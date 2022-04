Brytyjski premier Boris Johnson po raz pierwszy potwierdził, że ukraińscy żołnierze są szkoleni z obsługi przekazywanego im sprzętu również na terenie Wielkiej Brytanii. Przy okazji powiedział, że szkolenia z obsługi sprzętu przeciwlotniczego odbywają się w Polsce.

Zniszczony dom w pobliżu Kijowa / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Mogę powiedzieć, że obecnie szkolimy Ukraińców w Polsce w zakresie użycia obrony przeciwlotniczej i w tym kraju (w Wielkiej Brytanii - PAP) w zakresie użycia pojazdów opancerzonych - ujawnił Boris Johnson w czasie pobytu w Indiach.

Rzecznik brytyjskiego premiera potwierdził później, że w Wielkiej Brytanii przebywa obecnie kilkudziesięciu Ukraińców. Stacja Sky News podała też, powołując się na urzędnika rządowego, że w zeszłym tygodniu do Wielkiej Brytanii przybyło ponad 20 ukraińskich żołnierzy w celu przeszkolenia ich w zakresie obsługi 120 pojazdów wojskowych przekazywanych Ukrainie przez brytyjski rząd.

Poza szkoleniem na pojazdach opancerzonych Mastiff, Wolfhound i Husky, Ukraińcy będą mieli okazję zobaczyć, jak używać ambulansu Samaritan oraz opancerzonych pojazdów rozpoznawczych Sultan i Samson.

Nowy dron dla Ukrainy

Rzecznik Pentagonu John Kirby poinformował wczoraj, że USA opracowały nowy typ drona, który odpowiada wymogom ukraińskiego wojska.

Prace nad dronem, nazwanym "Phoenix Ghost" ("Duch Feniksa"), rozpoczęły się jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie. Obecnie chodzi o to, aby jeszcze lepiej dopasować go do wymagań ukraińskiej armii - oświadczył Kirby.

Ponad 120 dronów ma zostać dostarczonych na Ukrainę w ramach nowego pakietu pomocy wojskowej rządu USA o wartości 800 milionów dolarów.

Do obsługi uzbrojenia wymagane jest minimalne przeszkolenie - wyjaśnił rzecznik Pentagonu. Nowe narzędzie walki przypomina tzw. drony Switchblade - miniaturowe drony, które początkowo startują bez celu. Następnie przez dłuższy czas mogą krążyć nad ziemią, gdzie czekają na cel do zaatakowania.

Podobne możliwości mają drony "Phoenix Ghost", które są produkowane przez firmę Aevex Aerospace.