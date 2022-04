Anonymous poinformował na swoim twitterowym profilu o kolejnej udanej akcji hakerskiej. Znów włamano się do systemów rosyjskiego przedsiębiorstwa. Tym razem ich ofiarą padła firma Enerpred - potentat na rynku urządzeń hydraulicznych w Rosji i krajach WNP.

"Anonymous zhakowali 645 tys. emaili Enerpredu, największego producenta narzędzi hydraulicznych w Rosji i WNP, używanych w przemyśle energetycznym, petrochemicznym, węglowym, gazowym i budowlanym" - czytamy we wpisie.

Wśród klientów przedsiębiorstwa jest m.in. Gazprom, Rosnieft, Urałmasz, czy rosyjskie MSW.



Grupa Anonymus wypowiedziała Rosji cyberwojnę

Grupa Anonymus tuż po wybuchu wojny w Ukrainie wypowiedziała Rosji cyberwojnę. Ukraina, która jest państwem demokratycznym, została najechana przez faszystowską dyktaturę. To nie jest konflikt pomiędzy NATO i Rosją, to walka demokracji z faszyzmem - oświadczyli Anonymousi na Twitterze 25 lutego.

Hakerzy do tej pory włamali się do witryn szeregu instytucji Rosji, jak np. Centralny Bank Rosji . W łamali się także do drukarek tysięcy rosyjskich użytkowników i za ich pośrednictwem przesłali im komunikat o kłamstwach putinowskiej propagandy wraz z instrukcjami, jak się przed nią bronić poprzez instalację specjalnego oprogramowania.