki. Po wyzwoleniu miasta pojechała do babci.

Telegram

16:52

Trzech członków załogi było na pokładzie cywilnego samolotu transportowego AN-26, który rozbił się koło Zaporoża na południowym wschodzie Ukrainy.

Zginęła jedna osoba, a dwie trafiły do szpitala - poinformował szef obwodowej administracji Ołeksandr Staruch.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że samolot leciał nisko, skrzydłem zaczepił o słup wysokiego napięcia i spadł na ziemię. Maszyna - jak dodają miejscowe władze - wykonywała lot techniczny.

16:44

Rosja zaczęła aktywniej przerzucać na Ukrainę dywersantów, w tym członków prywatnych firm wojskowych - powiedział wiceszef MSW Ukrainy Jewhen Jenin, cytowany przez agencję Ukrinform.

Praktycznie codziennie policjanci zatrzymują osoby, wobec których są ugruntowane podejrzenia kolaboracji albo sprzyjania wrogowi - podkreślił Jenin. Poinformował, że niedawno w obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie Ukrainy zatrzymano czterech możliwych dywersantów.

Według posiadanych przez nas informacji wróg nasilił przerzucanie potencjalnych dywersantów, w tym spośród członków tzw. prywatnych firm wojskowych, na terytorium Ukrainy w celu przeprowadzenia dywersji i ataków terrorystycznych - przekazał wiceminister i zaapelował do Ukraińców o czujność.

16:22

Ukraińcy w Mariupolu wciąż stawiają aktywny opór siłom rosyjskim i nie jest jasne, dlaczego Władimir Putin ogłosił tam zwycięstwo - powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby w rozmowie ze stacją CNN.



Kirby był pytany o czwartkowe słowa prezydenta Rosji, który podczas transmitowanego w telewizji spotkania z ministrem obrony Siergiejem Szojgu ogłosił w praktyce zdobycie Mariupola i polecił odizolować ukraińskie siły wciąż przebywające na terenach mariupolskich zakładów Azowstal, zamiast prowadzić szturm na fabrykę.



Oni zrobili wczoraj z tego duży pokaz, mówiąc, że nie wejdą do tej fabryki i nie będą eliminować ludzi, którzy tam są. Myślę, że powinniśmy poczekać i zobaczyć, co tak naprawdę zrobią tam Rosjanie - powiedział rzecznik. Dziś rano możemy powiedzieć, że wciąż oceniamy, że walki o Mariupol wciąż trwają i miasto nie zostało zajęte przez Rosjan, wciąż jest tam aktywny ukraiński opór - dodał.

15:53

Siewierodonieck, ponad 100-tysięczne miasto na wschodzie Ukrainy, jest całkowicie pozbawione energii elektrycznej. Jak informuje szef ługańskiej administracji obwodowej Sierhij Gajdaj - Rosjanie ostrzelali linię wysokiego napięcia. Całkowicie zniszczyli zasilanie dzielnic mieszkalnych.

W rejonie miasta trwają zaciekłe walki, ale na miejsce uszkodzenia sieci wysłano ekipy remontowe.

15:51

Rosja prowadzi przygotowania do mobilizacji w obwodzie chersońskim i zaporoskim na Ukrainie, okupacyjne władze blokują wyjazd mieszkańców, w szczególności mężczyzn w wieku poborowym - poinformował rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzianyk.



15:40

Bank Światowy przekaże kwotę 4,8 mld dolarów na odbudowę naszego kraju - poinformował na Instagramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wyrażam wdzięczność za to, że jesteśmy słyszani i wspierani - dodał ukraiński przywódca.



15:17

W okupowanej Kachowce w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy Rosjanie na miejscowym komisariacie policji torturują mężczyzn: biją ich i rażą paralizatorami - alarmuje ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

Rosyjscy żołnierze zatrzymują na ulicach miasta nie tylko aktywistów czy uczestników walk w Donbasie, ale też mężczyzn, którzy nie mają żadnego związku ze służbą wojskową ani nie brali udział w akcjach protestu przeciwko okupacji - napisała Denisowa w komunikatorze Telegram. Oficjalną przyczyną zatrzymania jest "naruszenie porządku" albo "złamanie godziny policyjnej" - dodała.

Obok komisariatu policji ciągle stoi kolejka osób, które próbują dowiedzieć się, jaka jest sytuacja ich zatrzymanych bliskich, albo starają się przekazać im jedzenie czy rzeczy.

15:02

1084 ciała cywilów znaleziono do tej pory w podkijowskich miejscowościach, okupowanych w marcu przez Rosjan - informuje policja ukraińskiej stolicy. Do tej pory nie udało się zidentyfikować ponad 300 z nich.

Wciąż trwa odgruzowywanie zawalonych domów. Przedstawiciele władz podkreślają, że znaczna część odnalezionych zwłok ma rany postrzałowe, a nie obrażenia związane na przykład z ostrzałem artyleryjskim czy zawaleniem się domów. Wiadomo też, że bilans cywilnych ofiar rosyjskiej agresji nie jest ostateczny.

Niestety, my dosłownie każdego dnia wykrywamy kolejne ofiary rosyjskich zbrodni wojennych. Czasem odnajdujemy też ciała rosyjskich żołnierzy niezabrane przez ich wycofujące się oddziały - mówi wiceszef ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych Jewhen Jenin.

Władze w Kijowie poinformowały też, że w obwodzie do tej pory udało się oczyścić w sumie około 300 kilometrów głównych dróg. Jest ostrzeżenie przed wchodzeniem na drogi boczne, leśne, a także do opuszczonych domów.

Zniszczony dom w jednej z podkijowskich miejscowości / PAP/EPA/OLEG PETRASYUK /

14:51

Podczas prawosławnej Wielkanocy może dojść do rosyjskich prowokacji, dlatego wzywamy wiernych na Ukrainie, by zachowali w tym czasie maksymalną ostrożność - ostrzega w komunikacie na Telegramie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Doniesienia o możliwych rosyjskich prowokacjach w tym czasie, pojawiają się już od kilku tygodni.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował wczoraj, że Moskwa odrzuciła propozycję czterodniowego "rozejmu humanitarnego" podczas świąt, zgłoszoną przez sekretarza generalnego ONZ.

14:32

Przebieg wojny na Ukrainie, w tym rosyjskiej ofensywy, zależy od losu Mariupola, który ma znaczenie strategiczne dla obrony kraju, toteż wróg koncentruje tam wszystkie swoje siły - powiedział w wywiadzie dla AFP szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko.

Urzędnik dodał, że ostatni obrońcy miasta oszańcowali się w wielkim kombinacie metalurgicznym Azowstal wraz z liczącą około 300 osób grupą cywilów.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO /

14:17

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapewnił, że jego kraj dostarczy Ukrainie wszelkie obiecane uzbrojenie oraz przypomniał o błędach w niemieckiej polityce wobec Rosji.

Mając dzisiejszą wiedzę, przyznaję, że już na aneksję Krymu powinniśmy byli odpowiedzieć sankcjami - powiedział.



14:12

70 cywilów z obwodu ługańskiego udało się ewakuować w bezpieczne miejsca. Rosyjskie wojska otworzyły ogień w stronę autokaru z mieszkańcami Popasnej, ale na szczęście nikt nie zginął - poinformował na Telegramie szef ługańskiej regionalnej administracji Serhij Hajdaj.

Za kierownicą autokaru ewakuacyjnego z Popasnej usiadł nauczyciel historii z miejscowej szkoły, który dostarczył też przy tej okazji pomoc humanitarną. (...) Jeden z pojazdów nie dojechał do Rubiżnego z powodu rosyjskiego ostrzału. Otworzyli ogień w kierunku autobusu szkolnego. Na szczęście udało się bezpiecznie wywieźć 25 osób, wśród nich niepełnosprawną kobietę, rannego chłopca i niemowlę - relacjonował Hajdaj.

13:40

Na 27 kwietnia Rosjanie zaplanowali przeprowadzenie referendum w obwodzie chersońskim.

Mieszkańcy mają się wypowiedzieć w sprawie utworzenia Chersońskiej Republiki Ludowej - kolejnego tworu, który nie uznaje zwierzchnictwa Kijowa.



13:33

Rosjanie ogłosili plan drugiej fazy ofensywy i myślą, że mogą opanować Donbas i południe Ukrainy, aby osłabić nas pod względem gospodarczym - przekazał na Telegramie szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Andrij Jermak.

To wojna o naszą wolność, zwyciężymy - dodał polityk.

13:25

Szpital urazowy w mieście Łyman w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy został ostrzelany przez Rosjan z systemu artylerii rakietowej Uragan, o czym poinformował w mediach społecznościowych szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko.



Telegram

13:12

23-letnia Anastazja Pawłowa wynajęła kierowcę i samochód, i pojechała do oblężonego przez siły rosyjskie Mariupola, by wydostać stamtąd swoich rodziców. Po powrocie opowiedziała BBC o tym, co tam widziała, określając to jako "koniec świata" i "apokalipsę".

13:00

Okręt logistyczny hiszpańskiej marynarki wojennej Ysabel z 200 tonami uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Ukrainy wypłynął z bazy Rota koło Kadyksu - poinformował dziennik "ABC". Nie jest to jednak dostawa broni ciężkiej.

12:54

Ukraiński Energoatom poinformował o przelocie nad Południową Elektrownią Jądrową trzech rosyjskich rakiet manewrujących. Ten incydent nazwał "kolejnym aktem nuklearnego terroryzmu Rosji".

Trzy pociski wystrzelone najprawdopodobniej z Białorusi lecące w kierunku Mikołajowa zarejestrowały kamery monitoringu firmy 16 kwietnia. Według Energoatomu, przelot rakiet nad elektrownią to zagrożenie katastrofą jądrową.

Telegram

12:50

W podkijowskiej Borodziance podczas działań śledczych dokonano oględzin ponad 80 ciał - poinformował komendant policji obwodu kijowskiego Andrij Niebytow, cytowany przez portal Suspilne. Jednak liczba ta nie jest bynajmniej ostateczna, bo ratownicy nadal usuwają gruzy i znajdują tam ciała - zastrzegł.

Jak relacjonował, nie tylko do Borodzianki, ale i do okolicznych wsi wracają mieszkańcy. Na miejscu znajdują "straszne znaleziska - groby ludzi, których pochowano pospiesznie po ostrzałach okupantów z broni automatycznej". W innych przypadkach - dodał - ludzie zginęli "w rezultacie działań bojowych". "Zostali tymczasowo pochowani. Teraz śledczy razem z ekspertami przeprowadzają ekshumacje i badają ciała" - powiedział Niebytow.



12:29

W obwodzie kijowskim znaleziono dotąd ciała 1084 cywilów zabitych przez rosyjskich żołnierzy - poinformował komendant policji obwodu kijowskiego Andrij Niebytow, cytowany przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.

Poprzednie informacje obwodowej policji, przekazane 19 kwietnia, wskazywały na ponad 1000 cywilnych ofiar rosyjskiej agresji.

Zamordowane osoby nie miały nic wspólnego ani z Obroną Terytorialną, ani z jakimikolwiek innymi zbrojnymi formacjami. (...) Zdecydowana większość, 50-75 proc., to ludzie zabici strzałami z broni palnej. Około 300 ciał wciąż nie udało się zidentyfikować - relacjonował Niebytow.



12:28

Po spotkaniu w Rydze premierów Łotwy, Estonii i Litwy, Artursa Karinsa, Kaji Kallas i Ingridy Szimonyte, szef łotewskiego rządu powiedział, że kraje bałtyckie nie kupują obecnie rosyjskiego gazu i mają zamiar uniknąć tego w przyszłości.

Będziemy współpracować, aby zapewnić sobie wystarczające dostawy gazu i będziemy wykorzystywać podziemne zbiorniki gazu na Litwie"- oznajmił podczas konferencji prasowej premier Karins.



12:12

Suma pieniędzy wpłaconych na wydzielony rachunek w banku centralnym Ukrainy i przekazanych na potrzeby wojska, policji, Gwardii Narodowej oraz straży granicznej wyniosła 15,4 mld hrywien (ponad 2,2 mld zł) - poinformował Narodowy Bank Ukrainy.

"Aktualnie na specjalnym rachunku pozostało już tylko niespełna 4 mln hrywien" - przekazano w komunikacie banku centralnego.



12:11

Ukraiński deputowany, były szef związku piłki nożnej Hrygoryj Surkis zatrzymany na przejściu granicznym z Polską w Krakowcu. Jak podają ukraińskie media, ukraińscy pogranicznicy znaleźli u niego 13 zegarków, których nie zadeklarował wyjeżdżając z kraju. Celnicy zakazali mu wywiezienia tych przedmiotów. Surkis czeka teraz na decyzję, czy dostanie zgodę na wyjazd z Ukrainy.

11:48

Papież nie wymienia nigdy głowy państwa, a tym bardziej kraju, który jest większy od jego głowy państwa"- tak papież Franciszek odpowiedział na pytanie, dlaczego nie wymienia z nazwiska prezydenta Rosji Władimira Putina w kontekście wojny na Ukrainie. Wywiad z papieżem został opublikowany przez argentyński dziennik "La Nacion".

11:46

Rosjanie potwierdzają oficjalnie, że ich cele na Ukrainie, to nie tylko "wyzwolenie obwodów: ługańskiego i donieckiego", ale także zapewnienie korytarza lądowego na Krym oraz do Naddniestrza.

Poinformował o tym dowódca rosyjskiego Centralnego Okręgu Wojskowego Rustam Minniekajew podczas posiedzenia Rady Przemysłu Obronnego w obwodzie swierdłowskim.

Te ogłoszone oficjalnie cele oznaczają, że rosyjskie wojsko będzie dążyć do zajęcia nie tylko obwodów: ługańskiego i donieckiego, ale także do zdobycia kontroli nad całym południem Ukrainy. Chodzi więc o zajęcie co najmniej części obwodów: chersońskiego, zaporoskiego, mikołajowskiego i odeskiego. W praktyce oznacza to pozbawienie Ukrainy dostępu do Morza Czarnego.

11:30

Jedna osoba zginęła w katastrofie ukraińskiego samolotu transportowego w obwodzie zaporoskim. Dwie zostały ranne. Jak twierdzi administracja obwodowa, maszyna An-26 uderzyła w słup energetyczny. Potem zapalił się silnik i samolot spadł na ziemię.

11:23

3 marca grupa Inter IKEA i grupa Ingka zdecydowały o wstrzymaniu działalności w Rosji i na Białorusi i ta decyzja nadal obowiązuje - takie oświadczenie wydał koncern. To reakcja na wypowiedź rosyjskiego ministra ds. handlu Wiktora Jewtuchowa, który stwierdził, że IKEA rozważa możliwość ponownego otwarcia swoich sklepów w Rosji.

11:20

Nie wierzę w żadne porozumienie pokojowe Ukrainy z Rosją, ponieważ w przeszłości zawarliśmy już wiele takich traktatów, a Moskwa zawsze łamała dane słowo - powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO) Ołeksij Daniłow w wywiadzie dla gazety internetowej Ukrainska Prawda.

Dla mnie osobiście zwycięstwo w wojnie z Rosją oznaczałoby możliwość, by wreszcie zbudować Ukrainę na nowo. (...) To nasza historyczna szansa, żeby w końcu tego dokonać. Uważam, że jeśli po zakończeniu konfliktu na Ukrainę powrócą te wszystkie negatywne procesy, które obserwowaliśmy w ciągu minionych trzydziestu lat, to Bóg nam tego nie wybaczy. Kolejnej okazji nie otrzymamy - ocenił Daniłow.

11:15

Rosjanie zaatakowali w nocy Słowiańsk w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy z wykorzystaniem amunicji kasetowej - poinformował szef administracji miasta Wadym Lach. Nie ma informacji o ofiarach, trwa ustalanie strat.

10:30

Jeżeli Zachód będzie wspierał militarnie Ukrainę z taką determinacją jak do tej pory, Rosja na pewno nie osiągnie swoich celów, nawet w krótkim okresie. Czas gra na jej niekorzyść. Wprowadzone sankcje unaoczniły, jak bardzo kluczowy jest np. przemysł zbrojeniowy dla podtrzymywania ciągłości funkcjonowania sił zbrojnych i jak bardzo uzależniony jest od dostaw podzespołów - mówił pytany o to, ile może potrwać wojna w Ukrainie, dr Robert Reczkowski z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, który był gościem Marcina Jędrycha w radiu RMF24.

10:29

Dwukrotny mistrz olimpijski i wielokrotny medalista mistrzostw świata w pływaniu Rosjanin Jewgienij Ryłow został zdyskwalifikowany na dziewięć miesięcy po udziale w wiecu poparcia dla Władimira Putina na stadionie Łużniki.

10:28

Rosjanie uniemożliwiają ewakuację z oblężonego miasta Rubiżne w obwodzie ługańskim. Kiedy w stronę miejsca zbiórki mieszkańców jechały autokary, rosyjscy wojskowi rozpoczęli ostrzał artyleryjski - poinformował szef ługańskiej administracji Sierhij Gajdaj.

10:27

Mer Charkowa Ihor Terechow wezwał mieszkańców dzielnic, które znajdują się pod ciągłym ostrzałem wojsk rosyjskich, by ewakuowali się w bezpieczniejsze miejsca. Zapewnił, że władze są gotowe wywozić mieszkańców tych dzielnic.



Agencja podaje, że chodzi o dzielnice Piatichatki (na północy Charkowa) i Sałtiwka Północna (na wschodzie), a także inne rejony Charkowa znajdujące się pod ostrzałem.



10:05

Starszy porucznik ukraińskich sił zbrojnych z obwodu żytomierskiego został zatrzymany pod zarzutem przekazywania rosyjskim żołnierzom informacji stanowiących tajemnicę państwową - poinformowała Prokuratura Specjalna ds. militarnych i obronnych Regionu Centralnego.

10:04

Zarządzająca kobiecymi rozgrywkami tenisowymi organizacja WTA obniży prestiż wielkoszlemowego Wimbledonu po tym, jak organizatorzy londyńskiego turnieju wykluczyli z niego Rosjan i Białorusinów - poinformowała gazeta "L'Equipe".

Organizatorzy Wimbledonu poinformowali w środę, że w związku z inwazją rosyjsko-białoruską na Ukrainę tenisiści z krajów agresorów nie zostaną dopuszczeni do tegorocznej edycji, planowanej na 27 czerwca - 10 lipca.

10:03

W miejscowości Liman w obwodzie donieckim Rosjanie ostrzelali szpital rakietami Huragan. Jak poinformował szef miejscowej administracji Pawło Kirylenko, ostrzał spowodował duże zniszczenia szpitalnych budynków, a także pożar. Uszkodzone zostały także okoliczne domy mieszkalne. Ratownicy opanowali już ogień, nie ma informacji o poszkodowanych.

09:56

Ukraiński samolot transportowy AN-26 rozbił się na Zaporożu na południu Ukrainy. Są ranni - poinformowały lokalne władze.

Był to lot techniczny, prawdopodobnie przewoził ładunek wojskowy - AN-26 może przewozić ok. 7 ton towarów. Samolot spadł w miejscowośći Wilniańsk.

09:27

Australia objęła sankcjami i zakazem wjazdu na terytorium państwa 144 rosyjskich senatorów, a także córki prezydenta Rosji Władimira Putina i szefa dyplomacji tego państwa Siergieja Ławrowa.

Rząd w Canberze ogłosił dotychczas sankcje wobec niemal 750 osób i podmiotów powiązanych z agresją Kremla na Ukrainę.



09:21

Od początku inwazji na Ukrainę Rosja straciła 21 200 żołnierzy i 838 czołgów - poinformował Sztab Generalny ukraińskich sił zbrojnych.

Siły rosyjskie straciły od dnia wybuchu wojny 24 lutego także 2162 transportery opancerzone, 397 systemów artyleryjskich, 138 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 69 systemów obrony przeciwlotniczej, 176 samolotów, 153 śmigłowce, 1523 samochody, osiem okrętów, 76 cystern z paliwem oraz 172 samoloty bezzałogowe.



09:09

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę - od 24 lutego - wjechało z tego kraju do Polski 2,9 mln osób - poinformowała straż graniczna. W czwartek funkcjonariusze odprawili 19,9 tys. podróżnych, a w piątek do godziny 7 rano - 4,6 tys.

09:08

735 mln zł łącznie przeznaczono na wypłaty związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy świadczoną przez samorządy oraz inne podmioty i osoby fizyczne - poinformował w radiu RMF24 wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych Paweł Szefernaker.

09:03

W związku z niebezpieczeństwem na trasach przejazdu dziś nie zostanie otwarty żaden korytarz humanitarny - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

Mer Mariupola Wadym Bojczenko ponowił apel o pełną ewakuację ludności cywilnej z oblężonego miasta. Potrzebujemy tylko jednego - całkowitej ewakuacji mieszkańców. Około 100 tys. ludzi nadal pozostaje w Mariupolu - podkreślił.



09:00

Decyzja Putina o blokowaniu zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu oznacza prawdopodobnie, że Rosjanie chcą zdusić opór Ukraińców, unikając pełnej ofensywy swych sił lądowych, która przyniosłaby im straty w ludziach - poinformował brytyjski resort obrony.

"Atak lądowy na pełną skalę przyniósłby prawdopodobnie liczne ofiary (wśród rosyjskich żołnierzy), co dodatkowo osłabiłoby skuteczność bojową sił Rosji" - głosi komunikat resortu, oparty na ustaleniach brytyjskiego wywiadu.

Trwa bardzo intensywny ostrzał wschodniego Donbasu, siły rosyjskie starają się posuwać w kierunku takich miast jak Łyman, Barwinkowe i Popasna - przypomina ministerstwo.

08:45

Ciała nawet 9 tysięcy osób mogą znajdować się w nowo odkrytym masowym grobie pod Mariupolem. Potężną mogiłę zarejestrowała satelita firmy Maxar Technologies w okupowanej przez Rosjan wsi Mangusz. Może być 20 razy większa niż ta okryta w Buczy.

08:19

Rosjanie porwali lokalnego urzędnika, który jechał na czele konwoju humanitarnego - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Jak dodała, chcieli go wymienić na rosyjskich jeńców, ale "to propozycja nie do zaakceptowania".

08:14

Wojska rosyjskie nadal blokują Charków i ostrzeliwują siły ukraińskie oraz obiekty infrastruktury w tym rejonie - poinformował Sztab Generalny ukraińskich sił zbrojnych.

W kierunku Iziumu (obw. charkowski) Rosjanie skoncentrowali do 25 grup batalionowych w celu prowadzenia walk. W tym rejonie wojska rosyjskie doszły do północnych granic miejscowości Dibrowne.

08:11

Ukraiński minister finansów Serhij Marczenko podpisał z Bankiem Światowym umowę o przyznaniu Ukrainie dotacji w wysokości 88,5 miliona euro z funduszu powiernicznego na rzecz naprawy gospodarczej w wyniku strat wojennych - poinformował premier Ukrainy Denys Szmyhal.



08:10

Biuro prokuratora generalnego Ukrainy poinformowało, że liczba dzieci rannych na skutek agresji rosyjskiej na Ukrainę wzrosła do 386. Od początku inwazji rosyjskiej zginęło na Ukrainie 208 dzieci.

08:00

Indie odrzuciły prośbę Japonii o zezwolenie samolotowi japońskich sił powietrznych na odbiór pomocy dla uchodźców ukraińskich - poinformowałna konferencji prasowej Arindam Bagchi, rzecznik indyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

Zgodnie z pierwotnymi planami samolot transportowy Kawasaki C-2 miał zabrać przedmioty, między innymi koce zmagazynowane przez agencję ONZ w Indiach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, i przewieźć je do krajów sąsiadujących z Ukrainą, które przyjęły uciekających przed wojną uchodźców.

"Otrzymaliśmy wniosek z Japonii o pozwolenie na lądowanie w Bombaju w celu odbioru dostaw pomocy humanitarnej"- przyznał Bagchi.

Jak wyjaśnił, Indie zgodziły się na przyjęcie japońskiego samolotu komercyjnego, który miał zabrać pomoc, a nie zgodziły na lądowanie samolotu japońskich sił powietrznych.



07:25

Ukraińskie Siły Zbrojne odparły minionej doby dwa ataki wojsk rosyjskich w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - informuje ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

"W obwodzie chersońskim wróg wciąż próbuje opanować tereny na zachód od swoich umocnień i dojść do granicy z obwodem mikołajowskim. Siły Zbrojne Ukrainy odparły dwa kolejne ataki, nieprzyjaciel poniósł straty i wycofał się. Zniszczono m.in. czołg T-72 i dziewięć pojazdów opancerzonych" - wynika z komunikatu.

07:23

W ciągu ostatniej doby ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła kolejne trzy rosyjskie samoloty, trzy śmigłowce i dziewięć dronów - podano w komunikacie dowództwa sił powietrznych Ukrainy.

Według komunikatu dwa z tych dronów zestrzelono przy użyciu przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Strącono również rosyjskie samoloty Su-34, Su-35 i Su-25, a także dwa śmigłowce Mi-8 oraz jeden Ka-52 .

06:38

Rosja zachęca do okrucieństw swoich wojskowych i wręcza im medale za egzekucję cywilów - podaje Ukrinform. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała nagranie rozmów rosyjskich żołnierzy, które ma to potwierdzać.

06:22

Nad ranem alarmy o zagrożeniu z powietrza rozległy się w całej Ukrainie. Wróg teraz będzie atakował przede wszystkim infrastrukturę wojskową - twierdzi Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Syreny odezwały się w obwodzie charkowskim. Tam Rosjanie próbują się przedrzeć ze wschodu w głąb kraju. Ukraińcy informuję, że tuż pod miastem znajduje się do 7 rosyjskich batalionów, ale w nocy duża część rosyjskiej armii zgrupowała się w okolicach Izium, tam nadal będą toczyć się ciężkie walki.

Przed godz. 5 polskiego czasu alarmy rozbrzmiały w obwodzie donieckim, dniepropetrowskim, połtawskim czy zaporoskim. W wyniku ataku na Zaporoże rakiety spadły tuż obok pociągu ewakuacyjnego do Lwowa, 8 osób zostało tam rannych.



06:10

Gdyby Japonia zrezygnowała z projektów energetycznych na Sachalinie w Rosji, a jej udziały zostałyby przejęte przez Rosję lub kraj trzeci, osłabiłoby to skuteczność zachodnich sankcji i przyniosło korzyści Rosji - oświadczył japoński minister przemysłu Koichi Hagiuda.

Komentarze Hagiudy są następstwem czwartkowego doniesienia brytyjskiego dziennika "The Telegraph", że koncern Shell prowadzi rozmowy z chińskimi firmami w sprawie sprzedaży swoich udziałów w projekcie skroplonego gazu ziemnego Sachalin-2 w Rosji w związku z sankcjami nałożonymi na Moskwę z powodu jej inwazji na Ukrainę.



05:48

Zniszczony dom w Mariupolu.

05:23

Organizacja Fridays for Future chce zorganizować dziś w wielu krajach europejskich demonstracje na rzecz natychmiastowego zaprzestania dostaw gazu z Rosji. Międzynarodowa organizacja, której liderką jest Greta Thunberg, poinformowała, że dziś w kilku miastach w Polsce, na Węgrzech, w Belgii i Niemczech planowane są marsze protestacyjne i wiece.

W Brukseli w południe aktywiści planują wiec przed ambasadą Niemiec.



Fridays for Future jest międzynarodowym ruchem uczniów i studentów, którzy w czasie zajęć szkolnych protestują przeciw bierności polityków wobec globalnego ocieplenia i wywołanych przez człowieka zmian klimatu. Został zainspirowany strajkami Grety Thunberg w Szwecji w 2018 roku.

05:06

Naszą relację z 58. dnia wojny w Ukrainie zaczynamy od przeglądu najważniejszych informacji z nocy:

- Pezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Mariupol, "wbrew temu, co mówią okupanci", nadal stawia opór rosyjskim najeźdźcom. Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił wczoraj rano, że miasto zostało zdobyte. W hucie Azowstal przebywa jednak ponad 2 tysiące ukraińskich i zagranicznych bojowników, którzy do tej pory odmawiają podporządkowania się żądaniom armii rosyjskiej dotyczącym złożenia broni i poddania się. Zełenski dodał, że Rosja kontynuuje przerzucanie wojsk w celu prowadzenia wojny na Ukrainie. Prezydent Ukrainy poinformował też, że Rosja odrzuciła propozycję rozejmu wielkanocnego.

- Brytyjski premier Boris Johnson po raz pierwszy potwierdził, że ukraińscy żołnierze są szkoleni z obsługi przekazywanego im sprzętu również na terenie Wielkiej Brytanii. Przy okazji powiedział, że szkolenia z obsługi sprzętu przeciwlotniczego odbywają się w Polsce. Mogę powiedzieć, że obecnie szkolimy Ukraińców w Polsce w zakresie użycia obrony przeciwlotniczej i w tym kraju (w Wielkiej Brytanii - PAP) w zakresie użycia pojazdów opancerzonych - ujawnił Johnson w czasie pobytu w Indiach.

- USA opracowały nowy typ drona, który odpowiada wymogom ukraińskiego wojska - powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby. Prace nad dronem, nazwanym "Phoenix Ghost", rozpoczęły się jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie. Obecnie chodzi o to, aby jeszcze lepiej dopasować go do wymagań ukraińskiej armii - oświadczył Kirby. Ponad 120 dronów ma zostać dostarczonych na Ukrainę w ramach nowego pakietu pomocy wojskowej rządu USA o wartości 800 milionów dolarów.