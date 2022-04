Dwukrotny mistrz olimpijski i wielokrotny medalista mistrzostw świata w pływaniu Rosjanin Jewgienij Ryłow został zdyskwalifikowany na dziewięć miesięcy po udziale w wiecu poparcia dla Władimira Putina na stadionie Łużniki.

Wiec propagandowy mający być wyrazem poparcia dla inwazji na Ukrainę odbył się 18 marca, a pięć dni później Międzynarodowa Federacja Pływacka (FINA) wszczęła w tej sprawie postępowanie.

FINA wydała w czwartek jedynie krótki komunikat, w którym "przyjęła do wiadomości" decyzję panelu dyscyplinarnego o dyskwalifikacji Ryłowa. To pierwsze orzeczenie nie zostało dotychczas podane do publicznej wiadomości.

Podwójny mistrz olimpijski z Tokio raczej nie ucierpi z tego powodu bardziej niż jego rodacy oraz pływacy z Białorusi, których FINA wykluczyła ze wszystkich zawodów międzynarodowych do końca 2022 roku.

W marcowym wiecu wzięło udział kilkoro innych czołowych rosyjskich sportowców, medalistów olimpijskich. Oprócz Ryłowa byli łyżwiarze figurowi Wiktoria Sinicyna, Nikita Kacałapow, Jewgienia Tarasowa i Władimir Morozow, biegacz narciarski Aleksander Bolszunow oraz gimnastyczki - bliźniaczki Dina i Arina Aweriny.

Większość zawodników, w tym Ryłow, została sfotografowana w kurtkach z literą "Z" na piersi. Litery tej nie ma w rosyjskim alfabecie, ale stała się symbolem wsparcia dla wojsk rosyjskich po tym, jak została użyta jako znacznik na pojazdach opancerzonych operujących na Ukrainie.

Z Ryłowem kontrakt sponsorski zerwała produkująca stroje pływackie firma Speedo.