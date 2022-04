Mer Mariupola Wadym Bojczenko ocenił w czwartek, że w masowych grobach w pobliskim Manhuszu mogą spoczywać zwłoki 3-9 tysięcy mieszkańców Mariupola. Wcześniej media opublikowały zdjęcia satelitarne firmy Maxar Technologies, na których widać około 300-metrowy rów. Oblężonego Mariupola wciąż nie może opuścić około 120 tys. cywilów. Dwie rosyjskie rakiety spadły dziś na Zaporoże - poinformowały władze obwodowe. Najważniejsze wydarzenia związane z 57. dniem wojny w Ukrainie zbieramy w naszej relacji z 21.04.2022 r.

Charków / PAP/Mykola Kalyeniak /

W miejscowości Manhusz pod Mariupolem Rosjanie wykopali kilka masowych grobów; ciężarówkami zwożą tam ciała ofiar i zrzucają je do mogił - poinformował doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

Trwa rosyjskie bombardowanie zakładów Azowstal w Mariupolu.

Wcześniej minister obrony Rosji Sierigej Szojgu przekazał, że Rosjanie zdobyli Mariupol. Twierdził, że Władimir Putin nakazał wstrzymanie szturmu na tamtejszą fabrykę Azowstal. Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk wezwała Rosję do pilnego zapewnienia korytarza humanitarnego w celu ewakuacji ludności cywilnej z Azowstalu.

Około 120 tys. cywilów nie może opuścić oblężonego Mariupola.

Dwie osoby zginęły w Charkowie na północnym wschodzie Ukrainy w wyniku rosyjskiego ostrzału miasta.

Dwie rosyjskie rakiety spadły na Zaporoże - ponformowały władze obwodowe.

80 proc. terytorium obwodu ługańskiego jest obecnie pod kontrolą wojsk rosyjskich - poinformował na Telegramie szef władz obwodowych Serhij Hajdaj.

Ukraina poparła inicjatywę sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, aby wprowadzić na Ukrainie czterodniową "przerwę humanitarną" w działaniach wojennych z okazji Świąt Wielkanocnych. Rosja tę propozycję jednak odrzuciła.

23:56

23:45

Rosja odrzuciła propozycję rozejmu wielkanocnego - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenskij w nagraniu na swoim facebookowym profilu. "Ale trzymamy nadzieję. Nadzieję na pokój, nadzieję, że życie przezwycięży śmierć" - dodał.

23:41

57. dzień wojny w Ukrainie. Najważniejsze wydarzenia zebraliśmy w krótkim podsumowaniu.



23:29

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin planuje spotkać się 26 kwietnia w bazie lotniczej Ramstein w Nadrenii-Palatynacie z przedstawicielami szeregu państw w celu omówienia wojny na Ukrainie, poinformował w czwartek rzecznik Pentagonu John Kirby.



Kirby nie podał żadnych szczegółów dotyczących listy uczestników, zaznaczył jednak, że nie tylko przedstawiciele krajów sojuszu zostaną zaproszeni.



Jednym z celów spotkania jest zapewnienie trwałego bezpieczeństwa i suwerenności Ukrainy. Rozmowy będą dotyczyć się również potrzeb obronnych Ukrainy wykraczających poza obecną wojnę - powiedział rzecznik Pentagonu.

23:16

Wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych Paweł Szefernaker rozmawiał w czwartek z przedstawicielom ogólnopolskich organizacji pozarządowych pomagających uchodźcom wojennym z Ukrainy m.in. o współpracy w ramach systemu edukacji, zdrowia, polityki społecznej i rynku pracy.



"Mam nadzieję, że regularne spotkania w Warszawie i kontakt z wojewodami sprawią, że wiele spraw uda się wyjaśniać na bieżąco" - napisał po spotkaniu na Twitterze.

23:09

Nie otrzymaliśmy żadnych nowych środków europejskich w związku z ukraińskimi uchodźcami przebywającymi w Polsce - podkreślił w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. "Wszystko, o czym mówi Komisja Europejska, to środki, które zostały zakontraktowane. My te środki właściwie już wydaliśmy" - mówił w czwartek wieczorem szef MFiPR, pytany w "Gościu Wiadomości", czy z Unia Europejska przekazała jakieś środki na uchodźców, którzy przybyli do Polski.

23:01

"Wielu obywateli zostało zmuszonych do wyjazdu za granicę bez dokumentów. Robimy wszystko, aby rozwiązać ich problemy. Dziś poleciłem uwolnić wydawanie dowodów osobistych, potrzebnych do powrotu do Ukrainy" - przekazał Dymytro Kułeba.



22:44

Na kierunkach Donieck i Ługańsk w ciągu ostatnich 24 godzin ukraińskie siły skutecznie odparły dziesięć ataków wroga i zniszczyły dziesiątki jednostek sprzętu - informuje agencja Ukrinform, pwołując się na komunikat Agencji Ochrony Środowiska.

22:25

Jestem przekonany, że heroiczna walka Ukraińców w obronie wolności musi zakończyć się zwycięstwem dobra nad złem - napisał prezydent Andrzej Duda w liście do Uczestników i Organizatorów uroczystości wręczenia Nagrody Prometejskiej.



22:15

Straty materialne poniesione dotąd przez Ukrainę z powodu uszkodzenia budynków i infrastruktury w toku rosyjskiej inwazji sięgają ok. 60 mld dolarów i będą rosły w miarę, jak będzie trwała wojna - powiedział w czwartek prezes Banku Światowego David Malpass.

21:52

Ukraiński PKB może zmaleć w tym roku o ponad 50 proc. - poinformował premier Ukrainy Denys Szmyhal.

21:46

Ukraina potrzebuje 7 miliardów dolarów miesięcznie, aby zrekompensować straty gospodarcze spowodowane wojną z Rosją - powiedział w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas debaty o pomocy dla Ukrainy, zorganizowanej w Waszyngtonie przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

21:15

"Dobiega końca drugi miesiąc wojny. Co osiągnął Kreml? 1. Ukraina jest zjednoczona jak nigdy dotąd; 2. Zachód jest skonsolidowany; 3. Lobbyści prorosyjscy nie mają przyszłości; 4. Nord Stream 2 jest zamknięty na zawsze; 5. Rosyjska gospodarka upada; 6. Rosyjscy żołnierze ponoszą tysiące strat" - wskazał doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.



21:03

Pseudoreferenda, które Rosja zamierza przeprowadzić na zajętych terytoriach Ukrainy, będą pozbawione wartości prawnej - oświadczyło w czwartek MSZ w Kijowie. Resort zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o potępienie przygotowań do tych sfałszowanych głosowań, nieuznawanie ich wyników i dalsze wywieranie presji na Rosję.



"Jest oczywiste, że przestępcze działania Rosji nie mają poparcia ludności na tymczasowo okupowanych terytoriach" - wskazało w komunikacie opublikowanym na Facebooku ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy.

20:43

To, że znalazłem się na liście osób objętych rosyjskimi sankcjami uznaję za zaszczyt - powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. Na liście jest około 30 Amerykanów, w tym wiceprezydent Kamala Harris i założyciel Facebooka Mark Zuckerberg.

20:22

Unia Europejska objęła sankcjami dwie kolejne osoby za ich rolę w podważaniu integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy. Są to dwaj biznesmani, z których jeden jest założycielem i nieoficjalnym szefem najemniczej Grupy Wagnera.

19:55

W Kramatorsku zostało 40 tys. cywilów - poinformował telewizję Suspilne Pawło Kyryłenko, szef władz obwodu donieckiego. W całym obwodzie donieckim, poza oblężonym Mariupolem, pozostało 430 tys. z 1,67 mln mieszkańców.

Większość mieszkańców opuściła Kramatorsk i położony na wschodzie Ukrainy region z powodu toczących się tam działań zbrojnych.

19:26

Na okupowanych terytoriach obwodu chersońskiego Rosjanie ogłosili mobilizację mężczyzn, a na 1 maja szykują "referendum" w sprawie utworzenia tam "republiki ludowej" - podał sztab generalny ukraińskiej armii w komunikacie opublikowanym na Facebooku.



Z informacji ukraińskiego dowództwa, że na kierunku wołyńskim, poleskim i siewierskim wróg nie podejmował aktywnych działań ofensywnych.



Następuje znaczne zmniejszenie intensywności ruchu kolumn rosyjskiego sprzętu wojskowego na terenie Republiki Białorusi. Niektóre jednostki białoruskich sił zbrojnych nadal realizują zadania ochrony granicy ukraińsko-białoruskiej w obwodach brzeskim i homelskim - doprecyzował sztab.



Sytuacja na kierunku słobodzkim nie zmieniła się znacząco. Trwa częściowa blokada Charkowa i niszczenie infrastruktury miejskiej przez artylerię. Na czasowo okupowanym terytorium obwodu charkowskiego rosyjskie siły okupacyjne zabraniają przemieszczania się miejscowej ludności w kierunku terytorium kontrolowanego przez siły ukraińskie (...), dostawy pomocy humanitarnej ze strony ukraińskiej są zablokowane - dodał.



Wciąż trwa ostrzał Mikołajowa, a Rosjanie bez powodzenia próbują poprawić swoją pozycję taktyczną i zbliżyć się do miasta.

19:16

W oblężonym Mariupolu znajduje się ponad 400 rannych ukraińskich żołnierzy - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, cytowany przez portal informacyjny Ukrinform.

Zełenski przyznał, że rozpatrywane są dwie opcje odblokowania miasta: militarna i dyplomatyczna.

18:54

Dwa rosyjskie samoloty, które zostay zestrzelone dziś przez Ukraińców nad obwodem charkowskim, zostały trafione rakietami na pułapie 6 tysięcy metrów - informuje dowództwo Wostok. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to maszyny Su-34 oraz Su-35, które spadły w okolicach miasta Izium, gdzie trwają zaciekłe walki.

Z kolei obrona terytorialna podaje, że w jednym miejscu zestrzelił dwa rosyjskie śmigłowce - K-52 oraz Mi-8. Publikuje film, na którym widać dwa słupy dymu nad szczątkami maszyn leżacych na polach w odległości mniej więcej kilometra.

18:50

Dwie osoby zginęły w Charkowie na północnym wschodzie Ukrainy w wyniku rosyjskiego ostrzału miasta - poinformował portal Suspilne, powołując się na centrum ratownictwa medycznego.



Pocisk trafił w komorę silnikową, samochód spłonął - podał portal.

18:47

Rząd Niemiec przygotowuje dostawę ciężkiej broni na Ukrainę w sposób pośredni - poprzez wymianę sprzętu z krajami NATO. Z ustaleń agencji dpa wynika, że Słowenia zgodziła się przekazać Ukrainie znaczną liczbę czołgów konstrukcji radzieckiej T-72, za co w zamian otrzyma z Niemiec bojowe wozy piechoty Marder i transportery opancerzone Fuchs.

18:33

Satelita firmy Maxar Technologies zarejestrowała potężną zbiorową mogiłę w okupowanej przez Rosjan wsi Mangusz położonej 20 kilometrów od Mariupola - podaje Radio Swoboda, które otrzymało satelitarne fotografie prawdopodobnego miejsca pochówku.

18:22

Dla mnie nowa rosyjska ofensywa w Ukrainie rozpoczęła się co najmniej trzy, cztery dni temu - ocenia aktualną wojenną sytacje generał Bogusław Pacek.

18:14

Zełenski zwrócił się do Portugalii o przekazanie czołgów Leopard, transporterów opancerzonych i broni przeciwokrętowej.

17:55

Rosja - wbrew porozumieniu - zablokowała ewakucję mieszkańców z oblężonego Mariupola. Poinformowała o tym ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk. Mówi, że jeszcze wczoraj podczas rozmów Rosjanie zgodzili się na utworzenie korytarza w Mariupola do Zaporoża. Dziś po mieszkańców podjechało kilkadziesiąt autobusów, jednak rosyjscy żołnierze nie zgodzili się na ich wypuszczenie z miasta.

To naruszenie gwarancji i pogwałcenie międzynarodowego prawa - mówiła wiceszefowa ukraińskiego rządu. Dodała, że wczoraj podczas ewakuacji Rosjanie także utrudniali wyjazd z miasta. Zablokowali łączność komórkową, w związku z tym dużą część mieszkańców nie dowiedziałą się o możliwości opuszczenia Mariupola.

Z kolei mer Wadym Bojczenko poinformował, że dziś z miasta udało się uciec 79 osobom. Walczymy o każdego. Naszym głównym celem jest ratowanie ludzi, którzy wciąż są zakładnikami w oblężonym Mariupolu. Musimy wyrwać z niewoli każdego obywatela Mariupola i pomóc im wrócić do życia - mówił Bojczenko.

17:21

Trwa rosyjskie bombardowanie zakładów Azowstal w Mariupolu - informuje doradca mera tego miasta Petro Andruszczenko. Według niego, walki trwają także w oddalonej o kilka kilometrów od kombinatu zajezdni tramwajowej.

Andruszczenko zwraca uwagę, że te działania trwają mimo wstrzymania przez prezydenta Putina ataku na Azowstal. Urzędnik dodał, że ta sytuacja pokazuje też, w jaki sposób rosyjska armia realizuje porozumienia w sprawie utworzenia korytarzy humanitarnych dla mieszkańców chcących opuścić oblężony Mariupol.

17:00

Zastępca sekretarza stanu USA Wendy Sherman powiedziała w Brukseli, że Rosja nie osiąga swoich celów podczas inwazji na Ukrainę i że częściowo powodem tego są zachodnie sankcje.

To, do czego dążymy, to strategiczna porażka (prezydenta Rosji) Władimira Putina i Kremla. I wierzę, że to już się dzieje, że bez względu na to, co się stanie Ukraina przetrwa - oświadczyła Sherman podczas wydarzenia zorganizowanego przez brukselski think tank Friends of Europe.

16:44

Do Zaporoża, znajdującego się pod kontrolą władz ukraińskich, dotarły trzy autobusy ewakuacyjne z obleganego przez Rosjan Mariupola - informuje portal Hromadske.

Są to, jak wynika z relacji, trzy z czterech autobusów, które zdołały w środę wyjechać z Mariupola.

Wcześniej mer Mariupola Wadym Bojczenko informował, że ewakuacja, którą wstępnie uzgodniono z Rosjanami w środę rano, odbywała się w skrajnie trudnych warunkach i de facto została zerwana przez stronę rosyjską.

16:22

Biden ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy wart 800 mln dolarów, w tym dziesiątki haubic i drony taktyczne.

16:14

Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy ostrzega przed rosyjskimi atakami na infrastrukturę kolejową na zachodzie kraju. Z analiz ekspertów wojskowych wynika, że nie jest wykluczony atak na głóne węzły komunikacji kolejowej, a także na mosty i wiadukty. Rosyjskie kanały w mediach społecznościowych wspierające agresję przekazują sobie dane lokalizacyjne takich obiektów. Choć - jak podkreśla Rada - może to być element zastraszania i wojny informacyjnej, jednak takie ataki trzeba brać pod uwagę w kontekście rosyjskich zapowiedzi dotyczących blokowania zagranicznej pomocy wojskowej dla Ukrainy.

16:03

Ukraińcy zestrzelili dzisiaj dwa rosyjskie samoloty wojskowe. To maszyny Su-34 oraz Su-25.

Su-34 został trafiony z ręcznej wyrzutni Igła w okolicach miasta Izjum. W tej części obwodu charkowskiego trwają zacięte walki. Szczątki maszyny spadły na tereny okupowane przez Rosjan. Z kolei Su-25 żołnierze wojsko powietrzno-desantowych zestrzelili wyrzutnią Stingerem. Nie informują, gdzie do tego doszło.

15:55

Około 120 tys. cywilów nie może opuścić oblężonego Mariupola - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, cytowany przez agencję Reutera.

Odnosząc się do wcześniejszych uwag rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu, Zełenski oświadczył, że siły rosyjskie kontrolują większość terytorium Mariupola, ale wojska ukraińskie pozostają w części miasta. Ostatnim bastionem oporu jest kombinat metalurgiczny Azowstal.

15:50

Nie żyje kolejny rosyjski dowódca. Podczas walk zginął pułkownik Michaił Nagamow.



15:23

Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy poparła propozycję przedstawioną przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i przedłużyła obowiązywanie stanu wojennego w kraju co najmniej do 25 maja.

Stan wojenny na Ukrainie został wprowadzony po zaatakowaniu tego kraju przez Rosję 24 lutego.

15:19

Zakłady metalurgiczne Azowstal w Mariupolu są ostrzeliwane przez rosyjskie wojska przez 7-10 godzin na dobę, sytuacja jest już bardziej, niż krytyczna - poinformował w czwartek dowódca 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej major Serhij Wołyna, cytowany przez Radio Swoboda.



15:11

Około 200 osób wciąż czeka na ewakuację z oblężonego Mariupola - powiedział mer tego miasta Wadym Bojczenko, cytowany przez agencję informacyjną Reutera.

Przypomniał, że mały konwój autobusów ewakuował ludzi poprzedniego dnia - w środę - i obecnie zmierza w stronę Zaporoża.

15:08

Oddział najemników z Syrii i Libii został rozbity przez ukraińskie wojska w okolicach Popasnej w obwodzie ługańskim. Poinformował o tym sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow.



Oddział najemników liczył 25 ludzi. Jak mówił Daniłow w wywiadzie radiowym, został zniszczony w całości. Dodał, że trudno ocenić, jaką wartość bojową mają najemnicy z Bliskiego Wschodu i północnej Afryki.

Trudno powiedzieć, jacy to są żołnierze. U nas są inne warunki klimatyczne, no i wojna jest inna. Wydaje mi się, że oni zupełnie czegoś innego oczekiwali, niż tu zobaczyli - mówi Daniłow.

Według jego szacunków, liczba najemników z Syrii i Libii, walczących po stronie rosyjskiej, to maksymalnie 500 osób.

15:07

Po kolejnej wymianie jeńców ze stroną rosyjską do domów wraca 10 wojskowych i dziewięciu cywilów - poinformowała wicepremier Iryna Wereszczuk.

Wśród nich są ranni, co jest bardzo ważne. Będą mogli otrzymać pełnowartościową pomoc medyczną, a także przejść rehabilitację - napisała Wereszczuk w Telegramie.

15:00

Rosjanie rozpoczęli akcję poszukiwawczą w miejscu zatonięcia krążownika Moskwa w północno-zachodniej części Morza Czarnego, o czym poinformował na Facebooku przedstawiciel ukraińskiego dowództwa operacyjnego "Południe" Władysław Nazarow.

14:50

O ataku rakietowym Rosjan na Zaporoże poinformowały władze obwodowe. Przeciwnik próbował zniszczyć obiekty infrastruktury miejskiej - podano.

Telegram

14:30

W mieście Popasna w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy zginęło od początku inwazji ponad 100 mieszkańców. Obecnie przebywa tam zaledwie 2,5 tys. osób, które chowają się schronach - poinformował na Telegramie szef ługańskiej administracji obwodowej Serhij Hajdaj.

14:02

Wielka Brytania ogłosiła objęcie sankcjami 26 osób oraz podmiotów z sektora wojskowego Rosji, bezpośrednio odpowiedzialnych za okrucieństwa wobec mieszkańców Ukrainy, lub pośrednio je wspierających.

Wśród osób objętych sankcjami znaleźli się: ppłk Azatbek Omurbekow, oficer dowodzący armii rosyjskiej, zamieszany w masakrę w Buczy, gen. płk Andriej Sierdiukow, dowódca sił powietrznodesantowych, gen. dyw. Walery Fliustikow, dowódca Sił Operacji Specjalnych i gen. płk Nikołaj Bogdanowski, pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego.

13:36

Rosyjska narracja publikowana po ujawnieniu zbrodni w Buczy wskazuje na zaplanowaną operację prowadzoną przez Kreml - ocenił na Twitterze rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Celem było zakłamanie prawdy o masakrze - dodał.



13:22

Rosyjscy żołnierze zdecydowali się oblegać zakłady metalurgiczne Azowstal w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy, ponieważ zrozumieli, że nie są w stanie zdobyć ich siłą - ocenił doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz, cytowany przez agencję Reutera.

Mariupol znajduje się w oblężeniu rosyjskich wojsk od początku marca. W mieście trwają ciągłe ostrzały i bombardowania. Sytuacja mieszkańców jest katastrofalna - według ostrożnych szacunków mogło tam już zginąć ponad 20 tys. osób.

13:09

Wokół zablokowanego Mariupola Rosja utworzyła cztery obozy filtracyjne dla mężczyzn przebywających w mieście - poinformował mer miasta Wadym Bojczenko, cytowany przez ukraińską redakcję Radia Swoboda.

Już od ponad tygodnia trwa dość złożona, bardzo bezwzględna filtracja (...) Bardzo uważnie podchodzą do wszystkich mężczyzn, poddają ich filtracji po kilka razy: prawie wszyscy byli za kratami, na przesłuchaniach - przekazał Bojczenko.

Dosyć brutalnie prowadzą czystkę w mieście: oczyszczają je z urzędników państwowych, pracowników samorządowych, dokądś ich wywożą - powiedział mer.

12:55

Odbudowa zniszczonych przez Rosjan budynków mieszkalnych w Kijowie zajmie w warunkach pokoju około pół roku i pochłonie miliardy hrywien - powiedział mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko podczas konferencji prasowej w czwartek.

Jeszcze nie przeprowadziliśmy szczegółowych analiz, ale sądzę, że potrzeba na to pół roku. Mam tutaj na myśli odbudowę w warunkach pokoju. Koszty wyniosą miliardy hrywien (setki milionów złotych - PAP) - odpowiedział Kliczko na pytanie reporterki PAP podczas konferencji przed kijowskim ratuszem zwołanej z okazji otwarcia Domu Europy w ukraińskiej stolicy.

12:52

IKEA rozważa możliwość ponownego otwarcia swoich sklepów w Rosji - twierdzi minister ds. handlu Wiktor Jewtuchow, cytowany przez rosyjską agencję informacyjną TASS. Informacji tej nie potwierdzają na razie władze szwedzkiego koncernu meblowego - czytamy w gazecie "Aftonbladet".

12:51

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (wywiad wojskowy - GUR MO) oświadczył, że wojska rosyjskie zamierzają skierować na Ukrainę sprzęt wojskowy z czasów ZSRR, by zwiększyć intensywność ostrzałów miast ukraińskich.

12:50

Rosja oznajmiła, że zamyka konsulaty Litwy, Łotwy i Estonii na swym terytorium. Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało takie działanie za nieuzasadnione, prowadzące do dalszej politycznej i dyplomatycznej samoizolacji Rosji.

Pracownicy konsulatów państw bałtyckich, a także ich rodziny muszą opuścić terytorium Rosji w ciągu 15 dni.

MSZ Litwy w czwartkowym komunikacie przekazało, że decyzja Rosji jest odpowiedzią na działania Litwy, a także dwóch pozostałych republik bałtyckich.

12:42

W miejscowości Manhusz pod Mariupolem Rosjanie wykopali kilka masowych grobów; ciężarówkami zwożą tam ciała ofiar i zrzucają je do mogił - poinformował doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

Manchusz pod Mariupolem, zdjęcie z lotu ptaka / PAP/EPA/MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT /

Według niego ciała są zapakowane w plastikowe worki. "To znowu potwierdza nasze wcześniejsze informacje o nagromadzeniu ciał zabitych w innym miejscu" - dodał.



Andriuszczenko opublikował zdjęcia, które - jak przekazał - pokazują lokalizację zbiorowych pochówków.



Telegram

12:40

Rosjanie całkowicie izolują od Ukrainy okupowane miejscowości, zabraniają ewakuacji mieszkańców; pojawiły się informacje o rozstrzelaniu wolontariuszy - podaje wywiad wojskowy Ukrainy.

12:39

Najbardziej wstrząsa mną to, że dzieci są celowo zabijane, dzieci są celowo ranione, dzieci przeżywają ogromną traumę na skutek przemocy, która je dotyka - mówiła w Rozmowie w południe w RMF FM dr Monika Kacprzak, która była gościem Mariusza Piekarskiego. Przed wojną mieliśmy siedem milionów dzieci na Ukrainie, już teraz wiemy, że dwie trzecie z nich musiały opuścić swoje domy i tak naprawdę straciły miejsce życia - podkreślała rzeczniczka UNICEF.

12:08

Lider światowego rankingu tenisistów Novak Djokovic skrytykował decyzję organizatorów wielkoszlemowego Wimbledonu, którzy wykluczyli rosyjskich i białoruskich zawodników z tegorocznego turnieju. Ta decyzja to szaleństwo - podkreślił Serb.

Organizatorzy Wimbledonu wczoraj zakazali występu w tegorocznej edycji turnieju tenisistom z Rosji i Białorusi w związku z udziałem tych państw w agresji zbrojnej na Ukrainę.

12:07

W Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim wojska rosyjskie zniszczyły wszystkie magazyny żywnościowe; ludzie otrzymują produkty tylko z dostaw humanitarnych - poinformował na Telegramie szef władz obwodowych Serhij Hajdaj.



Telegram

12:06

Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że postara się jak najszybciej skontaktować z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem w sprawie dostarczenia broni Ukrainie. Dwuznaczna postawa Niemiec na pewno nie pomaga - powiedział szef rządu.

11:59

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez, ukraińska wiceminister ds. integracji z UE Olha Stefaniszyna i premier Danii Mette Frederiksen / Spanish PM press office HANDOUT / PAP/EPA

Premier Danii Mette Frederiksen podczas wizyty w Kijowie zapowiedziała przekazanie Ukrainie kolejnej dostawy broni. Szefowej duńskiego rządu towarzyszy premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

W rozmowie z duńską TV 2 Frederiksen podkreśliła, że "jednym z najważniejszych przesłań ze strony duńskiej jest dostarczenie Ukrainie dodatkowej broni, to jest w tej chwili najbardziej potrzebne".

Szefowa duńskiego rządu, ubrana w kamizelkę kuloodporną i otoczona przez ukraińskich żołnierzy, odwiedziła zniszczone przez Rosjan północno-zachodnie przedmieścia Kijowa.

11:24

Osoby popierające zbrodnie wojenne albo inne działania uznane na arenie międzynarodowej za przestępstwa wobec demokratycznego państwa mogą być pozbawione łotewskiego obywatelstwa - zdecydował tamtejszy Sejm.

Obywatelstwa Łotwy mają być pozbawiane osoby udzielające znacznego wsparcia, np. finansowego czy propagandowego państwom albo osobom, dokonującym ludobójstwa, zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych, zagrażających integralności terytorialnej, suwerenności, niepodległości albo porządkowi konstytucyjnemu demokratycznego państwa.



11:23

Minister obrony Christine Lambrecht (SPD) poinformowała, że Niemcy dostarczą Ukrainie czołgi i broń ciężką, odbędzie się to jednak poprzez wymianę sprzętu w ramach partnerskich krajów UE i NATO - poinformował portal NTV.



11:20

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk wezwała Rosję do pilnego zapewnienia korytarza humanitarnego w celu ewakuacji ludności cywilnej z kombinatu metalurgicznego Azowstal w Mariupolu.

"Żądamy od Rosjan pilnego korytarza humanitarnego z kombinatu Azowstal w Mariupolu! Znajduje się tam teraz blisko 1000 cywilów i 500 rannych wojskowych. Trzeba ich dzisiaj wyciągnąć z Azowstalu" - napisała Wereszczuk na swoim Facebooku.



10:54

Trwa intensywne bombardowanie Charkowa - przekazały władze tego miasta.

10:46

Procter & Gamble wycofuje się z rosyjskiego rynku.

10:41

"Kiedy to piszę, wiem, że za chwilę zostanę aresztowany" - tak rosyjski dziennikarz śledczy Michaił Afanasjew skomentował ujawnienie przez siebie informacji o tym, że 11 członków Rosyjskiej Straży Narodowej z Chakasji odmówiło udziału w wojnie w Ukrainie. Dziennikarz trafił już za kratki - na podstawie podpisanego w ubiegłym miesiącu przez Władimira Putina prawa o karaniu za szerzenie nieprawdziwych informacji. W wyniku nowych przepisów w Rosji zatrzymano już kilku dziennikarzy, którzy nie bali się przekazywać prawdziwych informacji nt. wojny w Ukrainie.

10:38

Od początku inwazji na Ukrainę rosyjska armia straciła już około 21 tys. żołnierzy - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ponadto wojska najeźdźcy straciły dotychczas 829 czołgów, 2118 transporterów opancerzonych, 393 systemy artyleryjskie, 136 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 67 systemów obrony przeciwlotniczej, 172 samoloty, 151 śmigłowców, 1508 samochodów, osiem okrętów i łodzi, 76 cystern z paliwem oraz 166 samolotów bezzałogowych.

10:36

Jeśli pojawi się możliwość uderzenia na Most Krymski, łączący półwysep z Rosją, oczywiście to zrobimy - zapowiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow na antenie Radia NW. Zaatakowalibyśmy już ten most, gdyby była na to szansa - dodał.

Most Krymski, zbudowany w 2018 roku nad wodami Cieśniny Kerczeńskiej, łączy okupowany Półwysep Krymski z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Połączenie jest wykorzystywane przez Kreml do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie na Ukrainę.

09:56

Pod Mariupolem na 30-metrowym odcinku wykopano zbiorowe groby - poinformował mer miasta Wadym Bojczenko, cytowany przez telewizję Ukraina 24.

Nasi miejscowi opowiedzieli, że dzisiaj pod Manhuszem wykopano (na długości) 30 metrów zbiorowe groby i ciężarówkami przywożą ciała, które próbują tam pochować - powiedział mer.



09:55

Cztery autobusy z ewakuowanymi mieszkańcami Mariupola zdołały wczoraj wyjechać z miasta - poinformowała na Telegramie wicepremier Iryna Wereszczuk. "Cywile, którzy opuścili Mariupol, przenocowali w Berdiańsku. Oczekujemy ich wkrótce w Zaporożu" - przekazała Wereszczuk

09:54

Na granicy z separatystyczną republiką Naddniestrza Ukraina wzmacnia środki bezpieczeństwa, by zapobiec przenikaniu dywersantów wroga - poinformował rzecznik odeskiej administracji wojskowej Serhij Bratczuk.

Wzrasta prawdopodobieństwo pewnych działań dywersyjnych z udziałem tzw. armii Naddniestrza i innych struktur siłowych tej separatystycznej republiki w Mołdawii - powiedział na nagraniu rzecznik.

09:19

Minister obrony Rosji Sierigej Szojgu przekazał, że Rosjanie zdobyli Mariupol. Władimir Putin nakazał wstrzymanie szturmu na tamtejszą fabrykę Azowstal.

09:02

W nocy wojska rosyjskie rzadziej ostrzeliwały obwód charkowski na wschodzie Ukrainy. Walki toczą się jednak w rejonie Iziumu, a także - w obwodach ługańskim i donieckim - podał portal Ukraińska Prawda, powołując się na władze regionów.

Pod ostrzałami rakietowymi znalazł się w nocy Mikołajów. W obwodzie dniepropietrowskim zaś wojska rosyjskie ostrzelały z systemów rakietowych Uragan przedmieścia Zełenodolska.

Trudna sytuacja jest w obwodzie ługańskim, gdzie toczą się ciężkie walki pozycyjne w rejonie miast Popasna i Rubiżne. Walki wyrządziły w Rubiżnem znaczne zniszczenia.

W obwodzie donieckim ostrzeliwana była całą linia rozgraniczenia walczących stron. Wojska rosyjskie podjęły nad ranem aktywniejsze działania w pobliżu Marjinki i Nowomychajliwki.

W obwodzie chersońskim, graniczącym z anektowanym Krymem, sytuacja jest krytyczna. Wybuchy i ostrzały słychać we wszystkich rejonach. Infrastruktura jest zniszczona. Na razie brak informacji o zabitych i rannych.

08:52

Rosja zapewne zintensyfikuje działania militarne we wschodniej Ukrainie, ponieważ chce zademonstrować osiągnięcie znaczącego sukcesu przed 9 maja, kiedy obchodzony jest tam Dzień Zwycięstwa - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Siły rosyjskie posuwają się obecnie z rejonów postoju w Donbasie w kierunku Kramatorska, który nadal cierpi z powodu ciągłych ataków rakietowych. Utrzymuje się wysoki poziom rosyjskiej aktywności powietrznej, ponieważ Rosja stara się zapewnić bliskie wsparcie lotnicze dla swojej ofensywy we wschodniej Ukrainie, aby stłumić i zniszczyć ukraińskie zdolności obrony powietrznej" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

08:44

Litwa wysłała nową partię pomocy wojskowej dla Ukrainy, w tym ciężkie moździerze - powiedział minister obrony Arvydas Anuszauskas. Zastrzegł, że jego resort nie ogłosi publicznie, ile dokładnie moździerzy otrzymała Ukraina.

Litwa dostarcza Ukrainie również amunicję i uzbrojenie przeciwpancerne. Ogólna wartość przekazanego uzbrojenia to dziesiątki milionów euro - powiedział szef resortu obrony Litwy.

08:43

Jedna osoba nie żyje, a dwie są ranne w wyniku nocnych rosyjskich ostrzałów Mikołajowa na południu Ukrainy - poinformował w czwartek szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim.



Wieczorem mer Mikołajowa Ołeksandr Sienkewycz przekazał, że w mieście słychać eksplozje. "Przyjaciele, znowu słyszymy wybuchy w Mikołajowie. Pozostawajcie w schronach albo przestrzegajcie zasady dwóch ścian. Trzymajcie się z dala od okien!" - napisał mer w serwisie Telegram.

08:37

47 osób z Ukrainy chce zdawać w Polsce maturę, a blisko siedem tysięcy - egzamin ósmoklasisty. Spodziewam się, że te 47 osób mówi w języku polskim - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Mamy udogodnienia jeśli chodzi o matematykę, będą polecenia i możliwość odpowiedzi w języku ukraińskim - mówił gość Roberta Mazurka o egzaminie ósmoklasisty.

08:35

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2,885 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. W środę funkcjonariusze odprawili 22,3 tys. podróżnych, a w czwartek do godziny 7 rano - 5,6 tys.



08:26

W wyniku rosyjskiej zbrojnej agresji na Ukrainie zginęło 208 dzieci - poinformowało biuro prokuratora generalnego Ukrainy. 376 dzieci doznało różnego stopnia obrażeń.

Jak przekazało biuro prokuratora generalnego, wczoraj wskutek rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego wsi Nowa Zoria w obwodzie chersońskim pocisk trafił w budynek mieszkalny. Dwie osoby, w tym 16-latek, zginęły. Tego samego dnia w ostrzale infrastruktury cywilnej Mikołajowa ranna została 11-latka.

Podczas działań śledczych w podkijowskiej Borodziance znaleziono zwłoki 15-latki, która doznała obrażeń płuc.



08:25

Dlaczego to się dzieje? - takie pytanie często padało z ust 91-letniej Wandy Semjonowej Obiedkowej, mieszkanki Mariupola, która ostatnie dni życia spędziła w piwnicy, chroniąc się przed rosyjskim ostrzałem. Kobieta podczas II wojny światowej przeżyła niemiecką okupację Mariupola. Naziści zastrzelili wtedy jej matkę, która była Żydówką.

08:19

Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow twierdzi, że Mariupol i Azowstal dziś upadną. Przed obiadem albo po obiedzie Azowstal będzie pod kontrolą rosyjskich oddziałów - oświadczył Kadyrow, który jest uważany za bliskiego sojusznika Putina.

08:15

Rosyjscy okupanci chcą jak najszybciej przeprowadzić tzw. referendum w sprawie utworzenia "Chersońskiej Republiki Ludowej"; zostanie ono przyspieszone i odbędzie się nie na początku maja, lecz już 27 kwietnia - poinformowało Dowództwo Operacyjne "Południe" Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Wyznaczenie daty tzw. referendum na dzień powszedni, w środku tygodnia (na środę - PAP), dowodzi, że wroga nie interesuje wola lokalnych mieszkańców. Scenariusz tego przedsięwzięcia został już opracowany, a jego rezultat jest znany" - wskazano w komunikacie dowództwa na Facebooku.



08:14

W Irpieniu w obwodzie kijowskim zatrzymano dwie osoby z rosyjskiej grupy dywersyjnej; poszukiwanych jest jeszcze siedmiu uczestników tej grupy - podała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na oświadczenie władz miejskich Buczy. Według jej komunikatu celem dywersantów jest uprowadzenie wojskowych ukraińskich, konkretnie - oficerów. Nie jest jasne, ilu ludzi działa w tych grupach. Rada zaapelowała do mieszkańców o ostrożność.

08:00

Rosja przeprowadziła test superciężkiego międzykontynentalnego pocisku balistycznego RS-28 Sarmat, zwanego potocznie przez Zachód "Szatanem 2". Władimir Putin nazywa tę broń unikatową. Jego zdaniem skłoni ona wrogów Rosji do przemyśleń.

07:45

Jacek Polewski pojechał do ukraińskiej Buczy po wyzwoleniu jej z rąk Rosjan. Zabrał z Polski 500 kg mąki i wziął się do pracy. "Rosjanie urządzili sobie w piekarni bazę; my, po jej oczyszczeniu, zaczęliśmy rozdawać stąd mieszkańcom świeży chleb, który jest symbolem domowego ciepła i bezpieczeństwa - powiedział piekarz z Poznania.

06:57

W obwodzie chersońskim na południu Ukrainy Rosjanie planują zorganizować przymusową mobilizację mieszkańców do udziału w wojnie przeciwko Ukrainie - podaje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według sztabu w obwodzie chersońskim "kontynuowane jest terroryzowanie mieszkańców", a wojska rosyjskie chcą całkowicie zablokować pomoc humanitarną ze strony ukraińskich władz.

06:56

Rzecznik Pentagonu John Kirby odwołał swoje słowa o tym, że Ukraina otrzymała myśliwce. Jak uściślił, Kijów otrzymał części zamienne, dzięki którym mógł zwiększyć liczbę funkcjonujących maszyn w swojej flocie.

06:19

Rosja odrzuciła propozycję sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa wprowadzenia czterodniowej "Wielkanocnej przerwy humanitarnej" na Ukrainie - poinformował na Twitterze stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Serhij Kyslyca.

05:33

Władze Mołdawii otrzymają od Szwajcarii kwotę 3,2 mln dolarów na pomoc w zarządzaniu kryzysem migracyjnym, w tym m.in. na ośrodki dla uciekinierów wojennych z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy - podał rząd Natalii Gavrility. Z szacunków MSW Mołdawii wynika, że w kraju tym przebywa obecnie ponad 90 tys. uchodźców z Ukrainy.

05:31

Rząd Kanady w porozumieniu z miejscowymi liniami lotniczymi i organizacjami charytatywnymi utworzył fundusz, pomagający w opłaceniu biletów lotniczych dla uchodźców z Ukrainy, których nie stać na kupno biletu.

Celem jest ufundowanie biletów dla 10 tys. Ukraińców, którzy zdecydują się na kanadyjską wizę - poinformował minister imigracji Sean Fraser.

Kanadyjskie linie lotnicze Air Canada wniosły 100 mln punktów lojalnościowych na rzecz funduszu i umożliwiły firmom oraz osobom prywatnym ich przekazywanie. Linie poinformowały w komunikacie, że punkty mogą być przekazywane także z lotów w połączeniach partnerskich, w tym z PLL LOT.



05:30

Brytyjski premier Boris Johnson porównał negocjacje z prezydentem Rosji Władimirem Putinem do układów z krokodylem. Jak można negocjować z krokodylem, gdy ma on twoją nogę w paszczy - oto trudność, z jaką borykają się Ukraińcy. Bardzo trudno jest wyobrazić sobie, jak Ukraińcy mogą teraz negocjować z Putinem, biorąc pod uwagę jego oczywisty brak dobrej woli - mówił Johnson.

Wskazał, że Putin może podjąć negocjacje tylko wtedy, gdy zdobędzie silną pozycję na Ukrainie, ale wtedy rosyjski przywódca może podjąć próbę ponownego ataku na stolicę kraju, Kijów.

05:28

Przedstawiciele Kanady, USA, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Unii Europejskiej demonstracyjnie opuścili salę obrad w trakcie spotkania krajów G20 w Waszyngtonie podczas wystąpienia Rosjan.

Wicepremier i minister finansów Kanady Chrystia Freeland napisała na Twitterze, że "dziś przedstawiciele Kanady i innych demokratycznych partnerów wyszli z plenarnego posiedzenia G20, kiedy przedstawiciele Rosji chcieli zabrać głos".

Na zdjęciu widać m.in. także szefa banku centralnego Kanady Tiffa Macklema, amerykańską sekretarz skarbu Janet Yellen, szefa amerykańskiego Fed Jeroma Powella i prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde.

W Waszyngtonie jest obecny także minister finansów Ukrainy Serhij Marczenko.

Freeland dodała, że "nielegalna inwazja Rosji na Ukrainę jest poważnym zagrożeniem dla światowej gospodarki, Rosja nie powinna uczestniczyć w tych spotkaniach, ani być na nie zapraszana". Po rozmowie z Yellen Freeland napisała, że "razem z USA pracujemy nad tym, by reżim Putina zapłacił pełny koszt swojej brutalnej wojny".



05:06

Naszą relację z 57. dnia wojny w Ukrainie zaczynamy od przeglądu najważniejszych informacji z nocy:

- 80 proc. terytorium obwodu ługańskiego jest obecnie pod kontrolą wojsk rosyjskich - poinformował na Telegramie szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. Podkreślił, że Rosjanie dokładają wszelkich starań, aby szturmować Rubiżne, Popasne i Zołote, ale do tej pory nie udało im się to.

- Ukraiński wywiad przechwycił telefoniczną rozmowę między rosyjskimi żołnierzami, w której jest mowa o rozkazie zabicia wszystkich jeńców wojennych w rejonie Popasny w obwodzie ługańskim - poinformowała agencja Ukrinform. "To jawna zbrodnia wojenna, pogwałcenie prawa międzynarodowego i kolejny uderzający przykład, że rosyjska armia to mordercy, gwałciciele i szabrownicy, a w żadnym wypadku nie są to żołnierze" - napisał wywiad w komunikacie.



- W Donbasie żołnierze sił ukraińskich skutecznie odparli dziewięć ataków Rosjan i zniszczyli rosyjski sprzęt, a także skład amunicji - podał na Facebooku sztab Operacji Sił Połączonych, czyli ukraińskiego dowództwa operacyjnego działającego w tym regionie. "W szczególności ukraińscy obrońcy zniszczyli jeden system rakiet przeciwlotniczych, jeden czołg, jeden system artyleryjski, 10 jednostek pancernych, 2 jednostki inżynieryjne, 2 jednostki pojazdów mechanicznych i skład amunicji wroga" - napisano w komunikacie. Ukraińska armia dodała, że jednostki jej obrony przeciwlotniczej zestrzeliły jeden pocisk manewrujący i 3 bezzałogowe statki powietrzne Orłan-10.



- Ukraina popiera inicjatywę sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, aby wprowadzić na Ukrainie czterodniową "przerwę humanitarną" w działaniach wojennych z okazji Świąt Wielkanocnych - poinformowało ukraińskie MSZ. "W pełni podzielamy pogląd, że jest ona konieczna dla bezpiecznej ewakuacji tysięcy cywilów, którzy chcą opuścić niebezpieczne strefy trwających i możliwych działań wojennych, zwłaszcza z atakowanego od dawna Mariupolu" - napisano w komunikacie resortu.



- Przedstawiciele rosyjskiej inteligencji postulują w liście otwartym o zawieszenie wojny z Ukrainą przynajmniej na kilka dni przed prawosławną Wielkanocą - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na niezależną "Nową Gazietę Europa". Wśród osób, które zgłosiły postulat, znalazły się m.in. działaczka na rzecz praw człowieka Zoja Swietowa, filozof Mychajło Epstein oraz aktor i reżyser Aleksandr Fieklistow.

- Niektórzy członkowie NATO chcą, aby wojna na Ukrainie była kontynuowana po to, aby jeszcze bardziej osłabić Rosję - powiedział w CNN minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu. Turecki dyplomata skomentował też możliwość spotkania prezydentów Rosji i Ukrainy Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim. Według niego, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan jest w stałym kontakcie z oboma przywódcami. Zaznaczył, że spotkanie Putina i Zełenskiego w Turcji jest nadal możliwe. W zasadzie obydwaj pozytywnie mówią o spotkaniu się w sprzyjających warunkach - stwierdził.