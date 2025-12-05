Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban skomentował wyniki losowania grup Mistrzostw Świata 2026, które odbyło się w Waszyngtonie. W rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że Holandia jest wyraźnym faworytem potencjalnej grupy z udziałem Polski, ale wyraził nadzieję, że w ewentualnym trzecim starciu z tym rywalem Biało-Czerwoni odniosą zwycięstwo.

Trener polskiej reprezentacji ocenił losowanie grup na przyszłoroczne mistrzostwa świata / Leszek Szymański/EPA/SHAWN THEW / PAP

Trener polskiej kadry piłkarskiej Jan Urban uznał Holandię za faworyta potencjalnej grupy Polski na MŚ 2026, ale wierzy, że Biało-Czerwoni mogą ją w końcu pokonać.

Selekcjoner podkreślił, że kluczowe będą marcowe baraże z Albanią, a droga do mundialu wciąż jest daleka.

Urban ocenił losowanie w Waszyngtonie jako efektowne amerykańskie show i wyraził żal, że Polska nie trafiła do grupy z gospodarzami turnieju.

Urban zaznaczył, że nasza droga do mundialu wciąż jest daleka, a kluczowe będą marcowe baraże z Albanią. Musimy poradzić sobie z zespołem, który już raz wygrał grupę, w której my byliśmy. Gramy u siebie, więc musimy przyjąć rolę faworyta, ale Albania to bardzo ciekawa drużyna - ocenił selekcjoner.

Odnosząc się do potencjalnych rywali w grupie - Holandii, Japonii i Tunezji - Urban przyznał, że Holendrzy to światowa czołówka, ale Polska może ich "rozszyfrować". Oni też nas analizują. Byłby to bardzo ciekawy pojedynek. Do trzech razy sztuka - dodał trener, nawiązując do wcześniejszych remisów z Pomarańczowymi.

Selekcjoner przyznał, że niewiele wie o obecnej reprezentacji Tunezji, poza historycznym zwycięstwem Polski w 1978 roku. Japonię określił jako "bardzo nieprzyjemnego" przeciwnika.

Urban mówił także o miastach, w których będą rozgrywane mundialowe spotkania.

Wskazał, że grał w Monterrey już podczas mundialu 1986 r., lecz miasto to nie zrobiło na nim dobrego wrażenia. Nie było tam takiej atmosfery mistrzostw świata. Nie wiem dlaczego, ale na pewno brakowało troszeczkę publiczności. Natomiast kolejne spotkanie, już w Stanach, to dla mnie na pewno będzie nowość - powiedział.

Pytany o ocenę amerykańskiej piłki nożnej, Urban podkreślił profesjonalizm selekcjonera USA Mauricio Pochettino i wyraził żal, że Polska nie trafiła do grupy z gospodarzami turnieju.

Ceremonię losowania w Kennedy Center w Waszyngtonie selekcjoner określił jako "wielkie amerykańskie show", w którym losowanie grup było tylko jednym z elementów bogatego programu.

