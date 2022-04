W oblężonym Mariupolu Rosjanie cały czas ostrzeliwują zakłady metalurgiczne Azowstal, gdzie broni się wojsko ukraińskie i gdzie przebywają cywile. Sytuacja jest już bardziej, niż krytyczna - poinformował dowódca 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej major Serhij Wołyna. Rosjanie przekazali, że Putin wstrzymał szturm na fabrykę, bo Siergiej Szojgu przekazał mu, że miasto zostało zdobyte przez Rosjan. Cały czas trwa ostrzał innych ukraińskich miast. Bomby spadały m.in. na Charków i Zaporoże. To najważniejsze informacje z 57. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Zdjęcie ilustracyjne / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Zakłady metalurgiczne Azowstal w Mariupolu są ostrzeliwane przez rosyjskie wojska przez 7-10 godzin na dobę, sytuacja jest już bardziej, niż krytyczna - poinformował w czwartek dowódca 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej major Serhij Wołyna, cytowany przez Radio Swoboda.

Prezydent Rosji Władimir Putin nakazał wstrzymanie szturmu na zakłady Azowstal w Mariupolu. To reakcja na zapewnienia ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu, że miasto zostało zdobyte przez Rosjan.

Według strony ukraińskiej, w mieście przebywa 120 tysięcy cywilów, którzy nie mogą się z niego ewakuować. Według informacji przekazanych przez Wołodymyra Zełenskiego, jest tam też 400 rannych ukraińskich żołnierzy.

Ostrzały ukraińskich miejscowości

Dwie osoby zginęły w czwartek w Charkowie na północnym wschodzie Ukrainy w wyniku rosyjskiego ostrzału miasta. Dwie rakiety rosyjskie spadły też na Zaporoże. "Przeciwnik próbował zniszczyć obiekty infrastruktury miejskiej" - podały władze.

W czwartek odbyła się też kolejna wymiana jeńców ze stroną rosyjską. Do Ukrainy wróciło 10 wojskowych i 9 cywilów.

Ewakuacja z Mariupola do Zaporoża

Do Zaporoża, znajdującego się pod kontrolą władz ukraińskich, dotarły w czwartek trzy autobusy ewakuacyjne z obleganego przez Rosjan Mariupola - informuje portal Hromadske.

Są to, jak wynika z relacji, trzy z czterech autobusów, które zdołały w środę wyjechać z Mariupola.



W mieście Popasna w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy zginęło od początku inwazji ponad 100 mieszkańców; obecnie przebywa tam zaledwie 2,5 tys. osób, które chowają się schronach - poinformował na Telegramie szef ługańskiej administracji obwodowej Serhij Hajdaj.

Zbiorowe mogiły w Mariupolu

Satelita firmy Maxar Technologies zarejestrowała potężną zbiorową mogiłę w okupowanej przez Rosjan wsi Mangusz położonej 20 kilometrów od Mariupola - podaje Radio Swoboda, które otrzymało satelitarne fotografie prawdopodobnego miejsca pochówku. Mogiła ma mieć nawet 300 metrów.

Pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy

Prezydent USA Joe Biden ogłosił w czwartek nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, zawierający m.in. dziesiątki haubic i 144 tys. pocisków do nich. Wartość pakietu to 800 mln USD. Dodatkowo zapowiedział wypłatę kolejnej transzy pomocy finansowej dla rządu w Kijowie w wysokości 500 mln USD i wezwał Kongres do udostępnienia kolejnych funduszy na pomoc dla Ukrainy.

Dziś ogłaszam kolejne 800 milionów dolarów, by dodatkowo wzmocnić zdolność Ukrainy do walki na wschodzie (tego kraju) i w regionie Donbasu. Ten pakiet zawiera ciężką artylerię, dziesiątki haubic i 144 tys. sztuk amunicji do tych haubic. Zawiera też więcej dronów taktycznych - powiedział amerykański prezydent w Białym Domu, tuż po spotkaniu z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.

Pakiet pomocy o tej samej wartości ogłoszony został w ubiegłym tygodniu; wówczas zawierał on 18 haubic holowanych 155 mm i 40 tys. sztuk amunicji. Pierwsze haubice dotarły do Europy w tym tygodniu i w środę Pentagon oznajmił, że rozpoczął szkolenie z ich obsługi.