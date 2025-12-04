Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia nie wezmą udziału w nadchodzącym Konkursie Piosenki Eurowizji. Decyzję podjęły telewizje publiczne tych krajów po czwartkowym komunikacie Europejskiej Unii Nadawców (EBU) o dopuszczeniu do uczestnictwa w tym wydarzeniu Izraela. Z powodu wojny w Strefie Gazy start Izraela w tym konkursie spotykał się ze sprzeciwem niektórych krajów.

Fiński piosenkarz i raper Käärijä - gwiazda Eurowizji. Występ w hali Ziggo Dome w Amsterdamie. / SANDER KONING / PAP/EPA

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Na czwartkowym posiedzeniu członkowie Europejskiej Unii Nadawców zdecydowali, by nie przeprowadzać głosowania w sprawie udziału Izraela w Eurowizji 2026. Tym samym dopuścili udział przedstawiciela tego kraju w konkursie, który w 2026 r. ma odbyć się w Wiedniu.

Z powodu wojny w Strefie Gazy start Izraela w Eurowizji spotkał się ze sprzeciwem niektórych krajów uczestniczących w konkursie, m.in. Hiszpanii, której rząd i społeczeństwo ostro krytykuje działania izraelskich wojsk w palestyńskiej półenklawie.

"RTVE ogłosiło wycofanie się Hiszpanii z konkursu Eurowizji po głosowaniu, które odbyło się podczas 95. walnego zgromadzenia EBU w Genewie" - napisał w czwartek na X hiszpański publiczny nadawca radiowo-telewizyjny, który już wcześniej ostrzegał przed takim krokiem.

Jak przekazała agencja Reutera, podobną decyzję jak Hiszpania podjęli również nadawcy z Irlandii, Holandii i Słowenii.

Wcześniej także Islandia zadeklarowała, że rozważy bojkot przyszłorocznego konkursu, jeśli Izrael weźmie w nim udział. Z kolei Niemcy ostrzegły, że nie będą uczestniczyć w Eurowizji, jeśli reprezentant Izraela zostanie z niej wykluczony.

Reakcja Izraela

Izraelski publiczny nadawca KAN poinformował, że przygotowuje się do przyszłorocznego konkursu.

Na decyzję EBU zareagował na platformie X prezydent Izraela Icchak Hercog.

"Izrael zasługuje na to, aby być reprezentowany na każdej scenie na całym świecie. (...) Cieszę się, że Izrael ponownie weźmie udział w Konkursie Piosenki Eurowizji i mam nadzieję, że pozostanie on wydarzeniem promującym kulturę" - napisał Hercog.

Izrael zajął drugie miejsce w ostatnim Konkursie Piosenki Eurowizji w maju, a jego reprezentantka Juwal Rafael otrzymała największą łączną liczbę głosów publiczności. Po uwzględnieniu głosów jurorów zwycięzcą została jednak Austria.