Stany Zjednoczone wysyłają na Ukrainie Phoenix Ghost, czyli Duch Feniksa. To nowy typ drona, jego technologia jest tajna do tego stopnia, że nie ma nawet jego zdjęć. Rzecznik Pentagonu John Kirby powiedział, że ukraińscy żołnierze będą potrzebowali minimalne przeszkolenie.

Rosyjska kolumna pancerna na Ukrainie zaatakowana przez siły ukraińskie / Siły Zbrojne Ukrainy / PAP

Ponad 120 dronów ma zostać dostarczonych na Ukrainę w ramach nowego pakietu pomocy wojskowej rządu USA o wartości 800 milionów dolarów.

Prace nad dronem, nazwanym "Phoenix Ghost" (Duch Feniksa), rozpoczęły się jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie. Obecnie chodzi o to, aby jeszcze lepiej dopasować go do wymagań ukraińskiej armii - oświadczył rzecznik Pentagonu John Kirby.

Do obsługi uzbrojenia wymagane jest minimalne przeszkolenie - wyjaśnił.

Nowe narzędzie walki przypomina tzw. drony Switchblade. Switchblades to miniaturowe drony, które początkowo startują bez celu. Następnie przez dłuższy czas mogą krążyć nad ziemią, gdzie czekają na cel do zaatakowania.

Podobne możliwości mają drony "Phoenix Ghost", które są produkowane przez firmę Aevex Aerospace.

Podczas rozmów z Ukraińcami na temat ich wymagań uznaliśmy, że ten konkretny system będzie bardzo dobrze odpowiadał ich potrzebom, zwłaszcza we wschodniej Ukrainie - dodał rzecznik Pentagonu.