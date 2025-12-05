"Ta sprawa [kryptowalut - przyp. red.] się dzisiaj nie zakończyła. Będą bardzo żałowali tej swojej decyzji, będą się jej wstydzili do końca życia. Obiecuję wam" - powiedział Donald Tusk podczas wieczornego wystąpienia w czasie Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej. W ten sposób odniósł się do piątkowego fiaska koalicji rządzącej, której nie udało się odrzucić w Sejmie prezydenckiego weta ws. ustawy o kryptoaktywach. "Zbudowali syndykat, w którym widać twarz mafiosa, przestępcy i polityka PiS. Jesteście po to, żeby oni już nigdy władzy nie odzyskali" - zwrócił się do członków KO.
Po bardzo burzliwym dniu w Sejmie - utajnionym wystąpieniu premiera w parlamencie, nieudanej próbie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptokatywach, uchwaleniu budżetu państwa na 2026 rok - Donald Tusk wygłosił przemówienie podczas Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej.