Prezydent Karol Nawrocki złożył ważną deklarację ws. ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Zapowiedział, że chce ją podpisać jeszcze w grudniu.

Prezydent Karol Nawrocki / Jarek Praszkiewicz / PAP

Nawrocki: Sejm zwlekał

Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w akademii barbórkowej w należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni Staszic-Wujek. Jak mówił, chciał właśnie dzisiaj podpisać ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Ale tak się nie stało, bowiem Sejm zwlekał z przyjęciem tej ustawy. Gdybym dzisiaj miał tę ustawę, to bym ją podpisał - zapewnił następca Andrzeja Dudy. Dodał, że czeka na ruch Senatu.



Mam nadzieję, że jeszcze w grudniu będę mógł Państwu przekazać dobrą informację - podkreślił prezydent, zwracając się do górników.

Prezydent Karol Nawrocki / Jarek Praszkiewicz / PAP

"Prezydent postawiłby w gigantycznym kłopocie stronę społeczną"

Przegłosowana w Sejmie ustawa wprowadza m.in. jednorazowe odprawy oraz urlopy górnicze dla zatrudnionych w Polskiej Grupie Górniczej, Południowym Koncernie Węglowym, Węglokoksie Kraj. Prawo do odpraw zyskują pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a w przyszłości także Bogdanki.

Wetem wobec tej ustawy pan prezydent postawiłby w gigantycznym kłopocie stronę społeczną, więc liczymy, że tego weta nie będzie, że będzie poparcie ustawy - mówił minister energii Miłosz Motyka. Jeżeli jest też potrzeba wyjaśnienia jakiegokolwiek aspektu, w tym zakresie zapraszamy przedstawicieli Kancelarii Prezydenta do dalszych prac w Senacie - zadeklarował.

Odpowiedzialny za górnictwo wiceminister energii Marian Zmarzły przypomniał, że podczas prac w komisji w Sejmie praktycznie wszystkie głosy strony społecznej szły w jednym kierunku - czyli w stronę poparcia ustawy.

Wszystkie związki zawodowe popierały te działania; myślę, że prezydent słyszy liczne głosy popierające ustawę - stwierdził wiceminister.

Wszyscy chcą, żeby transformacja jak najmniej odbiła się na społeczeństwie, przez to szersze objęcie pracowników poszczególnych przedsiębiorstw osłonami. Myślę, że pozwoli też to na dostosowanie zatrudnienia poszczególnych spółek, w tym szczególnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej - wskazał Zmarzły.