Holandia, Japonia i Tunezja to potencjalni rywale Polski w grupie piłkarskich mistrzostw świata. Dziś w Waszyngtonie rozlosowano grupy mundialu, który odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku.

Rozlosowano grupy MŚ w piłce nożnej. Z kim mogą zagrać Polacy? / Beata Zawadzka/East News / East News

Polska, jeśli przebrnie przez baraże, zagra w grupie F przyszłorocznych mistrzostw świata. Losowanie odbyło się w Waszyngtonie, a bezpośredni udział w ceremonii wziął Donald Trump.

W przyszłorocznym turnieju, który w dniach 11 czerwca - 19 lipca odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku, po raz pierwszy w historii wystąpi 48 drużyn, podzielonych na 12 czterozespołowych grup. Na razie znanych jest 42 uczestników. Czterech kolejnych wyłonią pod koniec marca europejskie baraże z udziałem Polski, a dwóch pozostałych - międzykontynentalne, które zaplanowano w Meksyku, także w marcu. Te drużyny były umieszczone podczas losowania w najniższym koszyku.

W piątkowej ceremonii wzięli udział także prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum i premier Kanady Mark Carney.

Polska zagra w barażach najpierw z Albanią, a jeśli przejdzie dalej - ze zwycięzcą meczu Szwecja - Ukraina.