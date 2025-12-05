W wieku 96 lat zmarł Frank Gehry, jeden z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych architektów współczesnych. Informację o śmierci przekazała Meaghan Lloyd z pracowni Gehry Partners. Gehry odszedł w piątek w swoim domu w Santa Monica po krótkiej chorobie układu oddechowego.

Zmarł Frank Gehry – wybitny architekt / Xavier Collin/Image Press Agency/ABACAPRESS.COM / PAP

Gehry był laureatem Nagrody Pritzkera i pionierem w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w architekturze.

Jego charakterystyczne, dynamiczne budynki na stałe wpisały się w krajobraz wielu miast na świecie.

Frank Gehry urodził się w 1929 roku w Toronto jako Frank Goldberg. Jego matka pochodziła z rodziny wywodzącej się z Łodzi. W 1947 roku wraz z bliskimi przeniósł się do Kalifornii, gdzie studiował architekturę na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w Los Angeles, a następnie urbanistykę na Harvardzie.

Światową sławę przyniósł mu charakterystyczny, dekonstruktywistyczny styl, łączący codzienne materiały z dynamicznymi, nieoczywistymi formami. Gehry był pionierem w wykorzystywaniu oprogramowania komputerowego do projektowania skomplikowanych brył. W 1989 roku otrzymał prestiżową Nagrodę Pritzkera, uznawaną za najważniejsze wyróżnienie w świecie architektury.

Najbardziej znanym dziełem Gehry’ego jest Muzeum Guggenheima w Bilbao, ukończone w 1997 roku. Budynek stał się symbolem miasta i jednym z najważniejszych przykładów współczesnej architektury, a jego sukces zapoczątkował tzw. "efekt Bilbao" - zjawisko, w którym nowatorskie projekty architektoniczne przyciągają turystów i inwestorów.

Muzeum Guggenheima w Bilbao / Shutterstock

Muzeum Guggenheima w Bilbao / Shutterstock

Do innych słynnych realizacji Gehry’ego należą m.in.: Tańczący Dom w Pradze (1996), zespół Neuer Zollhof w Duesseldorfie (1999), Muzeum Pop Kultury w Seattle (2000), Gehry Tower w Hanowerze (2001), Walt Disney Concert Hall w Los Angeles (2003), wieżowiec 8 Spruce Tower w Nowym Jorku (2010) oraz Muzeum Fundacji Louisa Vuittona w Paryżu (2014).

Gehry Tower w Hanowerze / Shutterstock