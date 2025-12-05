Europa ma czas do 2027 roku, by przejąć na siebie większość konwencjonalnych zdolności obronnych NATO, począwszy od kwestii wywiadowczych, na produkcji pocisków rakietowych skończywszy. W Europie już mówi się, że ten ultymatywny termin nakreślony przez USA jest nierealny. Stany Zjednoczone opublikowały także dokument Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Tu również nie ma dobrych wiadomości dla Europejczyków.

USA ustalają termin na 2027 rok dla obrony NATO pod przewodnictwem Europy / Shutterstock

O sprawie ultimatum dla Europy donosi agencja Reutera, powołując się na pięć źródeł, w tym urzędnika USA. Wiadomość o terminie została przekazana na spotkaniu w Waszyngtonie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Pentagonu i delegacje krajów europejskich.

W trakcie rozmów urzędnicy Ministerstwa Wojny poinformowali Europejczyków, że nie są usatysfakcjonowani postępami w dziedzinie obronności, jakie europejska część NATO poczyniła od rozpoczęcia przez Rosję szerokiej inwazji na Ukrainę.

Europa została również poinformowana, że jeśli termin 2027 roku nie zostanie dotrzymany, USA zaprzestaną uczestnictwa w niektórych mechanizmach koordynacji obronności Sojuszu.

Według ocen urzędników, którzy brali udział w rozmowach restrukturyzacja NATO i przeniesienie ciężaru obrony konwencjonalnej na Europę, całkowicie zmieni sposób funkcjonowania Paktu Transatlantyckiego oraz charakter współpracy transatlantyckiej.

Sytuacja bardzo niejasna

Sytuacja jest mglista. Stany Zjednoczone nie przedstawiły jasnych wytycznych, w jaki sposób zamierzają "zmierzyć" postępy poczynione przez Europejczyków. Nie wiadomo nawet, czy termin 2027 roku odzwierciedla stanowisko administracji Donalda Trumpa, czy też wynika z ocen niektórych osób z Pentagonu. Jak zaznacza Reuters, w Waszyngtonie istnieją rozbieżności, co do roli Ameryki w kwestii bezpieczeństwa Europy, a na Kapitolu nie brakuje głosów zaniepokojenia ultimatum.

Konwencjonalne zdolności obronne obejmują środki niejądrowe, od żołnierzy po broń i wywiad.

Europejscy urzędnicy, z którymi rozmawiała agencja, przyznają, że termin jest nierealny i to niezależnie od tego, jaką skalę oceny postępów przyjmie Waszyngton. Europa, choć posiada środki finansowe i wolę polityczną, potrzebuje po prostu czasu i rozwinięcia własnych zdolności produkcyjnych, by zastąpić siły amerykańskie. Gdyby nawet Europa zaczęła masowo zaopatrywać się w sprzęt, produkowany w USA, dostarczenie i wdrożenie go na Stary Kontynent zajmie całe lata.

Problem także w tym, że USA zapewnia Europie potencjał, którego odtworzenie (zwłaszcza w 2 lata) jest po prostu niemożliwe. Chodzi o informacje wywiadowcze, środki obserwacji i rozpoznania, które okazały się kluczowe dla obrony Ukrainy przed rosyjską agresją.

Unia Europejska wyznaczyła sobie cel, jakim jest przygotowanie kontynentu do samoobrony do 2030 roku i twierdzi, że musi uzupełnić luki w zakresie obrony powietrznej, dronów, cyberwojny, amunicji i innych obszarów. Urzędnicy i analitycy twierdzą, że nawet ten termin jest bardzo ambitny.

Nowa strategia USA

Tymczasem opublikowany właśnie dokument wyznaczający priorytety polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA mówi o zerwaniu z dotychczasową polityką zagraniczną w wielu podstawowych aspektach i zmienia główny nacisk polityki zagranicznej z rywalizacji z Chinami na bezpieczeństwo wewnętrzne oraz wyznaczenie zachodniej półkuli jako amerykańskiej strefy wpływów.

Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA zakłada zmianę dotychczasowej polityki wobec Europy. Dokument podkreśla konieczność powrotu do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, przekazania Europie większej odpowiedzialności za własną obronę oraz powstrzymania dalszego rozszerzania NATO. USA mają ograniczyć swoją rolę do organizowania i wspierania sojuszy, rezygnując z globalnej dominacji. W strategii krytykowane są europejskie rządy za podejście do wojny w Ukrainie i podważanie procesów demokratycznych. Priorytetem USA jest wynegocjowanie zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz wsparcie odbudowy Ukrainy. Dokument zapowiada także promocję "prawdziwej demokracji" i ochronę tożsamości narodowych w Europie. W perspektywie przewiduje się możliwą redukcję amerykańskich wojsk w Europie, z wyłączeniem Polski. Europa została wymieniona jako trzeci priorytet po zachodniej półkuli i Azji.

Dokument krytykuje m.in. podejście państw europejskich do wojny Rosji z Ukrainą.

"Administracja Trumpa znajduje się w sporze z europejskimi urzędnikami, którzy mają nierealistyczne oczekiwania co do wojny (w Ukrainie) wyrażane przez niestabilne rządy mniejszościowe, z których wiele depcze podstawowe zasady demokracji, aby stłumić opozycję. Zdecydowana większość europejska pragnie pokoju, ale pragnienie to nie przekłada się na politykę, w dużej mierze z powodu podważania przez te rządy procesów demokratycznych" - napisano.